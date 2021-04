POSTA! - "MI DOVETE SOSTENERE", IMPRECA ED IMPLORA GRILLO VERSO I NEGHITTOSI MAGGIORENTI M5S, REI DI AFASIA DOPO LA SUA SBAVACCIANTE ARRINGA. MANCA SOLO CHE GLI INDIRIZZINO UN "VAFFA" ED IL PARRICIDIO È COMPIUTO. MUOIA PURE SANSONE, CHE I FILISTEI DALLA CADREGA NON SI SCHIODANO – RUSSIA, FOLLA OCEANICA DI MANIFESTANTI PRO ALEXEI NAVALNY. SU 145 MILIONI DI ABITANTI IERI SONO SCESI IN PIAZZA IN 14 MILA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Juventus-Parma 3-1, Ronaldo ancora a secco. Dopo lo spettacolare autogol di Andrea Agnelli con la Superlega, anche se CR7 ne avesse messi dentro cinque comunque non lo avrebbe notato nessuno.

Samo Borzek

Lettera 2

Caro Dago, chissà se i partiti della sinistra, campioni dell'immigrazione incontrollata, leggeranno le conclusioni della procura di Trapani sull'attività non proprio cristallina delle Ong che ci portano i migranti a casa! Ah saperlo...

FB

Lettera 3

Caro Dago, Def, la maggioranza: "Prorogare il super bonus fino al 2023". E non potrebbero aggiungerne uno anche per la spesa al supermercato?

Tuco

Lettera 4

Caro Dago, bella la foto di Joe Biden con le mani giunte e l'aureola dietro alla testa (ieri ce l'aveva anche l'Ansa). Chi dovrebbe ricordare? Il "Gesù Cristo" che salverà il mondo?

Dario Tigor

Lettera 5

Caro Dago, Stati Uniti, Biden alla Casa Bianca scatena la violenza della polizia. Altri due afroamericani - una sedicenne e un quarantenne - giustiziati per strada dagli agenti. "Sleepy Joe" aveva promesso che avrebbe unito gli americani, ma al momento sembra andare nella direzione opposta visto che anche la vendita record di armi non pare proprio il preludio a gesti di pace e amore.

Elia Fumolo

Lettera 6

A proposito dei vari articoli che riportano l'esaltazione che Ceferin&c. fanno dell' Atalanta quale esempio di buona gestione patrimoniale, sarebbe corretto sottolineare che gran parte del plus di bilancio deriva dalle vendite pluriennali di calciatori proprio ai top club!

Cristante e Mancini alla Roma, Bastoni all'Inter, Kulusevsky alla Juve, Castagne al Leicester, e (udite udite!) tale Amad Diallo al Manchester UTD per ben 40 mln! Quindi raccontiamo la storia per ciò che è, nessun merito particolare: se non ci fossero i big club a comprare a chi venderebbe l'Atalanta? Che bilancio avrebbe? Meditate gente meditate...

Lettera 7

Caro Dago, Tod's rinnova il consiglio di amministrazione, con l'ingresso, come annunciato, di Chiara Ferragni. L'avranno scelta per la bellezza e l'eleganza dei piedi?

Sasha

Lettera 8

Caro Dago, Beppe Grillo ai parlamentari 5 Stelle: «Mi dovete sostenere, qui colpiscono mio figlio per prendersela con me». Questa ci sembra di averla già sentita... Forse dalle parti di Arcore?

J.N.

Lettera 9

Dago colendissimo, la Superlega consiste di mitomani, peraltro finanziariamente falliti. Il Milan le busca a San Siro dal Sassuolo. Che ruolo avrebbe avuto in Superlega? Il materasso? In Lombardia si dice: “Barlafuss, sta a ca’ tua”!

Saluti da Stregatto

Lettera 10

Vero, caro Dagos, verissimo: la democrazia non si esporta. La dominazione islamica, invece, la sottomissione al Corano deve essere importata come nemmeno il petrolio. Ma, è vero pure questo, se dobbiamo perderci la democrazia, tanto vale farlo in nome di liberismo, liberalismo e libertà.

Perdere la partita della vita democratica, sì, okay, si può fare o può capitare: ma, cacchio!, con stile! Difatti, non c'è confronto neppure sartoriale tra la felpa di Letta e quella di Salvini: c'è di mezzo un mare di magistrati che la nave senza nocchiere la fanno naufragare sul serio, non come le sceneggiate farlocche di clandestini e ong eterodirette e speronatrici, con acclusi servizi televisivi e fotografici a effetto retorico garantito.

Importa importare sempre più clandestini, meglio se islamici, da 'naturalizzare' come cittadini di pieno diritto, se integrabili o meno, non conta: una bella lezione di democrazia dove essa è di casa non gliela toglie nessuno, ai 'nuovi italiani' (se non è presunzione colonialista pure questa...)

