POSTA! - LA PRECISAZIONE DI TISCALI SUL COMMERCIALISTA ENRICO GAIA - PER SALVINI UN GOVERNO M5S-PD RAPPRESENTEREBBE UN TRADIMENTO VERSO GLI ITALIANI. E INVECE QUANDO LUI HA ABBANDONATO IL CENTRODESTRA - CON CUI SI ERA PRESENTATO ALLE ELEZIONI - PER ANDARE A GOVERNARE COI GRILLINI CHE COS'ERA?

RENATO SORU TISCALI

Gentile Direttore, In merito a quanto riportato da Giacomo Amadori in un articolo sui politici in vacanza in Costa Smeralda per “La Verità” uscito in edicola il 15 agosto scorso e ripreso dal Suo quotidiano il 16 agosto, laddove si dice che il commercialista Enrico Gaia è stato professionista di fiducia di Renato Soru e consulente per la quotazione in Borsa della Società Tiscali, si precisa quanto segue: il succitato dott. Gaia non è mai stato il commercialista del dott. Soru né ha mai assunto qualsivoglia ruolo o incarico presso Tiscali S.p.A.

Le chiediamo pertanto di correggere l’articolo in questione e di voler rendere noto sulle pagine del Suo giornale quanto da noi specificato.

di maio di battista gilet gialli

Lettera 2

Dagò le Beau,

Macron dixit: " Di Maio è perdente perché si è alleato con la Lega poi invoca "dirigenti capaci". Non gli perdona il viaggio fatto a Parigi con Di Battista per un cognacchino con i Gilet Gialli…M5S è stato determinate per la nomina della commissaria prolifica tedesca …. amica di Anghela. Ma non basta. Forse servirebbe nominare un decorato Legionario d' Onore come Letta a Commissario italiano UE o meglio ancora nominare Gozi, che è pure di discendenza sammarinese. Comunque altri voti per Salvini a anche per Di Maio. Grazie Brigitte.

GILET GIALLI DI MAIO DI BATTISTA TONINELLI GRILLINI

Saluti - peprig

Lettera 3

Caro Dago, Renzi (quello di Rignano) inaugura, a Barga (LU), la sua scuola politica. Un po’ guru, un po’ dittatorello, un po’ fenomeno. La disciplina prevede di primo mattino footing, una volta si chiamava marcia.

Saluti Labond

Lettera 4

Caro Dago, Jay Inslee, il governatore democratico della stato di Washington, ha gettato la spugna e si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lui stesso. Che perdita. Comunque sarebbe bastato che lo comunicasse ai suoi genitori. A chi altro può fregare?

Flavio

ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO

Lettera 5

Caro Dago, in caso di campagna elettorale lampo in autunno, i Cinque Stelle potrebbero giocarsela con Conte leader e Di Maio e di Battista a fare da paggetti. E già questa la dice lunga sulle condizioni attuali del MoVimento di Grillo. I due poveretti, impegnati da un decennio a sparar scemenze a destra e a manca, che si vedono rottamati dall'ultimo arrivato. D'altra parte la specialità del Fondatore sono le "situazioni comiche". E quindi "Ottimo lavoro, Beppe".

Oreste Grante

Lettera 6

Caro Dago, un governo PD-M5S è l'unico possibile per due semplici ragioni; il PD è in astinenza di potere e Zingaretti deve "sistemare" tutti i suoi. I grillini hanno vinto la lotteria della vita e non vogliono buttare il biglietto vincente!

consultazioni nicola zingaretti

FB

Lettera 7

Caro Dago, Zingaretti: "Abbiamo espresso al presidente la disponibilità a verificare la possibilità di una maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova nel segno della discontinuità politica e programmatica". Tranquilli. Per i 5 Stelle andare al voto è come gettarsi dalla rupe. In questo momento è probabile che dicano sì a qualsiasi cosa, "Ius soli" incluso.

Tony Gal

Lettera 8

Caro Dago, crisi di governo, Giorgia Meloni: "Solo il voto rispetta la Costituzione". Il problema è che poi sono i partiti a non rispettare il voto. Chi ha detto, poco più di un anno fa, a M5S e Lega di mettersi assieme? Il risultato della brillante "intuizione" ora è sotto gli occhi di tutti.

meme sulla crisi di governo conte e salvini

Nereo Villa

Lettera 9

Caro Dago, dopo che ha totalmente toppato nell'aprire la crisi di Governo, Salvini non è più visto dai suoi come il leader da seguire ciecamente. Eh, anche per chi ha talento, basta un attimo per passare dai 5 Stelle alle 5 stalle.

