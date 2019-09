POSTA! - "ITALIA VIVA"? PER COME HA RIDOTTO IL PD, RENZI SEMBRA PIU’ UNO SPECIALISTA IN EUTANASIE - MA IL MUSULMANO CHE HA CERCATO DI UCCIDERE L'ALPINO A MILANO CE LO HA PORTATO LA RACKETE, CAMPOS O CASARINI? - IN ISRAELE, NETANYAHU È SENZA MAGGIORANZA: TELEFONI A CONTE CHE GLI SPIEGHERÀ L'ARTE DELL'INCIUCIO…

Lettera 1

salvini renzi

Dear Dago, visto l'andazzo dell'esempio, non è difficile prevedere la scomparsa di nuovi nati con il nome di Matteo. La storia insegna: tu, quanti Benito od Adolfo conosci?

Cià.

Boanerges

Lettera 2

Caro Dago, Manovra, Conte ai sindacati: "Alleggerimento della pressione fiscale, una nuova agenda di investimenti verdi, un piano strutturale di interventi per il Sud e, fondamentale, una seria lotta all'evasione fiscale". Chissà quante notti insonni per un piano così rivoluzionario a cui nessuno aveva mai pensato.

Jonas Pardi

CAROLA RACKETE NELLA COPERTINA DELLO SPIEGEL

Lettera 3

Caro Dago, ma il musulmano che ha cercato di uccidere l'alpino a Milano ce lo ha portato la Rackete, Campos o Casarini? E, visto i precedenti, verrà invitato anche lui a parlare al parlamento europeo sulla bellezza dell'accoglienza sempre e comunque?

Ale.

Lettera 4

Caro Dago, il nome del nuovo partito di Renzi? "Italia Viva". Ma lui, visto come ha ridotto il Pd, più che altro sembra uno specialista in eutanasie.

J.N.

Lettera 5

Caro Dago, una volta rivelato il nome scelto dal Bomba per il suo partitello, Italia Viva, resta da chiarire come si chiameranno i suoi seguaci. Vivaci? Vivaisti? Vivincì? Vitaioli? Certo, data la personalità del Capo, non vivi-e-lascia-vivere; tuttalpiù, come un vecchio film di 007, vivi-e-lascia-morire. Federico Barbarossa

NETANYAHU

Lettera 6

Caro Dago, elezioni in Israele, Netanyahu senza maggioranza. Telefoni a Conte che gli spiegherà l'arte dell'inciucio.

Lucio Breve

Lettera 7

Caro Dago, Renzi: «La nostra nuova sfida si chiama "Italia Viva"». Azzeccatissimo per il becchino del Pd che ha portato il partito dal 40 al 18 per cento.

Mark Kogan

Lettera 8

Caro Dago, Stati Uniti, Greta Thunberg rimprovera i senatori della task force per il cambiamento climatico: "Non fate abbastanza". Dopo una così approfondita analisi scientifica, da parte della mocciosa 16enne, sulle cose che si potrebbero o non si potrebbero fare, i senatori - soprattutto quelli dem - avranno ancora il coraggio di continuare a poltrire?

Sasha

giuseppe conte luigi di maio

Lettera 9

Dago carissimo,

Giuseppi Conte entrerà nella storia della morente Terza Repubblica avendone guidato i due governi più fallimentari.. L'attuale ha persino il virus autodistruttivo incorporato, generato pare a Rignano sull'Arno...

Amilcare

Lettera 10

Caro Dago, la Whirlpool cede la sede di Napoli. È l'ennesima dimostrazione che l'ex ministro del lavoro Luigi Di Maio ha lavorato bene ed è stata un'ottima scelta spostarlo agli Esteri, se si vuole che l'Italia affondi.

Sergio Tafi

luciana lamorgese paola de micheli giuseppe conte luigi di maio

Lettera 11

Caro Dago, il premier Conte si lamenta: se avesse saputo che Renzi faceva la scissione, nel formare il governo giallorosso avrebbe preso decisioni diverse. Un fenomeno tipico del grillismo. Pur di avere una poltrona ne combinano di tutti i colori, cambiando più volte posizione nell'arco della giornata, ma poi si lamentano se gli altri fanno lo stesso.

