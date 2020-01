POSTA! - IL PD HA PERSO ALLE POLITICHE, HA PERSO ALLE EUROPEE, HA PERSO IN 12 SU 14 DELLE ULTIME ELEZIONI REGIONALI IN CUI SI È VOTATO, PERÒ HA VINTO IN EMILIA-ROMAGNA. E QUINDI CONTINUA A GOVERNARE L'ITALIA ASSIEME AL M5S CHE SI È DISSOLTO. È LA DEMOCRAZIA, BELLEZZA! - I CINESI PRENDANO ESEMPIO DALLA REGINA ELISABETTA SU COME CURARE IL "CORONAVIRUS". HA LASCIATO ANDARE HARRY E MEGHAN IN CANADA E NELLA FAMIGLIA REALE NESSUNO SI È INFETTATO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giuseppe conte nicola zingaretti 1

Dago Pitagorico, se è la somma che fa il totale, diceva il Principe De Curtis, in Calabria il PD prende il 15% e il M5S poco più del 6% mentre in ER il PD arriva al 34% e il M5S super di poco il 4%. Giuseppi, mandatario dei griliini dice " medierò tra i due partiti … " Quali, quelli degli assisi in Parlamento o quelli a dimensione attuale? Sai quanto tempo aspetteranno i senatori eletti al sud d' Italia nelle liste del M5S, che sanno che non verranno rieletti, per mettersi una nuova casacca e continuare ii loro mandato in nome e per conto dei pacchetti di voto di riferimento ? Accadrà subito o a fine anno dopo le elezioni in Toscana, Puglia, Campania. Marche e Veneto ?

Saluti - peprig

Lettera 2

il sindaco di wuhan zhou xianwang

Caro Dago, in Emilia Romagna ha vinto il Pd. E quindi tutti gli spacciatori tunisini possono stare tranquilli: nessuno andrà a "metterli in difficoltà" citofonando alle loro abitazioni.

Camillo Geronimus

Lettera 3

Caro Dago, Cina, il sindaco di Wuhan, da dove è partito il contagio del coronavirus, ha detto di aspettarsi "almeno un migliaio di contagi in più" rispetto agli oltre 2 mila attuali. I suoi concittadini oseranno deluderlo?

Piero Nuzzo

esercito a wuhan

Lettera 4

Caro Dago, in Calabria, Jole Santelli stravince (senza averla mai data al Cavaliere).

Nel caso l’avesse data, che razza di percentuale avrebbe raggiunto?

Saluti, Labond

Lettera 5

Caro Dago, qual è il modo migliore per contrastare l'antisemitismo dell'imbecille che su un muro di Mondovì ha scritto "Juden Hier"? Scrivere su un cartello "Antifa Hier" (una parola sotto l'altra!), attaccarlo sulla porta di casa, e documentare il tutto sui social. È quanto ha fatto il sindaco di Milano Beppe Sala. Peccato che - nel fervore politically correct - il poveretto non si sia accorto che le iniziali delle parole da lui usate corrispondono a quelle di un ahinoi celebre personaggio storico: Adolf Hitler. Un modo alquanto singolare per celebrare il Giorno della Memoria.

Samo Borzek

Lettera 6

la stazione di wuhan

Caro Dago, nonostante in Calabria i percettori del reddito di cittadinanza siano 65 mila, ieri - con 45 mila voti - il M5s non è riuscito nemmeno a raggiungere la soglia di sbarramento dell'8%, necessaria per avere rappresentanza in Consiglio Regionale. Allora non è vero che il Rdc non serve a nulla. Serve almeno per levarsi i grillini di torno.

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago, per cercare di contenere l'epidemia di coronavirus, la Mongolia ha deciso di chiudere il suo confine con la Cina e tutte le scuole, dalle materne alle Università, fino a domenica. Sembra una scelta ragionevole. Non c'è mica fretta di far arrivare il virus entro questa settimana.

Tony Gal

Lettera 8

Caro Dago, secondo il piddino Andrea Orlando "il risultato delle regionali modifica l'asse del governo". Quindi, in barba a ciò chi il Piddì andava dicendo da mesi, il voto in Emilia Romagna ha una valenza nazionale e sul governo?

