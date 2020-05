POSTA! - UNA PROPOSTA: DATO CHE ORMAI L'ITALIA HA DECISO DI PAGARE QUALSIASI ESSERE CHE SCEGLIE IL RAPIMENTO COME LIBERA PROFESSIONE PERCHÉ NON UNIAMO L'UTILE AL DILETTEVOLE E LA PROSSIMA VOLTA NON PROVIAMO A COLLOCARE QUALCHE MILIONE IN BTP PIUTTOSTO CHE SOLDI LIQUIDI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Tranquilli. Un paio di ospitate dalla D’Urso e Signorini e torna cristiana.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, lungi da me condividere il pensiero di travaglio ma nel sito tette, culi, puttane, porno, sadomaso e chi più ne ha più ne metta se ne vedono troppi…

Al Bonico

Lettera 3

Caro Dago,

ricapitolando:

- Silvia Romano è entrata in Kenya con un permesso turistico

- non era una cooperante

- l'associazione è stata creata da una che dopo il viaggio di nozze ha mollato il marito e si è messa con un masai

Il tutto per fare la "volontaria" a giocare coi bambini africani (che giocano tranquilli da millenni senza intromissioni pelose occidentali).

Che razza di aiuto è? Che razza di volontariato è? Ma di che cosa stiamo parlando?

Cordialità

Andre

Lettera 4

Caro Dago, ti sfogliavo anche prima ma in pandemia sei diventato la mia rassegna stampa.. solo tra i tuoi articoli trovo un po di luce e perciò non dar retta al Travaglio ma continua cosi.

Con stima e affetto

Marco da Milano

Lettera 5

Caro Dago, ma Travaglio ti ha fregato la ragazza o improvvisamente fai 5 articoli al giorno per contraddire ogni suo pensiero perché sei davvero in disaccordo?

Con ammirazione,

un tuo lettore affezionato

Flash

Lettera 6

Ommioddio dagofolli il castigatore dei poteri marci ora alleati si è offeso per un trafiletto sul fatto. E ora sul sito satirico tremenda vendetta . A dago !! Lercio te fa na pippa( e mi raccomando niente lettere pubblicate perché forse non ne trovi appropriate)

Paolo

Lettera 7

Caro Dago, il nostro Premier, con l'operazione Silvia Romano, è riuscito a fare incazzare:

Luigi Di Maio (ecchissenefrega); gli americani (che in Kenia stanno combattendo contro gli stessi a cui noi abbiamo dati i soldi); gli italiani non "radical chic" (che si permettono di non essere contenti di come vengono usati i loro soldi); però è riuscito a fare contenti:

Erdogan e, soprattutto, Roberto Vecchioni che sta festeggiando il ritorno di Silvia (sua vicina di casa, a cui sarà andata a fare l'inchino come il padre???!!!) e ci annuncia che ha pure scritto un romanzo in questo periodo (erichissenefrega).

M. De Sanctis

Lettera 8

Per favore smettiamo di denigrare l'INPS. Ieri domenica ho inviato un quesito è già stamani alle ore 10,30 era già disponibile la risposta sul sito, efficiente ed essenziale. Troppi compiti, in questo particolare momento, sono stati affidati all'INPS che dovrebbe occuparsi solo di previdenza e pensioni e non più di assistenza

Soleris

Lettera 9

Dago, certo non era giusto farla morire, ma forse se i 4 milioni restavano in Italia, qualche italiano/a in meno sarebbe finito nella bara con l'acquisto di qualche postazione di terapia intensiva in più. Ma che dici Storace, una che ha testa, anche a soli 23 anni, non si infila in un rischio simile, a fare che cosa, se non hai la specializzazione per fare qualcosa di veramente utile e che loro non sanno fare?

Roberto

Lettera 10

Gentile Dago, una domanda: ma se un imprenditore deve, giustamente, accollarsi il rischio d’impresa perché un volontario che coscientemente si reca in luoghi a rischio non può accollarsi il rischio dell’impresa?

Saluti

Binaz

Lettera 11

scusa Dago, ma qui ogni giorno sempre di più ci prendono per idioti. La Silvia Romano è stata rapita per i soldi, questo era ovvio fino dal primo giorno, quindi il “sequestratore medio” sa che è lui che deve creare un canale di contatto con i pagatori, farsi sentire, fornire prove, avanzare richieste. Quindi sono stati i sequestratori somali abilissimi a trovare i nostri 007 (irriconoscibili come il commissario Clouseau nei suoi travestimenti senz’altro) e non viceversa. I nostri 007 coi baffi finti avrebbero fatto meglio a girare alla larga dalla Somalia, quella sì che sarebbe stata una furbata degna di Bond…

Larry

Lettera 12

Caro Dago vorrei sapere se quelli che spannocchiano la minchia perchè lo stato ha pagato un riscatto e liberato una ragazza di 25 anni che era in Africa a far del bene sono gli stessi che poi vanno in vacanza a Malindi o Sharm.

Tanto per sapere... perchè anche loro in teoria sarebbero a rischio rapimento.

