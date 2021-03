POSTA! - LA "DISASTROSA" BREXIT. IN GRAN BRETAGNA 20 MILIONI DI PERSONE VACCINATE, -80% DI RICOVERI DOPO UNA SOLA DOSE. MENTRE LA MERAVIGLIOSA EUROPA UNITA ARRANCA ALLA DISPERATA RICERCA DI VACCINI – FOSSI NEL PD O NEI CINQUESTALLE, IN QUESTO MOMENTO MI PREOCCUPEREI DELLA MANCANZA DI ELETTORI PIUTTOSTO CHE DELLE RISPETTIVE SEGRETERIE. ENTRAMBI I PARTITI RISCHIANO SERIAMENTE DI RIMANERNE SENZA…

paolo gentiloni ursula von der leyen

Lettera 1

Caro Dago, Recovery, il commissario Ue agli affari economici, Paolo Gentiloni: "Per l'Italia la sfida è sui tempi di attuazione". Perbacco, e come è riuscito a scoprirlo con tanto anticipo?

Ricky

Lettera 2

boris johnson

Caro Dago, la "disastrosa" Brexit. In Gran Bretagna 20 milioni di persone vaccinate, -80% di ricoveri dopo una sola dose. Mentre la meravigliosa Europa Unita arranca alla disperata ricerca di vaccini...

Ezra Martin

Lettera 3

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, ma se, a detta dei grillini, l'ex commissario Arcuri ha svolto così bene il suo compito, perché Conte non se lo piglia per riorganizzare il M5S?

Tony Gal

Lettera 4

Su pressione di D'Alema e Toninelli, stiamo per nominare Arcuri amministratore di un condominio in quel di Coccia di Morto. Ma "Sua luminosa bontà" quanto ci costerà?

DANILO TONINELLI

Giancarlo Lehner

Lettera 5

Caro Dago, in un anno di Covid, nel mondo ogni studente ha perso in media 74 giorni di scuola. E come se non bastasse ad alcuni è toccata pure Lucia Azzolina come ministra!

Leo Eredi

Lettera 6

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Altro che i Dpcm di Conte un giorno sì e l’altro no, altro che le sparate di Casalino o le conferenze stampa di Arcuri, Draghi al Governo è più interessante di qualunque serie americana.

Altro che non discontinuità.

Francesca

Lettera 7

Caro Dago,

Casalino si candida portavoce di Berlusconi. Piace...vincere facile? Perché invece non si propone a Renzi? Sarebbe una esperienza formativa....

Luca

Lettera 8

vaccino astrazeneca

ciao dago,

per ora, il grande tema è quello dell'acquisto dei vaccini e della logistica conseguente... ma poi, quando arriveranno le dosi sufficienti, che succederà veramente? chi deciderà i criteri effettivi delle priorità? premesso che mi candido a essere l'ultimo italiano da vaccinare (non sono giovane né vecchio, né malato o utile alla collettività per il mio lavoro), vorrei capire come si arriverà agli ultimi (da me in poi, quelli senza soldi e senza casa, etc. etc.).

RUSSIA E CINA - DIPLOMAZIA DEL VACCINO

Parlare di passaporti sanitari e privilegi dei vaccinati senza aver definito i criteri di vaccinazione dei "normali" e i tempi reali del programma mi pare pericoloso e perfino ingiusto. ci saranno discriminazioni e nasceranno reazioni da metoo entro il 2021? vedremo.

rob

coronavirus, il vaccino russo

Lettera 9

Caro Dago, vaccini, Tajani: "Ue si muova anche con la Russia per lo Sputnik". E che figura ci farebbe? Prima minaccia sanzioni per il caso Navalny e poi chiede "aiuto" sui vaccini perché Biden ci ha tirato il bidone?

Dario Tigor

Lettera 10

alexei navalny vladimir putin

Caro Dago,

non per prendere le parti del duo Camurani e Fulloni del Corriere, verso i quali il mio interesse è pari a quello di una birra e due gazzose, ma il Signor Luciano ha confuso il termine "feto" con "embrione".

Il feto, infatti, è il passaggio dell'embrione a stadio prenatale, durante il quale tutti gli organi si sono sviluppati. Fino alla nascita si parla quindi di feto, trattandosi di un uomo già formato che deve solo crescere e nascere.

Johnkoenig

andrew cuomo e beth cefalu 3

Lettera 11

Caro Dago, Covid, per il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, se negozi e centri commerciali restano aperti lo stesso deve valere per le scuole: bisogna fare lezioni in presenza. Sarebbe bello che anche lui aprisse un po' la mente. Non tutti i negozi hanno la possibilità di vendere prodotti su Internet. Mentre, aiutando chi non ha ancora la connessione, tutte le lezioni si possono fare egregiamente a distanza riducendo così il rischio di contagi. Che non avvengono nelle aule, ma prima e dopo le lezioni, come si può facilmente dedurre osservando gli studenti per strada.

patrizio bianchi 2

Ulisse Greco

Lettera 12

Gentil D(r)ago,

i democratici si stanno rivoltando contro il governatore Cuomo per fine calcolo politico. Del fatto che facesse il cascamorto con le segretarie non interessa infatti a nessuno. Anche la sua gestione catastrofica dei morti del Covid non c'entra.

lindsey boylan con kamala harris

Il tema sono le elezioni del 2024.

I fatti sono due:

1) Biden non si candiderà.

2) Kamala Harris è impopolare e indigesta anche tra i Dem, ma è la scelta di Obama, per cui bisogna tenersela cara.