P.S. Per Renzi sembra valere la stessa cosa ma all'incontrario...

Benlil Marduk

Lettera 10

Caro Dago: se uno viene "soccorso" in mare per lui valgono le regole internazionali del soccorso in mare. Ma se poi costui volontariamente scappa a nuoto da chi l'ha soccorso, le tutele di "naufrago" decadono per cui diventa semplicemente un clandestino da respingere O no?

SANDRO GOZI

Frankie

Lettera 11

Caro Dago,

Quando l'Italia ha perso la gara per l'assegnazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, a rappresentarla al tavolo delle trattative c'era il sottosegretario in quota PD Gozi, che oggi ricopre lo stesso incarico nel governo francese. Poi ci si lamenta dell'antieuropeismo..

Glinder

Lettera 12

Caro Dago, nel caso che non si riesca a trovare una intesa per formare un nuovo governo PD- 5 stelle e il Presidente Mattarella indirà nuove elezioni, il M5S chiederà l' IMPEACHMENT ?

candydo

danilo toninelli spaesato in senato

Lettera 13

Ma che razza di "cristiano" (traduzione: persona) è Donald Trump? Fa una proposta indecente ad uno stato sovrano (Mi vendi la Groenlandia?) e, al rifiuto, fa l'offeso. Come se uno dicesse ad un altro : mi presti tua moglie (tipo Melania, no?) per una notte? E, al rifiuto, mette il broncio. Uno così, presidente o non presidente, prima sparisce meglio è, per tutti.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 14

Caro Dago, consultazioni al Quirinale. Per il Gruppo Misto le elezioni anticipate sono "pericolose". Immaginarsi. Tutti questi italiani che entrano nei seggi e - dopo aver esibito un documento d'identità - brandendo una matita si infilano nella cabina per mettere una croce sulla scheda elettorale. Chissà cosa potrebbe succedere! Assai meglio far sbarcare i migranti da cento Ocean Viking.

Gripp

Lettera 15

DANILO TONINELLI

Caro Dago, ormai Toninelli c'ha preso gusto. Dopo la solita analisi costi-benefici, dice 'no' anche alla Gronda di Genova. Ma chi le paga tutte ste relazioni farlocche? Perché se questa è la fine che fanno i soldi risparmiati coi vitalizi - a foraggiare amici e compagni di ideologia - allora era meglio lasciare tutto come stava.

Edy Pucci

Lettera 16

Caro Dago, su Repubblica, la Boschi esulta: quasi certo l'accordo di Governo coi 5 Stelle. Il merito? Di Renzi, of course. Sorprendente. Per convincere Grillo, Casaleggio e Di Maio l'ex premier non ha dovuto nemmeno utilizzare il "Renzicottero".

migranti a bordo della open arms

Vesna

Lettera 17

Caro Dago, ora che sono riusciti - grazie alla complicità delle solite toghe rosse - a sbarcare i migranti a Lampedusa, per i signorini della Open Arms potrebbe arrivare la mazzata della serie "chi la fa l'aspetti". Il governo spagnolo, infatti, non esclude la possibilità di multare la nave, che "non ha il permesso di effettuare salvataggi". A riferirlo è il vicepremier spagnolo, Carmen Calvo, secondo cui "il capitano della nave lo sa e il ministro dello Sviluppo glielo ha ricordato". E così, piazzatisi davanti alle coste italiane per fare i bulli, potrebbero venir bullizzati dalla meravigliosa Spagna antifascista.

migranti si tuffano dalla open arms

Nick Morsi

Lettera 18

Caro Dago, Ocean Viking,! Francia pronta ad accogliere i migranti ma non la nave. Non c'è problema. Ormai la Open Arms ha fatto scuola. L'ultimo tratto, i clandestini, possono farlo anche a nuoto.