Kinto

Lettera 13

Egr. sig. Dago. Dato che la rubrica della posta è, per quel che sento in giro ,una delle più lette, mi viene spesso il desiderio di fare quello che, probabilmente per una tua scelta editoriale, non fai mai. Confutare eventuali inesattezze. Naturalmente mi trattengo. Ma stavolta non resisto e a proposito di Salvini e Mes vorrei dire al sig. Andy 61 che un conto sono 36 miliardi da ridare in due anni, un conto è fare girare i BTP per i prossimi 30 e passa

Vig

Lettera 14

Caro Dago, Silvia Romano è rientrata a casa a Milano accolta dagli applausi. Vorremmo capire per che cosa è stata applaudita. Per aver, col suo comportamento sconsiderato, costretto lo Stato a versare fior di milioni ai terroristi islamici che avranno così di che finanziarsi per future azioni criminali sanguinose in cui moriranno decine di persone? È a questo che inneggiava la beota folla plaudente?

Ranio

Lettera 15

Egr.sig.Dago. Ma sti radical chic, filosofi, scrittori, politici di sinistra che continuano a menarcela con la storia che " la destra vuole che li si aiuti a casa loro ma poi si indignano e deridono quelli che lo fanno", cosa è che non capiscono?? Aiutarli a casa loro vuol dire dare supporto, risorse, strumenti perchè" loro" riescano a realizzare quello che gli serve. Possibile che in un villaggio africano non ci sia una ragazza in grado di accudire dei bambini da dovercela mandare noi. O anche andare a scavargli un pozzo per l'acqua. Sono africani, mica rincoglioniti.

Antonio.

Lettera 16

Caro Dago, una proposta: dato che ormai l'Italia ha deciso di pagare qualsiasi essere che sceglie il rapimento come libera professione perché non uniamo l'utile al dilettevole e la prossima volta non proviamo a collocare qualche milione in BTP piuttosto che soldi liquidi?

D. Lampa

Lettera 17

Caro Dago, si sta studiando se assegnare una scorta a Silvia Romano dopo gli insulti e le critiche ricevute in forma scritta sui social. Non ricordiamo che si sia mai proposto qualcosa del genere per le decine di donne morte ammazzate dopo aver più volte denunciato per stalking ex mariti o ex fidanzati gelosi e violenti che le perseguitano fisicamente. Forse l'incolumità della mocciosa cooperante milanese è più preziosa di quella di tante cittadine non famose?

Maxmin

Lettera 18

Dago Economista, spolpato lo IOR per sopraggiunta nuova moralità sui depositi ammessi, contabilizzate le perdite per le speculazioni immobiliari in terra anglicana, diminuiti i turisti retail causa covid 19 e scemato il flusso delle offerte dei fedeli verso l' Obolo di San Pietro, si potrebbe affermare che la gestione delle finanze vaticane, voluta ed imposta da Bergoglio e colleghi cardinali prescelti, sia da commissariare, se fossimo nell' Europa tanto cara dei luterani e protestanti che governano nel nord continentale ? Che dice Danbrowsky il controller di Gentiloni ?

Saluti - peprig -

Lettera 19

Colendissimo Dago, dopo la sindrome di Stoccolma ci può stare anche la sindrome di Mogadiscio. Che scopriamo essere molto più contagiosa. Infatti, oltre all’ostaggio, ha colpito pesantemente anche i nostri provincialotti di punta (La Pochette&O’ Bibitaro). I quali- pur sapendo della mise della fanciulla – non hanno neanche lontanamente pensato al danno di immagine del Paese, travolti come erano dalla smania di apparire. Mancava solo che agitassero le manine alle tivù e dicessero “Ciao mamma”.

Stregatto

Lettera 20

Caro Dago, i nostri tg parlano tanto del numero di morti causati dal coronavirus in America, "Il paese più colpito al mondo, con 80.000 decessi". Ma, fatte le debite proporzioni tra il numero di abitanti - gli Stati Uniti ne contano 5 volte e mezzo l'Italia -, è come se da noi le vittime fossero 14.500. E invece, purtroppo, abbiamo già superato le 30 mila.

Dario Tigor

Lettera 21

Caro Dago in una intervista a Repubblica il portavoce del gruppo terroristico che ha rapito Silvia Romano confessa che parte del riscatto pagato per la sua liberazione servirà a comprare armi per la jihad. Ah, ecco perché Conte e Di Maio erano tutti sorridenti ad accoglierla all'aeroporto. Avevano tanto insistito per far rispettare l'embargo sulla fornitura di armi alla Libia perché il Governo giallorosso ha nuovi amichetti da armare - col pagamento di riscatti - tra i quali i terroristi di Al Shabaab?

Cocit

Lettera 22

Dago darling, tra le tante orribili mode "scientifiche" recenti c'é quella di andare ad analizzare i cadaveri di defunti celebri. Mi pare che nemmeno il più grande sovrano di tutti i tempi, Federico II di Svevia, sia stato risparmiato nel suo riposo eterno a Palermo. Non hanno rispamiato nemmeno la seconda grande favorita reale di Francia: Diana di Poitiers, amante prima materna e poi anche sessuale, di re Enrico II.