Poi, finita la lezione, ci tolgano pure la democrazia: la civiltà, non importa quale, è sana e salva. Rimarrà la superiorità antropologica/suprematismo ideologico della Sinistra: a Letta, di felpa e di governo, basta questa.

Raider

Lettera 11

Caro Dago,

non seguo con particolare attenzione le vicende del calcio con l’ovvia eccezione, da buon bergamasco, delle imprese dell’Atalanta. Non ho quindi ben chiaro le motivazioni che stanno alla base dell’idea di una superlega.

Sono peraltro certo che, a differenza da quello che appare nei primi e più importanti commenti contrari alla nuova iniziativa, anche nel mondo del calcio, come sempre, non vi sia una netta separazione fra quelli che sembrano i “buoni”, e cioè coloro che hanno fatto abortire la superlega a partire dall’UEFA e dalla FIFA, e quelli che vengono fatti passare per i “cattivi”, e cioè i presidenti delle 12 squadre di calcio che volevano dar vita alla nuova iniziativa. Penso pertanto che i torti e le ragioni ci possano essere da entrambe le parti.

Pietro Volpi

Lettera 12

Caro Dago, Papa Francesco in occasione della Giornata della Terra: "Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al resto del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere noi stessi e l'intero tessuto della vita". Se il Santo Padre si sente in colpa per queste cose, forse è opportuno che lasci il posto a qualcun altro.

Max A.

Lettera 13

Caro Dago,

sai qual'è il vero problema del calcio che si nasconde dietro la Superlega? Che i giovani sì lo seguono, ci giocano, ma non ci spendono. Stanno tutti sulle crypto e poi a fare i video su tiktok, 500euro lì mettono per far vedere che sono grandi investitori, non per comprare la maglietta di questo o quel calciatore ormai... Sky lo comprano solo i 40 enni e 50 enni...che devono stare a casa a rompersi i coglioni con la moglie e i bambini... ecco come mai molte squadre con quegli ingaggi e stadi vuoti ormai devono rimetterci soldi e tanti di tasca propria,

i vari Guardiola e Klopp, se a loro proponessero di dimezzarsi lo stipendio (13 milioni Guardiola) voglio vedere se userebbero ancora le stesse parole contro la superlega.

saluti

Alessandro

Lettera 14

Caro Dago, lotta al cambiamento climatico, Earth Day. Saranno Joe Biden e la vice Kamala Harris ad aprire oggi a Washington i due giorni di Summit sul clima che vedono invitati 40 fra capi di Stato e di governo oltre a inviati speciali dell'Onu. John Kerry non ci sarà perché è in giro col jet privato?

Tas

Lettera 15

Caro Dago,

ma come mai in Italia l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti, mentre in Germania è di 100 casi ogni 100.000 ?

Recondite Armonie

Lettera 16

Caro Dago, "Mi dovete sostenere", impreca ed implora Grillo verso i neghittosi maggiorenti M5S, rei di afasia dopo la sua sbavacciante arringa. Manca solo che gli indirizzino un "vaffa" ed il parricidio è compiuto. Muoia pure Sansone, che i filistei dalla cadrega non si schiodano.

Giorgio Colomba

Lettera 17

Caro Dago, Anm: "Le dichiarazioni di Grillo sul figlio accusato di stupro sfiduciano il processo". Beppe non ricorda più? Le decisioni della magistratura non si commentano, si accettano!

Tommy Prim

Lettera 18

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "Usare tutti gli spazi, anche quelli all'aperto". Perché non sequestrare le navi utilizzate dalle Ong per il traffico di migranti e trasformarle in scuole galleggianti? Si prenderebbero due piccioni con una fava:: meno clandestini, più spazi per i nostri studenti.

Gian Morassi

Lettera 19

Dago, qui Salvini è l'unico che c'ha visto giusto: ma come possono credere che gli Italiani non usciranno di casa di sera in piena estate? Davvero credono che la gente rispetterà questo coprifuoco IDIOTA? Voglio proprio vedere quanti saranno quelli che la sera resteranno negli alberghi dove sono in vacanza. Il coprifuoco è un'idiozia di per sé. Il coprifuoco fino a fine luglio è proprio la regina delle idiozie!

E poi, visto che c'è il coprifuoco alle 22 già c'è, mi spieghi Draghi e tutta la cricca dei sinistri: perché non lo fanno rispettare alle centinaia di sbandati che scorrazzano libere nei dintorni della stazione Termini?

Ieri sera ho fatto tardi per lavoro e alle 23 ero ancora a Roma, passando da Termini ho visto che c'era tutta l'Africa in giro: ma le leggi valgono per tutti, oppure i clandestini e gli spacciatori sono esentati dal loro rispetto? Io a luglio la sera esco e uscirò pure quest'anno: il coprifuoco è incostituzionale, inutile e soprattutto stupido!

Francesco Polidori

Lettera 20

Caro Dago

Mi sorprendo della sorpresa dei cosiddetti big grillini (in massima parte delle schiappe) circa

lo sfogo da delirio del loro capo-comico alias Grillo Giuseppe. Scoprono solo ora che trattasi di un furbone-burino-pregiudicato con un pelo sullo stomaco di cinquanta centimetri? Cavoli loro.

