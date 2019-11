POSTA - IN UN PERIODO STORICO DOVE IN MOLTE PARTI DEL MONDO I CITTADINI SCENDONO IN PIAZZA PER MANIFESTARE CONTRO I GOVERNI (BOLIVIA, CILE, HONG KONG), IN ITALIA ABBIAMO UN GRUPPO DI SEDICENTI "SARDINE" CHE MANIFESTA CONTRO L'OPPOSIZIONE. NON LO TROVI STRANO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

sardine modena

Caro Dago, in un periodo storico dove in molte parti del mondo i cittadini scendono in piazza per manifestare contro i governi (Bolivia, Cile, Hong Kong), in Italia abbiano un gruppo di sedicenti Sardine che manifesta contro l'opposizione. Non lo trovi strano?

Paul

Lettera 2

"Sono (stato?) un cretino" dice il sindaco di Biella a proposito del rifiuto di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Nelle stesse ore il sindaco di Sesto San Giovanni nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre "perchè i fatti che la interessano sono vecchi di settant'anni". Per un cretino che va uno che viene: siamo sempre forniti.

Gaetano il Siciliano

Lettera 3

manifestazione delle sardine a modena 6

Caro Dago, la Libia "attende spiegazioni dalle autorità italiane sulle ragioni del sorvolo di territorio libico" da parte del drone abbattuto dalla difesa del Paese africano. Ma è così evidente. Il Governo giallorosso teme che la Libia nasconda da qualche parte i migranti clandestini, impedendoci di "salvarli".

Ezra Martin

Lettera 4

Caro Dago, in nessuna parte del mondo si è mai visto un partito che chieda ai propri elettori se deve o meno presentarsi alle elezioni. Solo Grillo poteva essere così ottuso. Se non vuole che il M5s partecipi al momento più alto della vita politica, per che cosa l'ha fondato?

Simon Gorky

elisabetta trenta e pippo

Lettera 5

Caro Dago, i militari che, con auto di servizio, andavano a casa dell’ex ministro Trenta, per prelevare il cagnetto Pippo e portarlo al Ministero, pare evidente che compivano un servizio da cani. In alcuni aeroporti, prossimamente, entrerà in servizio il “riconoscimento facciale” per i controlli. Niente più documenti. Bella cosa. Coloro che hanno la faccia come il culo, saranno avvantaggiati dal poter mostrare parimenti il sedere. Mi vengono in mente almeno trenta persone.

Saluti, Labond

Lettera 6

Caro Dago, secondo Amnesty International "Il modello di business di Facebook e Google - basato sulla raccolta dei dati degli utenti, sul tracciamento delle attività online e sulla loro categorizzazione a fini pubblicitari - consente agli utenti di godere dei diritti umani online solo sottomettendosi a un sistema basato sull'abuso dei diritti umani". E invece quella di Amnesty è un'organizzazione neutra o è piuttosto una Ong faziosa che difende esclusivamente i diritti umani di quelli che appartengono alla sua parrocchia e la cui difesa è funzionale solo al suo modello di business e propaganda?

GOOGLE FACEBOOK SI DIVIDONO IL MONDO

A.Reale

Lettera 7

Caro Dago, il Presidente del Consiglio Conte ha invitato tutti i ministri a cena dopo la riunione del Consiglio dei Ministri su ex Ilva e Alitalia, "per fare squadra". Ha invertito i tempi. È norma fare squadra prima di iniziare a lavorare se si vuole avere qualche probabilità di riuscire a risolvere i problemi. È come se Roberto Mancini aspettasse la fine di Euro 2020 per fare squadra coi ragazzi della Nazionale.

Cocit

Lettera 8

Dago Ragionante, Augias dixit: quelli di destra sono istintivi quelli di sinistra ragionano di più. Infatti la fine della DDR e di mamma URSS la pensò Gorbaciov, decenni dopo le previsioni di liberali, cattolici e di un Papa mentre Augias si relazionava fine in fondo con i morituri.

thomas miao con virginia raggi all'inaugurazione del nuovo ufficio huawei di roma 5

Saluti - peprig

Lettera 9

Caro Dago, la sindaca Raggi ha cambiato il nome di due strade di Roma che erano intitolate a firmatari del "Manifesto della razza". Ma non era meglio se invece di occuparsi di fesserie simili - che nemmeno a Veltroni erano venute in mente - avesse impiegato tempo e denaro per tappare un po' di buche?

Spartaco

Lettera 10

Caro Dago, Brescia, gioielliere rapinato in casa ferito con tre coltellate. Bravo. Si è comportato bene non eccedendo nel difendersi legittimamente. Non c'è alcun bisogno che il rapinatore chieda i danni.

