MATTEO SALVINI E VLADIMIR PUTIN

Lettera 1

Ciao Dago, a quanto pare siamo passati dal caso "Rubi" a quello "rubli". A Roma invece dalla Raggi ai ratti.

Rob

PS: Valeria Marini è una fuoriclasse: è riuscita a farsi multare per un bagno in una fontana che in realtà non ha fatto.

Lettera 2

Caro Dago, presunti fondi russi alla Lega, Savoini: "Mai preso un rublo". Ma non è che se avesse preso euro, dollari o bitcoin sarebbe meno grave, eh!

Rob Perini

vladimir putin brinda con giuseppe conte e salvini con savoini sullo sfondo

Lettera 3

Caro Dago, se Ursula von der Leyen non dovesse venire eletta presidente della Commissione Ue, c'è il rischio che alla prossima cerimonia pubblica la Cancelliera, dopo i soliti tremori, si trasformi ne "L'incredibile Hulk"?

Gripp

Lettera 4

Caro Dago, a Terni una ragazza è stata stuprata in un parcheggio: arrestato un 18enne egiziano. È mai possibile che noi si debba leggere tutti i giorni di migranti che violentano ragazze o donne? Rimandiamoli a casa tutti perché per questo genere di crimine siamo già ben forniti.

Sergio Tafi

Lettera 5

Caro Dago, come mai il Pd insorge per i presunti fondi russi alla Lega e invece tace per quelli certi di George Soros alla Bonino? Forse quelli dello speculatore puzzano meno?

URSULA VON DER LEYEN

Nereo Villa

Lettera 6

Caro Dago, niente Emanuela Orlandi nei sepolcri fatti aprire dalla Santa Sede. Sul caso, il Vaticano mantiene un silenzio di tomba.

BarbaPeru

Lettera 7

E anche se la Lega ha preso sti' rubli, chi se ne frega; è dagli anni '20 che i comunisti hanno preso soldi da Mosca per fare un golpe (ops, rivoluzione) in Italia e nessuna indagine è mai partita!!! (a proposito, e l'oro di Dongo?).

Modus

Lettera 8

Caro Dago, Warren Beatty 12.775 donne: ma sulla punta del pisello aveva una presa USB

per lo storage?

emanuela orlandi cimitero teutonico

Saluti

Gino Celoria

Lettera 9

Caro Dago, il gruppo Eataly ha chiuso il 2018 con un rosso di 17 milioni. Dispiace e ci auguriamo che il patron Oscar Farinetti non si comporti come altri illuminati industriali di sinistra, i quali prendono utili e dividendi quando le aziende vanno bene e scappano quando i conti non tornano lasciando i debiti alle banche, che li hanno finanziati generosamente senza adeguate garanzia...

FB

Lettera 10

oscar farinetti

Dago, dopo il compagno G mitico raccoglitore dei miliardi ravennati nella portineria delle botteghe oscure di tanti anni, fa compare dalle brume moscovite altro misterioso soggetto stavolta leghista. Fu vera gloria, pardon vera fornitura o una soffiata di fango che ci farà pagare di più il gas e la benzina ? Da Mosca in questo ultimo caso rivorrebbero indietro i soldi dati a quelle botteghe, per decenni ?

Saluti - peprig

Lettera 11

Caro Dago, se la holding dei Benetton entrerà nella nuova Alitalia, saranno previste nuove rotte, fra cui: Ponzano Veneto – Atlantia, andata e ritorni.

Saluti, Labond

Lettera 12

Caro Dago, Trump attacca Libra, la criprovaluta proposta da Facebook. "Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che internazionali". Era ora che qualcuno lo dicesse. Questi proprietari dei social sembrano essere un mondo a sé, con regole tutte loro. Non pagano le tasse, violano la privacy di chiunque, censurano chi non è in linea col loro pensiero e stanno sempre al loro posto, a far miliardi senza che nessuno li intralci. Fortuna che ora c'è Donald.

cascate del niagara 4

La Lega dei Giusti

Lettera 13

Caro Dago, martedì 9 luglio un uomo è sopravvissuto dopo essere precipitato per 60 metri dalle cascate del Niagara. Nulla di strano. C'è anche chi riesce a sopravvivere ai tediosi e ripetitivi discorsi del Papa sui migranti.

Tas

Lettera 14

Caro Dago, Torino perde il Salone dell'auto, e l'addio alla manifestazione apre la crisi nella giunta CInque Stelle. Chiara Appendino, furiosa con il suo vice Guido Montanari che aveva duramente criticato la manifestazione, minaccia le dimissioni. Chissà che "orgoglioso" sarà Luigi Di Maio a sentire sta roba... "Quando il M5S governa da solo, governa bene". Ahahahahah!

