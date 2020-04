POSTA! - PRIMA LA FASE 1, POI LA 2, POI DIRETTAMENTE AL TRIFASE, PE’ NA BELLA SCOSSA COLLETTIVA - POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA CHIESTO INDIETRO LA SOSPENSIONE DEL CANONE RAI IN BOLLETTA? - ANSIA E STRESS DA CORONAVIRUS, ATTIVATO IL NUMERO VERDE PER IL SOSTEGNO PSICOLOGICO. ORA BISOGNA ATTIVARE QUALCUNO CHE TI AVVISI QUANDO LA LINEA È LIBERA, ALTRIMENTI LA DEPRESSIONE SI TRASFORMA IN PAZZIA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Gualtieri Conte

Lettera 1

Caro Dago, l'amato Conte ha deluso la Cei: niente messa. Ma non è così grave dai, non ha mica detto "stop ai migranti". Continueranno ad arrivare in abbondanza.

Piero Nuzzo

Lettera 2

Caro Dago, la vita e la fase: la 1, la 2, poi direttamente al trifase, pe’ na bella scossa collettiva.

Saluti, Labond

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, Palazzo Chigi: "Nei prossimi giorni protocolli per le messe". Visto? Tanto allarme per nulla. Basterà sostituire la parola "Dio" con "Conte"?

Greg

conte gualtieri

Lettera 4

Caro Dago, Covid-19, il Papa ha tanto pregato per tutti, che il premier Conte ha ritenuto che sia superfluo far ripartire le messe il 4 maggio: basta Francesco!

Maxi

Lettera 5

Dagovski,

Si scrive TASK FORCE,

Si legge TAX FORSE,

Significa TASSE CERTE.

Aigor

Lettera 6

Caro Dago, Mattarella: "Il mondo di domani dipende in gran parte dagli studenti di oggi". Sapranno litigare e contraddirsi come gli scienziati e gli "esperti" di oggi?

Attilio Fontana

Matt Degani

Lettera 7

Caro Dago, Covid-19, fino ad oggi gli italiani hanno seguito come pecore le disposizioni del Governo. Il 4 maggio ha inizio la Fase "bue"...

Arty

Lettera 8

Caro Dago, coronavirus, il governatore Fontana: "In Lombardia mascherine obbligatorie anche all'aperto". Poi a giugno, luglio e agosto, quando gli anziani anziché per Covid-19 cominceranno a riempire gli ospedali per insufficienza respiratoria, magari cambierà idea.

Bibi

Lettera 9

GIUSEPPE CONTE ATTILIO FONTANA

Caro Dago, mascherine, la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini: ”Con le attuali dinamiche di mercato il prezzo massimo di 50 centesimi è una cifra che non sta né in cielo né in terra". Sì, però quando si farà una media con quanto chiesto finora - a volte anche 6 euro a mascherina - si vedrà che alla fine il guadagno sarà comunque consistente.

Mario Canale

LUCA ZAIA CON LA MASCHERINA

Lettera 10

Caro Dago, sulla "Fase 2", Luca Zaia non è per nulla d'accordo con l'ordinanza decisa dal Governo: "Il sacrificio non va protratto così, bisogna aprire. Non siamo cavie". Speriamo per Conte - e soprattutto per noi - che il governatore del Veneto non abbia ragione anche stavolta. A inizio epidemia fu tra quelli che chiesero, inascoltati, di mettere in quarantena tutti gli studenti in rientro dalla Cina, e poi si è visto com'è andata a finire.

Max A.

Lettera 11

Caro Dago, a Giulietto Chiesa, che è stato comunista e partigiano per tutta la vita, quasi quasi riusciva il colpaccio" di andarsene il 25 aprile. Per piche ore il destino beffardo non ha voluto regalargli quest'ultima soddisfazione. Riposi in pace.

giulietto chiesa

U.Delmal

Lettera 12

Buongiorno Dago. Da diverse parti si sollevano voci per chiedere la sospensione ora di questa ora di quella spesa (rate del mutuo, canoni di fitto, addirittura anche i canoni Sky). Possibile che nessuno abbia chiesto indietro la sospensione del canone Rai in bolletta? Perchè già la vita è triste in questo periodo, se poi devo anche pagare per vedere come si fa la crostata a Domenica In, allora invoco la Convenzione dell'ONU sui diritti umani!