Era di 20 anni più vecchia di Enrico (ogni riferimento alla Francia di oggi non é casuale) e anche in tarda età era sempre bellissima. Analizzando i suoi resti (dopo circa mezzo millennio!) hanno scoperto che era morta (a quasi 70 anni, che per l'epoca era la vecchiaia assoluta) avvelenata dalle polveri d'oro che ingurgitiva per rimanere sempre giovane. Insomma non é tutto oro quello che luccica. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 23

Caro Dago, "Voglio solo sommessamente ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia...". Che figura di m. per Chicco Mentana. Come se i polacchi se lo fossero costruiti di propria volontà, come è invece avvenuta - lo ha rivelato lei stessa - la conversione alla religione islamica di Silvia Romano durante la prigionia. Comunque per il direttore del tg de La7 c'è speranza: a settembre riaprono le scuole e un ripasso di storia non gli farà male.

Giuly

Lettera 24

Caro Dago, nel suo attacco al consigliere leghista Angelosante, Chicco Mentana dimostra di non conoscere la Storia, quella con la S maiuscola. Innanzitutto, accomunare il nazismo al cristianesimo è un abominio. Come dire che Pacciani era quello che era in quanto cattolico. I nazisti non ammazzavano in nome di Dio. I musulmani di Al Shabaab invece sì. E, aggiungerei, che i migliori alleati di Hitler furono proprio i musulmani palestinesi di Muhammad Amin al-Husayni. Poi, vorrei ricordare a Chicco anche i milioni di cristiani morti nei campi di sterminio, il cui numero non fu certo inferiore a quello degli ebrei.

Un'ultima riflessione: se a Silvia/Aisha le avessero dato da leggere "Mein Kampf" sarebbe diventata nazista e ora si chiamerebbe Gertrud?

[milomar]

Lettera 25

Che bello ( si fa per dire!) lo scontro tettonico ( non in senso morfologico ma appunto zinnico) tra due entità che se non ci fossero, per come operano e inquinano l’ambiente, la natura e il mondo ne sarebbero quantomeno alleggeriti, liberati. Che delizia per me povero peccatore cattolico (infatti qui pecco di banale voyerismo nell’assistere con una certa goduria a questa baruffa chiozzotta) leggere l’invettiva di uno straripante inviperito (ma cosa dico, proprio incazzato nero) D’Agostino che azzanna ai polpacci tale Marcolino de Travagliati, in “arte povera” Marco Travaglio, reo di averlo rimproverato perché pubblica oscenità, pornografia, sconcezze e vomitevolita’ varie. Ma come? Cosa succede?

Marcolino - con tutti i pensieri che devi avere in questo momento per tappare le falle del trasformista appulano che un giorno si e l’altro pure continua a inventarsi ogni sorta di adesivi, colle e chiodi per rimanere attaccato alla poltrona - te ne esci con una intemerata che neanche un prete, un vescovo, un cardinale di Santa Romana Chiesa ha il tempo e soprattutto il coraggio di fare? Quale? Appunto che questo sito è monnezza! Preti, vescovi, il Papa stesso sono troppo impegnati in cose “altre” per sparare sul porcaio dagostiniano.

Prendi il Papa, vicario di Cristo in terra, che tenta la strada del giornalista tv, e ogni giorno su Tg3 lancia un servizio di stretta politica economica per indirizzare governo e sinistre su cosa si deve fare. Mica parla della Via, Verità e Vita, che in questi giorni è sublime Magistero dal Vangelo di San Giovanni! Macché, il Vangelo è troppo fuori dalla realtà con tutti sti miracoli, sti discorsi alti e trascendenti. Meglio parlare terra terra alla Spadaro e alla Tarquinio l’apostata, visto che dirige l’organo del PD. Ma torniamo al duo Dag-Trav senno’ vengo tagliato. Ebbene, io sono convinto di due cose.

Primo: Trav attacca Dag perché in realtà - tette, culi, culatoni e cazzi sono solo scuse - questi lo impala (giustamente) ogni giorno in quanto Gran Ruffiano della Corte del Conte per cui stravede, e qui siamo di fronte ad un mistero (cosa ha sniffato Trav in questi mesi per fare ciò ?) che neanche un teologo riesce a comprendere: Conte è nullo ma Trav stravede per isso !

Secondo: Dag dal canto suo, di fronte ad un attacco così ipocrita (lo penso anch’io stavolta) perde le staffe e sbrocca. Sembra abbia detto ai suoi intimi:” Va bene tutto! Va bene che quel rompicoglioni del “lettore” Luciano da anni e anni mi spacchi le balle con le sue scemenze (sic!) su pornografia, schifezze che metto online, sozze puttanazze che ospito e foraggio senza pudore e dignità. Pero’ Marcolino no! Questo non lo reggo proprio. Osa criticare me che metto in mostra i culi, mentre lui li lecca purché di osservanza cri cri. No e no, non ci sto !”. Insomma, novello Scalfaro, il nostro Dag stavolta ha preso la palla al balzo per stangare Trav. Mi sono divertito, ogni tanto capita anche qui.

Luciano