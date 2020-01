POSTA! - PER LA PRIMA VOLTA UN EX PRESIDENTE FRANCESE, NICOLAS SARKOZY, VERRÀ PROCESSATO PER CORRUZIONE. SAREBBE INTERESSANTE ANDARE A RILEGGERE I COMMENTI DEI LECCHINI PROGRESSISTI NOSTRANI QUANDO VENNE ELETTO ALL'ELISEO. LUI SÌ CHE RAPPRESENTAVA UNA DESTRA MODERNA ED EUROPEA A CUI TUTTI AVREBBERO DOVUTO ISPIRARSI...

Lettera 1

Caro Dago,

a Roma un ragazzo ubriaco investe due ragazze, arrestato ai domiciliari, in Alto Adige un altoatesino ubriaco uccide sette tedeschi, arrestato, a Senigallia un italiano ubriaco uccide due donne, arrestato, a Sassari un’italiana ubriaca uccide un pensionato, arrestata ai domiciliari. Ma in provincia dell’Aquila un marocchino ubriaco e drogato, già espulso dall’Italia, investe e uccide una ragazza e rimane a piede libero. Bene, ciò dimostra che l’Italia non è un paese razzista.

Lettera 2

Caro Dago, concordo in linea di principio con quanto scritto da Stefano Andreotti, figlio del più noto Giulio, al Corriere della Sera. Aggiungerei una domanda da fare ai puri di cuore e a una certa magistratura: ma davvero c'è qualcuno che pensa che ci fossero notabili della DC siciliana degli anni '50-80 che mai hanno avuto a che fare con la mafia? In Sicilia, i santi e i diavoli sono sempre stati costruiti a tavolino.

Lettera 3

Caro Dago, un gruppo di senatori grillini firma un documento in cui si chiede a Luigi Di Maio di scegliere tra il ruolo di capo politico e quello di ministro. Visto il lungo elenco di gaffe già collezionate nel ruolo di titolare degli Esteri, speriamo opti per il primo, così fa meno danni all'Italia.

Lettera 4

Caro Dago per la prima volta un ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, verrà processato per corruzione. Sarebbe interessante andare a rileggere i commenti dei lecchini progressisti nostrani quando venne eletto all'Eliseo. Lui sì che rappresentava una destra moderna ed Europea a cui tutti avrebbero dovuto ispirarsi.

Lettera 5

Caro Dago, forse sopraffatti dalla vergogna alcuni parlamentari hanno ritirato la loro firma per il referendum confermativo sulla riduzione dei parlamentari, forse ben sapendo che gli elettori hanno già segnato i loro nomi come "invotabili" alle prossime elezioni con o senza taglio. Sorprende la firma del senatore a vita Carlo Rubbia, residente in Svizzera, al quale del parlamento interessa assai poco visto il grado di assenteismo. Speriamo rinsavisca anche lui e tolga quella firma che, considerando che non è mai stato votato da nessuno, appare provocatoria.

Lettera 6

Caro Dago, il Papa, preoccupato per le tensioni tra Usa e Iran, invoca il dialogo per scongiurare "un conflitto di più ampia scala". Sorprendente, quindi finché si sparano tra loro va bene?

Lettera 7

Caro Dago, crisi libica, clamoroso flop di Conte che voleva far incontrare a Palazzo Chigi il generale Haftar con Sarraj. Il premier ama il rischio. Perché non si è rivolto ad una professionista del settore come Maria De Filippi con il suo "Amici"?

Lettera 8

Caro Dago, crisi libica, il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio come Gianni e Pinotto: riescono a far ridere in coppia.

Lettera 9

Potete spiegare al lettore che si lamenta delle furbizie di Ryanair che se vuoi pagare poco, ti devi piegare ad un sistema e accettarne i "difetti". Se prendi la tua macchina per andare in città, non ti puoi lamentare di dover mettere le cinture di sicurezza, di non superare 50km/h, di dover pagare il parcheggio, ... Se non ti puoi piegare alle regole (comunque scritte, in modo confusionale, ma scritte) scegli un altro modo per spostarti. Puoi anche spendere fino a 10 volte e prendere Alitalia.

