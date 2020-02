POSTA! - DI QUESTO PASSO, SARANNO I MIGRANTI A NON VOLERE SBARCARE DA NOI SENZA QUARANTENA - PIÙ CHE SARDINE ORMAI SEMBRANO COZZE, ALLA DISPERATA RICERCA DI QUALCHE PERSONAGGIO IMPORTANTE A CUI ATTACCARSI - DOPO IL TERRIFICANTE ALLARME SUL CORONAVIRUS, PARE CHE LA SETTIMANA PROSSIMA SI TORNERÀ ALLA "NORMALITÀ", RIAPRENDO TUTTI I LUOGHI CHE ERANO STATI CHIUSI. HANNO SCAMBIATO UNA SCOREGGIA PER UNA BOMBA ATOMICA?

Dagovski,

Di questo passo, saranno i migranti a non volere sbarcare da noi senza quarantena (dei soccorritori).

Aigor

Caro Dago, Coronavirus, il premier Conte: «Chi diceva chiudete tutto ora dice aprite tutto». E naturalmente, come per i migranti "sequestrati" sulla nave Gregoretti, lui non c'entra nulla.

Oreste Grante

Caro Dago, coronavirus, visto che nei giorni scorsi - animali domestici esclusi - son stati fatti tamponi a tutti senza badare a spese, perché qualcuno non ha pensato di infilare un tampone in gola al premier Conte che così se ne sarebbe stato un po' zitto evitando di far danni?

A.B.

Caro Dago, la protezione del principe Harry e di Meghan Markle sarebbe costata al governo canadese già 10 milioni di dollari. E meno male che i Royal Sussex erano indipendenti, in grado di badare a se stessi e che avrebbero dovuto guadagnare montagne di soldi. Per ora continuano ad essere quel che erano in Gran Bretagna: un peso morto.

Gildo Cervani

Caro Dago, se, come minacciato, Erdogan permettera' ai migranti attualmente trattenuti in Turchia di uscire, potremo finalmente vedere i maestrini dell'accoglienza (in casa degli altri) come si comporteranno.

In particolare Merkel e Macron...

FB

Caro Dago, Sardine, la partecipazione di Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli al programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi è vissuta da molti attivisti come una pericolosa contaminazione. Più che sardine ormai sembrano cozze, alla disperata ricerca di qualche personaggio importante (i Benetton, Oliviero Toscani) a cui attaccarsi addosso.

Ugo Pinzani

Caro Dago, Covid 19, l'Ordine dei medici denuncia che "mancano mascherine, tute e occhiali per poter visitare i pazienti in sicurezza". Chiedere al ministro degli Esteri Di Maio, che il 15 febbraio ha fatto spedire 2 tonnellate di materiale sanitario in Cina per aiutare il suo amico "Ping".

Flavio

Caro Dago, un detenuto al carcere di Vibo Valentia nascondeva un microcellulare nell'ano. Perché non sono ancora così piccoli da poterseli infilare nell'uretra?

Lino

Caro Dago, «Siete il vero Putin?», chiede il giornalista dell’agenzia di stampa Tass . «Sì», risponde il presidente russo. «Ho rifiutato di avere un sosia. È stato durante gli anni più duri della lotta al terrorismo». E meno male, altrimenti i dem americani avrebbero detto che era Trump.

Eli Crunch

Caro Dago, per lo sconquasso che è riuscito a creare in tutto il mondo, lo scienziato cinese che ha creato il Covid-19 andrebbe insignito con il Premio Nobel.

Leo Eredi

Caro Dago, coronavirus, a Milano riapre il Duomo per pochi turisti per volta. Pensano così di riuscire a mettere il Covid-19 in croce?

Camillo Geronimus

Caro Dago, Macron dopo il vertice Italia-Francia: "Grazie al lavoro di Giuseppe Conte e a quello del presidente Mattarella oggi ritroviamo una strada comune". Che era stata perduta 18 mesi fa, quando a Palazzo Chigi c'era Giuseppe Conte e al Quirinale Mattarella...

Gripp

Caro Dago, dopo il terrificante allarme sul coronavirus, pare che la settimana prossima si tornerà alla "normalità", riaprendo tutti i luoghi che erano stati chiusi. Hanno scambiato una scoreggia per una bomba atomica?

Eligio Moro

Caro Dago, domenica scorsa il premier Conte è apparso 16 volte in tv per lanciare l'allarme coronavirus. Scuole, stadi, musei, teatri, palestre e tutti i luoghi di aggregazione chiusi. Adesso, come se nulla fosse - visti anche gli effetti deleteri sull'economia -, si vuol fare una precipitosa marcia indietro riaprendo tutto. L'impressione che si dà non solo agli italiani ma soprattutto all'estero, è che qualcuno voglia fare (o abbia fatto) il furbo per motivi meramente politici. La classica toppa peggiore del buco. Cosa aspetta il Governo giallo-rotto per affidarsi ad un "esperto di comunicazione" degno di tale nome?

Pop Cop

Caro Dago, la Turchia non fermerà più i migranti che vogliono andare in Europa. Speriamo che Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi riescano a trattenere l'euforia: potranno salvare un sacco di vite umane.

Kevin DiMaggio

Caro Dago, il Salone dell'auto di Ginevra è stato annullato nell'ambito delle misure prese dalla Svizzera contro l'epidemia di coronavirus che prevedono la cancellazione di tutti gli eventi con più di mille persone fino al 15 marzo. E non potevano limitarsi ad accogliere 999 persone alla volta magari estraendo a sorte i "fortunati"?

Saro Liubich

Caro Dago, coronavirus, il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi. Nel pomeriggio di ieri c'è stato un affollamento di ricoveri: 51 gravi di cui 17 in terapia intensiva". Allora forse è meglio non ascoltare i suggerimenti del sindaco di Milano Beppe Sala che, per mostrarsi magnanimo e generoso con gli elettori, vorrebbe che di colpo tutto tornasse alla normalità come se nulla fosse successo. Un comportamento irresponsabile. Come quei genitori che rimpinzano i propri bimbi di dolci rendendoli poi obesi. Aspettiamo un attimo prima di dire che è tutto a posto.

Tony Gal

Caro Dago, coronavirus, raddoppiati i casi in Germania: sono 60. Attenti eh! Competition is competition. Va a finire che questi ci soffiano il terzo gradino del podio.

Tommy Prim

Caro Dago, coronavirus, Mattarella: "La conoscenza forte antidoto a paure irrazionali è immotivate". Non dev'essere molto informato. Il fatto che siano per primi gli scienziati a litigare fra di loro - sostenendo una cosa e il suo esatto contrario - lascia sgomenti i cittadini che pensavano di avere in essi un punto di riferimento. Sono peggio delle tifoserie avversarie nelle partite di calcio, altro che "conoscenza".

Gian Morassi

Dago darling, lo so é irrazionale, ma anch'io credo che se finalmente qui a Milano e dintorni, dopo mesi di siccità e pessima qualità dell'aria (a insaputa di media e istituzioni), venisse finalmente molta la pioggia, il coronavirus si darebbe una calmata. Peccato che a nessuno (meno che mai a sardine, gretini e moderni devoti cattolici) venga in mente di fare una processione laica o un flash-mob per invocare la pioggia cantando la splendida canzone di Gilbert Becaud "Le jour ou la pluie viendra". Ossequi

Natalie Paav