Pikappa

Lettera 11

Caro Dago, secondo il "Global Burden of Disease Study", il Servizio sanitario nazionale italiano è nono al mondo per qualità, dopo Islanda, Norvegia, Olanda, Lussemburgo, Australia, Finlandia, Svizzera e Svezia. E siccome lo dice uno "studio" noi dovremmo crederci?

il maestro giovanni allevi

Piero Nuzzo

Lettera 12

Mitico Dago, ma con la possibilità per i comuni di pignorare i conti in caso di mancato pagamento delle multe, non succederà che se un commerciante manifesta pubblicamente il proprio dissenso per i provvedimenti del comune, questi gli mandano i vigili a fargli una megamulta per lo zerbino storto, e se non la paga gli pignorano il conto? Non stiamo andando verso una deriva da regime totalitario? E con le cartelle pazze come la mettiamo? Sarà doveroso pagare sempre e comunque, pena l’azzeramento economico? Poi per gli eventuali rimborsi è previsto il pignoramento dei conti della agenzia delle entrate o il cittadino ce l’ha sempre in quel posto?

Stefano55

greta thunberg 2

Lettera 13

Caro Dago, il pianista Giovanni Allevi: "Greta Thunberg si è fatta interprete di un'energia mondiale pronta ad esplodere e ci ha costretto a rivedere completamente la percezione nei confronti delle nuove generazioni: i ragazzi si sono dimostrati molto più intelligenti, profondi, lungimiranti e veloci di noi". Di lui di sicuro. Se non è nemmeno riuscito a capire che la ragazzina altro non è che un megafono e uno strumento di propaganda in mano ad abili manipolatori.

Nino Pecchiari

Lettera 14

Caro Dago, nemmeno il tempo di mettere piede a terra in Thailandia che già il Papa ha iniziato a parlare di migranti e migrazioni. Quindi ha prodotto tanto inquinamento con l'aereo per continuare a dire le stesse banalità che dice a Roma. Non era meglio se restava in Vaticano anziché dare il suo contributo per il riscaldamento globale?

Martino Capicchioni

Lettera 15

Caro Dago, Corrado Augias: "Essere di destra è facile, perché essere di destra vuol dire andare incontro a quelle che sono le spinte istintive che tutti, o quasi, hanno…". Finalmente uno di sinistra onesto. In pratica ha detto che anche lui la pensa come Salvini, solo che preferisce tenerlo per sé.

CORRADO AUGIAS

Jantra

Lettera 16

Caro Dago, come sono ridotti male i 5 Stelle. Una volta mettevano ai voti sulla piattaforma Rousseau la scelta del candidato, adesso se partecipare o meno alle elezioni. Speriamo che Di Maio resista almeno il tempo necessario per portare a termine la decrescita felice del grillismo.

U.Novecento

Lettera 17

Caro Dago, secondo Luca Sofri le opinioni di Vittorio Feltri sui cambiamenti climatici non sono supportate dai dati e derivano solo dell'osservazione di quello che è successo a Bergamo. E invece le carote che i grandi scienziati estraggono all'Antartide per studiare l'aria intrappolata nei ghiacci e capire com'era il clima migliaia di anni fa? Dicono qualcosa riguardo com'era in passato il clima dell'Australia, dell'Asia dell'Europa o dell'America? No. Si riferiscono soltanto ai pochi metri quadrati della zona in cui è stato effettuato il carotaggio e non ai 510 milioni di km² complessivi della superficie della Terra. E quindi sullo studio complessivo del clima globale hanno credibilità zero.

Benlil Marduk

LA TESTATA DI BONUCCI ALL ARBITRO RIZZOLI

Lettera 18

Ancelotti nella chiacchierata con Rizzoli,tra l’altro, dice “accetto l’errore di Giacomelli o di Rocchi ma non accetto l’errore del Var! “ a mio parere in questo calcio sempre più miliardario non è più possibile accettare errori. Solo la tecnologia totale, dopo aver risolto le problematiche legate al fuorigioco e al gol-non gol, può dirimere la questione del calcio di rigore dato o non dato. Sicuramente si avrebbe un’uniformita’ di trattamento mai riscontrata in passato. Come fa la tecnologia a risolvere il problema?

Perché vogliamo sostituirci con chi ha le competenze giuste? L’ingegneria è a livelli altissimi! Sui calci di rigore si potrebbe avere la certezza di una decisione giusta o comunque uguale per tutti perché trova riscontro -ad esempio- in un database memorizzato da un computer. Discussioni, sospetti, errori sarebbero tutti archiviati e finalmente potremo avere un campionato di calcio senza veleni.

Edoardo Donini