Max A.

Lettera 12

Caro Dago, il re spagnolo Felipe VI ha constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23, la Spagna andrà di nuovo al voto per la quarta volta in quattro anni. La scelta più giusta e democratica. Da noi invece i partiti preferiscono fare le acrobazie ed alleanze improprie pur di evitare il giudizio degli elettori.

Sandro Celi

pezzotto iptv

Lettera 13

Caro Dago, l'accoltellatore yemenita di Milano che "sperava di raggiungere il paradiso" dove credeva di essere, in Texas? Nessuno l'aveva informato che da noi, vigendo la massima tutela solo per i criminali, gli unici autorizzati per legge a morire sono carabinieri, poliziotti ed onesti cittadini?

Giorgio Colomba

Lettera 14

Caro Dago, Venezia, barca offshore si schianta su diga mentre tentava il record della traversata da Montecarlo alla città lagunare: tre morti, tra questi il pilota Fabio Buzzi. Spiace per la tragedia, ma questi ci pensano ai poveri pesci che si sentono passare sopra la testa un missile che raggiunge anche i 130 km orari?

il pezzotto decoder illegale

M.H.

Lettera 15

Caro Dago, è scattata all'alba "Eclissi", la più ampia operazione di polizia mai condotta nel settore del contrasto al fenomeno delle tv pirata (IPTV). L'obiettivo è quello di smantellare ed oscurare il fenomeno delle IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della pay-tv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. in Italia il fenomeno riguarda 5 milioni di utenti con un volume stimato di 2 milioni di euro al mese. Sono ridicoli. Perdono tempo in queste cazzate mentre lasciano entrare centinaia di migliaia di clandestini che tra mantenimento, sanità e danni che ci procurano, vengono a costare miliardi di euro all'anno. Altro che i 24 milioni delle tv pirata.

Bibi

bianca guaccero

Lettera 16

Mentre mi sono sempre stati chiarissimi i motivi per cui il Padreterno avesse concepito a coppie le orecchie, gli occhi e le mani, mi era sempre sfuggito il perché avesse raddoppiato anche i coglioni : ci volevano i selfie del "CAPITANO" perché la preveggenza di Nostro Signore mi apparisse in tutta la sua luminosa maestosità.

Santilli Edoardo

Lettera 17

Caro Dago, la Guaccero che si sfila il reggiseno intimando a tutte le donne di "mostrarsi con orgoglio" è un insulto al 99,9999 per cento delle signore che hanno avuto la sfiga di non essere belle come lei.

Giorgio Colomba

Lettera 18

greta thunberg 9

Caro Dago, Macron invierà degli esperti francesi per scoprire chi ha bombardato le raffinerie di Riad. Che pupazzo. Si atteggia a Sherlock Holmes, ma non è nemmeno riuscito a scoprire chi ha incendiato Notre-Dame.

Theo Van Buren

Lettera 19

Dago, la foto che immortala Greta che batte il suo pugnetto con quello di Obama, che tiene ben in saccoccia profonda la mano sinistra, non vuol dire che l' ex presidente dia credito alla diceria che la fatina porti sfortuna. Se grattava solo.

Saluti . peprig

Lettera 20

Caro Dago,

…e così la nuova creatura politica di Matteo Renzi si chiamerà “Italia Viva”. Resta da vedere se saranno gli elettori a farsi “vivi”…

Gianpaolo Martini

Lettera 21

Renzi macron4-755x440

Caro Dago, migranti economici. Per la Francia la vera sfida è garantire il loro rapido rimpatrio nei Paesi d'origine, accelerando le procedure. Sbagliato. La vera sfida è garantire l'espulsione dall'Europa. Poi dove vanno sono cavoli loro. Come quando ricevi lo sfratto. L'unica preoccupazione è farti uscire di casa. A nessuno frega se finisci a dormire in auto o in strada. Perché per i clandestini dovrebbe essere diverso?

Nick Morsi