Leo Eredi

Lettera 19

Caro Dago, Zingaretti: "Discontinuità vuol dire che ovviamente non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis, il proseguimento di un governo che abbiamo combattuto. Tutti si facciano carico della necessita' di avviare un nuovo governo". Come dice il proverbio, "Chi si assomiglia si piglia". Il Pd vuole fare il governo coi 5 Stelle, ma non devono sembrare 5 Stelle. Così come i 5 Stelle votavano contro la Tav, ma "solo" in Parlamento: mica contro il Governo di cui facevano parte che aveva detto "sì".

matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato 1

Arty

Lettera 20

Caro Dago, per Salvini un governo M5s-Pd rappresenterebbe un tradimento verso gli italiani. E invece quando lui ha abbandonato il centrodestra - con cui si era presentato alle elezioni - per andare a governare coi grillini che cos'era?

Bibi

Lettera 21

Caro Dago, gli Stati Uniti potrebbero cancellare il diritto di cittadinanza per nascita da parte di non americani e delle persone immigrate illegalmente nel Paese. Infatti Donald Trump ha detto che sta valutando seriamente la fine dello ius soli. Qualsiasi persona assennata agirebbe in tal senso. Da tempo lo ius soli non è più una cosa di cui beneficia chi - per svariati motivi - si trova a nascere negli Usa. Si va espressamente a partorire lì col solo scopo di far avere alla propria prole la cittadinanza americana. E questa è una furbata a cui è opportuno metter fine.

Ranio

Lettera 22

Caro Dago,

migranti a bordo della open arms 2

dal decreto di sequestro della Open Arms risulta che la situazione a bordo della nave era fuori controllo. Da qui deriva, secondo il procuratore di Agrigento, la necessita di procedere urgentemente al sequestro ed all’evacuazione della nave. D’ora in poi qualsiasi nave carica di centinaia di emigranti, dopo essersi fermata abbastanza a lungo davanti alle coste italiana facendo in modo che la situazione a bordo vada fuori controllo, avrà la certezza di poter scaricare in Italia i propri passeggeri? Il procuratore di Agrigento ha aperto una nuova via maestra all’immigrazione clandestina?

Pietro Volpi

Lettera 23

la pubblicita' di amica chips con rocco siffredi 9

Caro Dago, sono una lettrice di 31anni, ti leggo sempre, e ti scrivo per rispondere alle accuse della signora ''bacchettona'' che ha rivolto alla pubblicità di Rocco Siffredi : come mai non si scandalizza con alcuni programmi, che usano la donne mezze nude, per fare audience o forse le tante pubblicità, che esistevano prima di quella di Rocco, che usano il sesso, prevalentemente femminile, più o meno velato per pubblicizzare i prodotti....anche quelle sono da censura medioevale, perché possono, a sentire lei, ''istigare a uccidere''? Ridurre la colpa dei tanti, orrendi femminicidi, alle pubblicità, è quanto meno stupido, quando in realtà quelle bestie, che compiono questi omicidi non hanno bisogno, secondo me, di prendere spunto dalla televisione, è gente malata, da reparto psichiatrico. Sai cosa penso Dago? che Siffredi è pure simpatico, e di queste signore pudiche, con la spilla della verginità sbiadita, che si ergono a paladine, di non so quale causa, sono sempre le peggiori, e in gioventù, sicuramente la davano via come il pane. Scusami per lo sfogo. Ti ringrazio.

Rayo

la pubblicita' di amica chips con rocco siffredi 7

Lettera 24

Dago darling, presto avremo un nuovo sgoverno. Ovviamente per il "bene del paese". E ovviamente non ne farà parte un "cattivo" patentato come Salvini e quindi vivremo tutti più felici e contenti. E passeremo dalla valle di lacrime al paradiso in terra. E anche l'INPS la smetterà di essere quello rappresentato da Paolo Villaggio in croce. Mi riferisco ai tagli (decurtazioni) alle pensioni minime (e sottolineo minime) con la scusa di ricalcoli ecc., di cui si parla solo nei bar sport, nelle sale d'aspetto degli ospedali e nei giardinetti frequentati da pensionati taroccati nel corpo per l'età e nell'anima a forza di angherie subite.

Sono le nuove "anime morte", ma non hanno un Gogol che ne parli. Pensa te. c'era meno censura sotto il "cattivissimo" zar Nicola I (un po' meno di 2 secoli fa) che ora all'inizio del terzo millenniio dove in Occidente é tutto un "luccicare" di democrazia, diritti, progressismo, "volemose bene", "vivre ensemble", impegni nel sociale (o social?), amore per i deboli e per ultimi, ecc. Speriamo che almeno nel Giudizio Universale, di cui paremi Bergoglio non parla mai, il buon Dio le ricompensi. Ossequi Natalie Paav