Anche perche’ sul loro livello qualtativo e morale bisogna stendere un velo pietoso.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 21

Caro Dago, vaccini, AstraZeneca e Johnson&Johnson destinati agli over 60. Finalmente si dà la precedenza agli anziani. Speriamo non per il cimitero...

Giuly

Lettera 22

Dago darling, Filippo d'Edinburgo era un pezzo di Ottocento ancora vivente fino a poco tempo fa. Era imparentato con quasi tutte le casate reali per via della politica delle grandi potenze di assegnare i nuovi troni appena creati a casate germaniche (famose anche per i loro "stalloni"). Primo il Belgio dove fu chiamato un Sassonia-Coburgo-Gotha.

Poi la Grecia assegnata un dano-germanico. Poi la Romania assegnata a un Hohenzollern-Sigmaringen. Poi la Bulgaria prima assegnata a un Battenberg (Mountbatten), poi a un Sassonia-Coburgo-Gotha. Del resto anche la regina Vittoria era di sangue tedesco (Hannover) e sposò un Sassonia-Coburgo-Gotha, il da lei amatissimo Alberto. Per via degli Assia-Darmstadt, Filippo era imparentato anche con l'ultima famiglia imperiale russa (già di per sè tedesca al 90 per cento).

Paremi che abbiano preso il DNA di Filippo per accertare che i poveri resti umani trovati vicino a Ekaterinburg fossero quelli di Nicola II e della sua famiglia, tutti massacrati dai bolscevichi e poi santificati dalla chiesa ortodossa russa.

Ossequi

Natalie Paav

Lettera 23

Caro Dago, gli Stati Uniti ai connazionali: "Non viaggiate in Italia, rischio Covid al livello massimo" Nell'avviso del 20 aprile si ricorda anche di usare "cautela" contro il pericolo potenziale di attentati terroristici sul suolo italiano. Insomma, l'incontro di giorni fa tra Luigi Di Maio e il segretario di Stato americano Anthony Blinken, dev'essere andato benissimo!

A.Sorri

Lettera 24

Caro Dago, coprifuoco, il premier ha ricordato a Matteo Salvini che non è corretto pretendere di rivedere l'accordo raggiunto nella cabina di regia. Ma chi è, Mario Draghi o Stanley Kubrick?

Pikappa

Lettera 25

Caro Dago,

ho letto che Navalny in sciopero della fame si è lamentato del fatto che i carcerieri lo avevano minacciato di sottoporlo a nutrizione forzata. E noi che abbiamo una delle migliori sanità del mondo (Speranza dixit) come mai osanniamo eminenti psichiatri (autodefinitisi tali) che prescrivono il TSO con inclusa nutrizione forzata per i pazienti ammalati di anoressia? Forse dovremmo elogiare Putin per la preparazione professionale del personale carcerario sovietico.

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 26

Caro Dago, il terrificante video di Grillo a difesa del figlio accusato di stupro. L'avesse registrato dalla cuccia del giardino con museruola e catena al collo, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Ma l'ha fatto da casa, vestito da essere umano. A qualcuno sarà venuto in mente che Beppe potrebbe aver bisogno di aiuto psicologico magari anche tramite un Tso?

A.B.

Lettera 27

Caro Dago, Joe Biden: "Agire contro i cambiamenti climatici è un imperativo morale ed economico. L'occasione di creare milioni di posti di lavoro". O è tonto o fa il furbo. Se le rinnovabili sostituiscono i combustibili fossili, quelli che laborano con i secondi resteranno disoccupati.

Sarà già tanto se si riuscirà ad andare in pari, cosa assai improbabile visto l'aumento della produttività grazie alla tecnologia. Se le auto elettriche dovessero sostituire in toto quelle a benzina, chi produce le seconde chiuderebbe, creando milioni di disoccupati. È strano che il presidente Usa non riesca ad articolare un ragionamento così semplice.

J.R.

Lettera 28

Caro Dago, Amazon lancia la tecnologia di riconoscimento biometrico che permetterà ai clienti di pagare semplicemente sfiorando un sensore con il palmo della mano. Non è che poi quando si andrà al bagno ogni sfioramento per pulirsi verrà addebitato anch'esso sul conto in banca?

Berto

Lettera 29

Caro Dago, Russia, folla oceanica di manifestanti pro Alexei Navalny. Su 145 milioni di abitanti ieri sono scesi in piazza in 14 mila.

Frankie

Lettera 30

Vedo ora: a te D'Agostino dovrebbero tenerti chiuso nel sito di fronte ad un filmato porno per un mese di seguito senza uscire mai dannato come si fa a tenere il coprifuoco sino alle dieci quando un'ora in più potrebbe sollevare molti esercizi bestia salvini dovrebbe romperti il muso odiatore odiatore odiatore

