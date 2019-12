POSTA! IL PD E RENZI NON VOGLIONO IL SENATORE GRILLINO ELIO LANNUTTI ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE BANCHE. HANNO RAGIONE. LA PIÙ ADATTA, PER COMPETENZA ED ESPERIENZA, È MARIA ELENA BOSCHI - CONTE DA FLORIS: “SALVINI SI SGONFIERÀ, COME TUTTO QUELLO CHE SOFFIA SULLE PAURE DELLA GENTE”. TIPO CHI SOFFIA SULLA PAURA CHE IL LEADER LEGHISTA DIVENTI PREMIER?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

bergoglio

Caro Dago, il Papa abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali sui minori. Sono quasi 7 anni che sta lì, perché ha aspettato tanto?

Lino

Lettera 2

Caro Dago, M5s, Grillo: "Se cade il governo siamo morti". Sì, ma se continuano a governare poi lui dovrà cercarsi casa a Hammamet.

Dirty Harry

Lettera 3

Caro Dago, pedofilia, svolta storica: Papa Francesco abolisce il segreto pontificio. Si sarà accertato, prima, che tutti i documenti importanti siano stati distrutti?

La Lega dei Giusti

Lettera 4

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 5

Caro Dago, Grillo: "Nessuno è in grado di fare le cose come le fa Di Maio". Non c'era bisogno di dirlo, se ne sono accorti all'ex Ilva di Taranto.

Leo Eredi

Lettera 5

Caro Dago, Elio Lannutti vorrebbe tanto presiedere la Commissione sulle banche. È alla ricerca di un "complotto sionista"?

Ettore Banchi

Lettera 6

Caro Dago, Manovra, Conte: "Bonus fino a 2mila euro a chi paga con carta di credito". E a chi invece si è sobbarcato tutto l'iter burocratico per poter pagare con la carta del reddito di cittadinanza? Nulla?

John Doe Junior

Lettera 7

CARLOS TAVARES E MIKE MANLEY ANNUNCIANO LA FUSIONE TRA PSA E FCA

Caro Dago, Andrea Iannone, positivo all'antidoping per steroidi anabolizzanti, rischia fino a 2 anni di stop. Vabbè, magari in questo lasso di tempo potrebbe andare a gareggiare per la federazione russa...

Pat O'Brian

Lettera 8

Caro Dago, i gruppi Fca e Psa hanno raggiunto l'accordo per la fusione. La nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato. Finalmente la toppa sul fallimento alla Cop25 di Madrid! Ora vediamo se "Don Abbondio" António Guterres ha il coraggio di fiatare.

Ulisse Greco

Lettera 9

Caro Dago, Cassa di Risparmio di Bologna in Bologna "Buondì, devo pagare una rata condominiale" "Ha il conto presso di noi?" "No, lo faccio in contanti" "Ok, la commissione, però, è di 9 €." Ho cercato il pulsante antirapina sotto il banco ma non c'era... Se poi qualcuno mi può spiegare perchè da conto corrente sarebbe stato di €. 1.50 (che già mi sembra un furto di suo...) e in contanti €. 9, mi farebbe un favore. Grazie.

Mario Orlando

ELIO LANNUTTI

Lettera 10

Caro Dago, il Pd e Renzi non vogliono il senatore grillino Elio Lannutti alla guida della Commissione Banche. Hanno ragione. La più adatta, per competenza ed esperienza, è Maria Elena Boschi.

Max A.

Lettera 11

Caro Dago, a processo i due carabinieri che hanno bendato uno degli aggressori del povero brigadiere Cerciello? Quando l'Arma indica la Luna, la toga guarda il dito.

Giorgio Colomba

Lettera 12

GABE NATALE

Caro Dago, Andrea Iannone passa da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis, entra ai box e lo trovano positivo allo gnocca test.

Saluti, Labond

Lettera 13

Caro Dago, Andrea sartori, il ducetto delle sardine, pare abbia detto: "chi va in tv senza permesso è fuori". Ma fuori da cosa? Chi lo decide? Non è un movimento improvvisato ed estemporaneo senza lìder? Per quale motivo le cazzate le può dire solo Sartori?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte dice di sentirsi più a suo agio con il governo giallorosso che con quello gialloverde. Ma dai, pur di avere una poltrona sotto le chiappe lui si sentirebbe a suo agio anche con Berlusconi.

Mario Canale

andrea iannone

Lettera 15

Caro Dago, Conte da Floris: «Salvini si sgonfierà, come tutto quello che soffia sulle paure della gente». Tipo chi soffia sulla paura che il leader leghista diventi premier?

Stef

Lettera 16

Caro Dago, a Cosenza 41 denunce per reddito di cittadinanza percepito illecitamente. Certo che se Di Maio riesce a fare in politica estera quello che è riuscito a fare da ministro del Lavoro con il Rdc, è già tanto che qualche potenza straniera non ci abbia ancora dichiarato guerra.

Bibi

wanda nara babydoll ig

Lettera 17

Caro Dago, del "popolo della sinistra" si può dire di tutto tranne che manchi di fantasia. Hanno lanciato i girotondi, passati agli arcobaleno, poi ai viola, ora sono nate le sardine. Tanta fantasia e folclore mai una idea per risolvere i problemi del Paese. Continuate a divertirvi così.

FB

Lettera 18

Caro Dago, ospite da Chiambretti, Wanda Nara racconta di non aver mai fatto sesso con Mauro Icardi prima della partita. E durante, con un altro?

wanda nara mauro icardi

Mark Kogan

Lettera 19

Dago darling, esilarante ieri il titolo di Rep a un articolo di Luigi Manconi: "Lasciamo in pace le sardine". E intanto ci scrive su. E poi come potrebbe vincere il prode Bonaccini in Emilia-Romagna e risollevare il PD a livello nazionale se i media non dedicassero così tanto spazio alle sardine, in genere positivamente? Che poi a giudicare dai loro propositi in quanto alla libertà d'espressione potrebbero rivelarsi non beneducati pesciolini ma urticanti e asfissianti meduse. Ah sapere da chi é composto il vincente think-tank che ha inventato le sardine, magari in un allegro convivio a base di lambrusco e mortadella.

P.S. Da morir dal ridere le noie che sta avendo Paolo Flores d'Arcais su Micromega per via della sardina islamica col velo. Onore e gloria a lui per postare democraticamente i commenti ricevuti. Ossequi

Natalie Paav