Poichè Kamala potrebbe essere sfidata alle primarie nel 2024 proprio da Cuomo, visto fino a qualche settimana fa come un vero leader del Partito Democratico, ecco che viene fatto fuori prendendo spunto da qualche (inesistente) violenza sessuale. Kamala va protetta, per cui, Ubi Mayor, Cuomo Cessat.

joe biden e kamala harris

Romolo Augusto

Lettera 13

Caro Dago, e se il "generalissimo" che ha sostituito il commissario Arcuri invece che Francesco Paolo di nome avesse fatto Francesco Franco? Qualcuno avrebbe storto il naso?

Jonas Pardi

Lettera 14

Caro Dago,

barack obama kamala harris

a prescindere da tutto il resto, ed è tanta roba (tutta in negativo che di più non si può), e senza voler rispolverare la vecchia frase, sempre attualissima, per cui "dimmi con chi vai e ti dirò chi sei" ecc ecc...ma come si fa a stare (parlo della sempre ridanciana Merlino, e anche questa cosa mi ricorda la famosa barzelletta sulla iena ridens), penso anni vista la triplice figliolanza, a meno di parto trigemellare, con uno come Arcuri???? Basterebbe ricordare Silvio nostro a proposito della possibile ascesa al Colle della Iervolino (per fortuna di tutti abortita).."per carità, no..anche l'orecchio vuole la sua parte!!"

FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO

Ciao Dagone

Lettera 14

Dagovski,

Covid-21.

Quando dai Commissari Generali si passo’ ai Generali Commissari.

Aigor

Lettera 15

Caro Dago,

vale sempre il detto «chi non sa insegna»: la sinistra ed i cinquestalle che, fino a due mesi fa, volevano insegnare a tutti come si sta al mondo, stanno dando di sé un'immagine deplorevole fatta di attaccamento alla poltrona e di feroci lotte interne. Altro che "fratelli tutti", qui siamo a "fratelli coltelli".

francesco paolo figliuolo mattarella

Ciò a cui stiamo assistendo è solo l'inizio di una lunga agonia. Sono convinto che dalla base nasceranno nuove compagini politiche che aumenteranno lo spezzatino di questa sinistra inguardabile sotto qualsiasi aspetto, dall'economia e dal lavoro, tristemente abbandonati alle proprie sorti ormai da oltre due lustri, passando per la scuola, la sanità, le pensioni, le infrastrutture ecc. Hanno spianato tutto per concentrarsi su finte battaglie: omosessualità, gender, pari opportunità; lo ius soli, che sembrava una necessità improcrastinabile ecc. Risultato: niente di niente, su tutti i fronti, un fallimento totale.

conte zingaretti

Ora, a peggiorare le cose, l'immagine di partiti e movimenti attaccati alla poltrona fino all'inverosimile: rinnegare la propria identità. Il risultato lo abbiamo visto a Livorno, in occasione del centenario della fondazione del partito comunista, con la base che non si identifica più con i propri rappresentanti, mentre sul lato M5% sarebbe difficile contare le azioni di ribellione della base.

Lettera 16

Caro Dago, fossi nel PD o nei cinquestalle, in questo momento mi preoccuperei della mancanza di elettori piuttosto che delle rispettive segreterie. Entrambi i partiti rischiano seriamente di rimanerne senza.

Johnkoenig

Lettera 17

mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma

Caro Dago, Reporters sans frontières ha annunciato di aver presentato in Germania una denuncia per crimini contro l'umanità nei confronti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, per "la sua responsabilità" nell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi. E già, perché per tutto il resto, invece, l'Arabia Saudita è sempre stato un esempio da imitare in tema di rispetto dei diritti umani.

Ugo Pinzani

Lettera 18

SALVINI CONTE

La Procura della Repubblica di Ragusa, che indaga su una - rondine che fa primavera lamorgesiana - nave delle ong che imbarca clandestini a un tot pro capite, non ha paura di mettersi contro la filiera dell'immigrazionismo e la rete dei suoi potenti sponsor (politici, fra i primi; mediatici, non fra gli ultimi) e finanziatori: che non finanziano abbastanza, evidentemente: altrimenti, le navi pro-immigrati non andrebbero per mare in cerca di salvataggi a tariffa.

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI DECRETO SICUREZZA

Se questo è volontariato, non chiamate naufraghi i volontari pronti all'esborso: cui la Lamorgese ha allargato le maglie dell'accoglienza in modo da incentivare il miraggio di un Eldorado a portata di tasche anche di 'disperati' di più che sana e robusta costituzione. Il Parlamento e cioè, una classe politica che ha votato per processare Salvini - e ha avallato, una volta di pù, una sottomissione alla magistratura politicizzata -, ha bisogno di un tecnico per rimuovere un altro tecnico, se lo era, come Arcuri. Speranza, invece, deve avere dei super-poteri che se li sognano Conte, Salvini e grillini.

Raider

Lettera 19

Dago colendissimo, il Covid usufruisce alla grande della collaborazione di taluni “esperti” infrattati nella pubblica amministrazione. Un esempio: il garante della Privacy ha affermato: "No ai pass vaccinali, serve una legge". Bene! Evidentemente il solo buon senso non basta.

Quindi, cercare di contenere la circolazione del virus, attenuando l’impatto sull’economia e la vita sociale, confligge con l’invasività dei supertecnici della giurisprudenza, a cui non pare vero di poter intervenire ad ogni stormir di fronde.

passaporto vaccinale

Mentre altri paesi europei stanno per introdurre il pass vaccinale, chez noantri ci si diletta con le masturbazioni intellettuali di chi non è mai in contatto con la realtà. Esiste il diritto naturale – qualcuno avverta il garante – di sapere se incontrando un persona siamo in sicurezza oppure dobbiamo mantenere le precauzioni. Il garante – visto che ha del tempo libero- veda di arginare le telefonate importune e continue da parte di call center fastidiosi, che disattendono l’apposita legge (già esistente!) a tutela della VERA privacy.

Saluti da Stregatto