Saluti

Pigi

Lettera 13

Natalia Aspesi

Caro Dago, a breve, agli italiani, verrà resa nota la nuova Costituzione il cui primo articolo reciterà: “L'Italia era una Repubblica democratica. D’ora in poi, la sovranità appartiene al signor Giuseppe Conte, che la esercita nelle forme dei suoi “Dpcm””.

Gianpaolo Martini

Lettera 14

Caro Dago, sta "Fase 2" del coronavirus sa tanto di fregatura. È un po' come le "Repubbliche", siamo passati dalla prima, alla seconda, alla terza, ma nulla è cambiato se non dal punto di vista del debito pubblico, che continua ad aumentare.

Di Pasquale

Lettera 15

Caro Dago, secondo il Financial Times i morti da coronavirus potrebbero essere il 60% in più delle stime ufficiali. In epoca di digitalizzazione sembra una notizia da periodo medioevale: "Signori, dalle notizie che ci giungono da Oriente sembra che per le Crociate potrebbe esserci qualche morto in più...".

NATALIA ASPESI

P.T.

Lettera 16

Dago buongiorno, nell’intervista concessa da Natalia Aspesi ad Huffingtonpost la stimabile giornalista considera noi Italiani sostanzialmente incolti e disinformati ma ella deliberatamente ignora i leghisti: “Non li ascolto, non li sento, non mi importa di loro, però vinceranno sicuramente le prossime elezioni...” poche righe dopo la stessa auspica un ritorno ad una “vera democrazia”: Signora Aspesi la democrazia, che le piaccia o no, potrebbe anche consentire alla Lega di vincere le elezioni! Ora torno a crogiolarmi nella mia ignoranza con la granitica certezza che la migliore campagna pro Lega la facciano gli intellettuali di sinistra.

Luca Gambaro

Lettera 17

Sindrome di Stoccolma: è uno stato psicologico in cui una persona detenuta contro la sua volontà, sviluppa un rapporto di complicità con il suo rapitore. L'aumento di consenso dell'attuale disastroso governo non si spiega altrimenti. Saluti BLUE NOTE

Lettera 18

polizza rc auto in europa

Caro Dago, interessante l'articolo sulle Polizze RC Auto e il risparmio che stanno avendo le Compagnie assicurative. Non per essere cinico, ma qualcuno ha analizzato anche i conti dell'Inps, post coronavirus? Parliamo di 26.000 morti ufficiali, quasi tutti ultrasessantenni... Oltretutto tutte pensioni retributive... Probabilmente i soldi per aggiornare la piattaforma digitale dovrebbero saltarci fuori.

Cordiali saluti

M. De Sanctis

Lettera 19

Caro Dago, chi l'ha detto che i funerali non si potevano svolgere? Basta vedere il corteo funebre di quattro sfigati che, sentendosi immuni a tutte le regole, hanno intonato l'altro giorno la nenia di Bella Ciao accompagnando al cimitero il feticcio della Liberazione. Che, da festa di tutti, è stata strumentalizzata e sporcata proprio da chi l'ha sempre - e giustamente - osannata.

Antonio Pochesci

boris johnson

Lettera 20

Dago Espertissimo, gli inglesi scommettono su tutto e taluni si arricchiscono per le previsioni ( quote ) sugli esiti elettorali. Quattro anni fa la quota di Trump vincente vs Clinton era quasi a 4 contro 1. Da noi certe previsioni purtroppo o per fortuna sono squilibrate, a danno del cdx, 5 punti in meno ogni previsione fatta dai soliti istituti di sondaggi, a pagamento ovvio. Meno male che i Piepoli variegati a Km zero nostrani non arrischiano il betting dei loro scouting, solo una faccetta ridens ex post la solita toppata. Altra forza oscura a favore del presunto calante Lumbard.

Saluti . peprig -

Lettera 21

Quello di Lufthansa e' il salvataggio di una compagnia sana che ha prodotto utili, mentre I soldi spesi per Alitalia e' accanimento terapeutico. Per entrare in Lufthansa bisognava essere competenti, per entrare in Alitalia bastava la raccomandazione di un alto prelato. Che perfidi questi Tedeschi, vero? Questo e' il motivo per il quale siamo giudicati buffoni. Come se certe realta' siano ignorate all estero.

lufthansa

Benny Cross

Lettera 22

Caro Dago, ansia e stress da coronavirus, attivato il numero verde per il sostegno psicologico. Ora bisogna attivare qualcuno che ti avvisi quando la linea è libera, altrimenti la depressione potrebbe trasformarsi in pazzia.

Raphael Colonna