Lino

LUCA PALAMARA

Lettera 15

Caro Dago, bufera Procure, il Csm sospende Palamara da funzioni e stipendio. Non basta. Dovrebbero farsi dare indietro quanto percepito durante l'intera carriera quale risarcimento per il discredito gettato sull'intera magistratura. Ma dall'andazzo dei comportamenti in uso tra i togati, forse tra un po' si scoprirà che l'ex presidente dell'Anm non è nemmeno il peggiore.

Tommy Prim

Lettera 16

Dago darling, come si sente la mancanza del grande e coraggioso gossiparo Roger Peyrefitte! Lui sì, grande esperto di misteri vaticani anche vaticani-ani-ani, avrebbe saputo dove sono finiti i poveri resti delle due principesse tedesche spariti dal Cimitero teutonico del Vaticano. Che vuoi che ne sappiano i timorosi o imbavagliati vaticanisti di oggi! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, la coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati è illegale nonostante il livello di Thc presente sia inferiore allo 0,6% indicato nei limiti di legge. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione nelle motivazioni di una sentenza emessa il 30 maggio scorso in cui stabiliva che la legge consente la vendita esclusivamente dei prodotti elencanti dalla legge 242 del 2016, come alimenti, fibre e carburanti. Così resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante. Ben fatto. Con la droga bisogna usare il bastone, non il bilancino come vorrebbe - anche per motivi personali - la sinistra radical-chic. Se vogliono stordirsi vadano in Olanda.

cannabis light

Fritz

Lettera 18

Caro Dago, il Pd insorge perché la Lega potrebbe aver ricevuto 65 milioni di euro dai russi. Dovrebbero invece esultare. Perché così il Carroccio potrà finalmente restituire - in un'unica soluzione anziché a rate - i 49 milioni che ancora deve allo Stato italiano.

J.R.

Lettera 19

Caro Dago, presunti fondi russi alla Lega, indagato Gianluca Savoini. La magistratura rossa si porta avanti col lavoro. In seguito basterà togliere al cognome una "o" e aggiungere una "l" per raggiungere l'obiettivo tanto agognato: Salvini.

Vesna

Lettera 20

Caro Dago, Giustizia, il ministro Bonafede: "Le elezioni nel Csm avverranno per sorteggio". Quindi si sceglierà tra uno vicino ai 5 Stelle e uno vicino ai grillini?

alfonso bonafede

Ulisse Greco

Lettera 21

Dago darling, chissà se OltreTevere é già stata avviata la causa di beatificazione di Carola Rackete. Non conosco le regole di dette cause, ma suppongo che tutto si possa accelerare (magari con un motu proprio). Nel frattempo suppongo che in tutte le chiese cattoliche del mondo siano state "ordinate" dal Papa Re preghiere per Carola. E dei silenti e imbavagliati "vecchi credenti" di quella che un tempo era Santa Romana Chiesa chi se ne frega! E già tanto che non siano perseguitati come successe alcuni secoli fa ai vecchi credenti russi per molto meno. Orate fratres e sorelle

NP

Lettera 22

Ciao Dago, sono solo io a stupirmi che un manager si lamenti nel non trovare saldatori esperti, formati specializzati a 1600 euro al mese (così a spanne 27 mila euro lordi l'anno o 13 euro all'ora) ritenendolo immagino uno stipendio adeguato per un lavoro così delicato e usurante, quando nell'ultima relazione sulla remunerazione che ho trovato pubblicata si parla di un compenso fisso di 950mila euro su base annua, oltre a una componente variabile e altri benefit su cui la relazione non entra nello specifico?

https://www.fincantieri.com/globalassets/governance/assemblee/assemblea-degli-azionisti-2018/documenti-e-relazioni/relazione-sulla-remunerazione.pdf

Cinzia M.

Lettera 23

Caro Dago, il PD ha chiesto una commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Se verrà deciso di fare questa commissione chissà se non sarà la volta buona per venire a sapere che fine ha fatto il famoso miliardo di lire che Sama, per conto di Gardini, recapitò ai tempi di tangentopoli alla sede del PCI in via delle Botteghe Oscure a Roma e di cui non si è saputo più nulla.

Pietro Volpi

MEME - CAROLA RACKETE COME LA ISOARDI IN BRACCIO A SALVINI

Lettera 24

Caro Dago, verrà formalmente depositata oggi in Procura a Roma la querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini. La comandante della Sea Watch accusa il ministro dell'Interno di istigazione a delinquere e diffamazione. Nella denuncia si chiede ai magistrati di sequestrare i mezzi che veicolano quello che la Rackete definisce il "messaggio d'odio": le pagine ufficiali su Facebook e Twitter del vicepremier leghista. Di certo questa non è farina del suo sacco. Ma dei "basisti" di sinistra - politici, avvocati, magistrati, pseudo organizzazioni umanitarie ed esponenti della Chiesa, quindi anch'essi complici di chi traffica esseri umani - su cui può contare in Italia...

Marino Pascolo