[Il Gatto Giacomino]

soldati a wuhan 2

Lettera 9

Caro Dago, la fola ‘luogocomunista’ del cosiddetto, virtuale “modello emiliano”, forgiata sul consolidato, reale “sistema emiliano” - inteso come formula amministrativa tolemaica capace di persuadere che la terra è piatta, se può tornarle conto - l’ha spuntata ancora. Un altro lustro di governo ragionale sordo e miope, dal basso ritmo etico, antropologicamente incapace di autoselezione, ma lucido maestro di autoconservazione. Bononia non insegna più da tempo ed ha smesso pure d'imparare.

Giorgio Colomba

Lettera 10

andrea orlando

Caro Dago, con l'ultimo salvataggio avvenuto nella notte, i migranti clandestini a bordo della nave Ocean Viking sono 407. Basta tergiversare. Visto che gli emiliano-romagnoli si sono comportati bene nelle urne, è tempo che il governo faccia un "regalone" agli italiani: indichi un porto sicuro dove farli sbarcare.

Rob Perini

Lettera 11

Caro Dago, i cinesi prendano esempio dalla Regina Elisabetta su come curare il "coronavirus". Ha lasciato andare Harry e Meghan in Canada - tagliando loro i fondi - e nella famiglia reale nessuno si è infettato.

Leo Eredi

ospedale di wuhan

Lettera 12

Caro Dago, Iran, aereo fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Mahshahr: salvi i passeggeri. Sorprende che dopo l'abbattimento dell'aereo ucraino da parte dei pasdaran, ci sia ancora qualcuno che si fidi ad utilizzare questo mezzo di trasporto nel paese degli ayatollah.

Ezra Martin

Lettera 13

Caro Dago, allora è tutto ok. Il Pd ha perso alle politiche, ha perso alle europee, ha perso in 12 su 14 delle ultime elezioni regionali in cui si è votato, però ha vinto in Emilia-Romagna. E quindi gli spetta di diritto di continuare a governare l'Italia assieme ad un partito che si è dissolto, i 5 Stelle. È la democrazia, bellezza!

controllo medico in cina

John Reese

Lettera 14

Caro Dago, l'Italia sta predisponendo la possibile evacuazione dei circa 50 connazionali che si trovano nell'area di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus. Allo studio un trasferimento via terra, rimanendo in osservazione per 14 giorni in un ospedale cinese in una regione più sicura. Una prospettiva che però non convince. Ma come, salviamo centinaia di migliaia di "vite umane" africane in mezzo al Mediterraneo e ora per recuperare una cinquantina di connazionali in Cina ci sono problemi?

Casty

Lettera 15

Caro Dago, M5s, Vito Crimi: "In Calabria ed Emilia-Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative. Ma non ci arrendiamo. Continuiamo a lavorare pancia a terra". Ok la sete di potere, ma ha sbagliato metafora. Avrebbe dovuto dire "Nessuno ci scollerà dalle poltrone".

J.R.

ospedale di wuhan 1

Lettera 16

Caro Dago, coronavirus, un'infermiera di Wuhan racconta la routine igienica degli operatori sanitari in questi tragici giorni: «Finita la giornata, ci dobbiamo togliere gli indumenti protettivi strato dopo strato. Prima lavi i guanti, e poi cominci a liberarti della tuta. Ci hanno detto di disinfettare di nuovo le mani prima di continuare con gli altri strati. Maschera, occhiali e calottina per i capelli vengono per ultimi, dopo essersi rilavati le mani. Finito il turno, rimessi gli abiti normali, ultimo passaggio di disinfezione all' uscita». E per chi cammina per strada, invece, basta una semplice mascherina sul volto? Ma andiamo, dai... Trattano la popolazione come se fosse composta da un branco di idioti!

Sasha

corona virus 2

Lettera 17

Caro Dago, in Emilia-Romana vince nettamente il Pd, staccando di 8 punti il centrodestra. E quindi il Governo ha toppato alla grande ad abbassare la plastic tax a 45 centesimi al kg. C'era ampio margine per lasciarla a 1 euro.

Nereo Villa