Lettera 10

Caro Dago, Rula Jebreal vorrebbe "scippare" 25 mila euro alla Rai per salire sul palco del Festival di Sanremo e fare propaganda alle sue idee balzane. Ma è bella, brava, intelligente e pure scuretta di carnagione. Perché allora non si propone ad uno dei tanti talk show della meravigliosa America di Donald Trump in cui ha scelto di vivere?

Lettera 11

Caro Dago, Libia, il premier Conte tenta la pagliacciata, cercando di far incrociare a loro insaputa il generale Haftar con Sarraj a Palazzo Chigi, e gli riesce: l'aereo del premier libico tira dritto su Tripoli ignorando completamente Roma.

Lettera 12

Caro Dago, botta di fortuna per i Democratici Usa. Donald Trump dice no all'escalation con l'Iran proprio mentre all'armata Brancaleone della sinistra, per dargli contro, non restava che assoldare Ali Khamenei per la corsa alla Casa Bianca 2020.

Lettera 13

Gentil Dago,

A Roma vigili senza divisa e la ministra, donna Luciana Lamorgese, prefetta ma non perfetta al Viminale, ha strigliato gli agenti in jeans e felpa...L’ossessione-Salvini ha colpito ancora! Il prossimo divieto quale sarà ? Non mangiare la Nutella ? Non tifare per il Milan ? Non corteggiare la Isoardi ? Non polemizzare con Rula Jebreal ? Ah, saperlo....

Lettera 14

Dagovski,

L’Italia sogna un Uomo Forte. Conte lo ha trovato nella Cirenaica.

Lettera 15

Caro Dago, Gran Bretagna, il principe Harry e Meghan Markle rinunciano allo status di reali. Il loro futuro sarà diviso tra il Regno Unito e il Nord America: "Vogliamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti". Che bravi! Ma ricominciano da zero o con i soldi della Regina? Perché a spostare sterline dal conto reale su uno personale son capaci tutti.

Lettera 16

Caro Dago, maxi multa in alternativa alla revoca delle concessioni ad Autostrade? M5s: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti". È da Ferragosto 2018 che ripetono questo ritornello senza fare nulla di concreto. Ma forse è solo una strategia per perdere ancora più consenso nei sondaggi.

Lettera 17

Caro Dago, M5s, Pd, Italia Viva e Leu chiedono di rinviare il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Gregoretti. La paura fa 90. Anzi, 26: il giorno delle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

Lettera 18

Caro Dago, il presidente russo Putin è l'omologo turco Erdogan hanno inaugurato il gasdotto TurkStream. Porterà gas in Turchia, Serbia, Ungheria e Bulgaria. Ma che ce frega, ma che ce importa, l'Europa ha Greta Thunberg: ci scalderemo applaudendola.

Lettera 19

Caro Dago, Marcolino sempre in piedi Travaglio verga un ritratto di Craxi rispetto al quale Gengis Khan pare l’Arcangelo Gabriele. Al grande inquisitore del Fatto (“da far impallidire Wyshinsky”, Montanelli dixit), nonché copy della celebre gnome “all’estero se un politico commette un reato sparisce, in Italia sparisce il reato”, rammenterei che l’unico politico a sparire fu proprio Bettino. Per il reato più scomparso, invece, cfr. Mani Pool-ite chiedendo del compagno G. dell’ex Pci.

Lettera 20

Caro Dago, a novembre 2019 il tasso di occupazione raggiunge il 59,4%. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del valore più alto registrato dall'inizio delle serie storiche, avviate nel 1977: le persone con un lavoro in Italia toccano quota 23 milioni 486mila. Peccato che se si facesse uno studio serio si vedrebbe che ad alzare la media percentuale di chi ha un'occupazione sono gli stranieri - che ormai sfiorano il 10% della popolazione - e che sono disponibili a farsi il mazzo per stipendi che gli italiani pensavano di aver archiviato 50 anni fa. Improponibili per il costo della vita attuale. Ringraziamo la sinistra per aver reso migliore la vita di tanti migranti peggiorando la nostra.

