Lettera 1

Caro Dago, riporti un articolo di Maria Elena Barnabi da “Cosmopolitan” (non proprio “Science”) ove si scrive: “MAMMA SONO LESBICA”, “FIGLIA MIA, BEATA TE!” - IL RACCONTO DI UN COMING OUT VISTO DALLA FIGLIA 17ENNE E DALLA MADRE DI 48 - LA RAGAZZA: "UN SACCO DI MIEI COMPAGNI SONO LGBT. PER QUELLI DELLA MIA ETÀ È UNA COSA NORMALE”. E no, cara ragazza e cara mamma, biologicamente non è una cosa “normale” (cito il termine usato dalla ragazza).

La vostra è solo l’esito di una tipica eterogenesi dei fini: una battaglia culturale (già ampiamente superata) intrapresa per la non discriminazione di chi aveva un orientamento omosessuale si è trasformata nel suo contrario: guardare come “fuori moda” l’orientamento eterosessuale.

Per la “norma”, se siamo qui è perché da 70 mila anni - e prima i precedenti ominidi - l’Homo Sapiens si è riprodotto attraverso un maschio (generatore) e una femmina (genitrice). Nei millenni, i due generi hanno sviluppato reciproche capacità attrattive proprio per favorire la riproduzione della specie. Questa è la Natura e la “norma”; l’altra è una eterogenesi di fini culturali, conformisticamente “di moda”, ma pericolosa e recente come un battere di ciglia.

F.G.

Lettera 2

Dagovski,

Affondare si, ma con classe. Siamo privi di un piano di vaccinazione nazionale. Però un architetto (??) ne ha già fatto il logo .Ci siamo detti tutto.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, variante inglese Covid, primi casi in Italia. Efficientissimi. Nemmeno Google Play aggiorna così veloce!

Frankie

Lettera 4

Caro Dago, identificato dalla polizia postale l'autore dell'attacco cyber-finanziario al mondo delle criptovalute. Si tratta di un fiorentino di 34 anni, responsabile di un "buco" da 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata "Bitgrail", con oltre 230 mila risparmiatori truffati. Un genio! Mettiamolo al ministero del Tesoro che forse riesce a fregare anche i partner europei.

Pino Valle

Lettera 5

Caro Dago, Roma, il capo politico del M5S, Vito Crimi: "Per noi Virginia Raggi è un punto di riferimento". Lo è per tutti. Rappresenta ciò che non bisogna essere.

Pop Cop

Lettera 6

Ivanka Yrump, dal Vangelo secondo Sarcina

Giuseppe Sarcina del Corriere, sulla foto di Ivanka Trump che distribuisce cibo ai poveri, deduce che: la figlia di Trump è d’accordo con gli estremisti democratici americani Sanders e Ocasio Cortes; che sta dalla parte delle ONG internazionali; che ce l’ha con il padre e la famiglia perché si oppongono all’ipotetica elezione truccata; che si sta organizzando per diventare presidente USA. Sarcina, non sei un giornalista, sei un vate/oracolo/Sibilla cumana! Il mago Do Nascimiento della cara Wanna, a te ti fa un baffo!

Ottavio Beccegato

Lettera 7

Caro Dago, Governo, il ministro Franceschini: «A Renzi non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1. Lui vuole solo far ballare tutti». Stai a vedere che era lui il coreografo di Salvini ai tempi del Papeete!

Claudio Coretti

Lettera 8

Caro Dago, Covid, per il Centro europeo per il controllo delle malattie la variante inglese circola da novembre: casi in Danimarca e Australia. Chissà poi che non si tratti di un altro "regalino" della Cina, consegnato appositamente oltremanica tramite corriere espresso, per rendere inutile l'arrivo dei vaccini. Non bisogna dimenticare che il Paese guidato da Xi Jinping è l'unico a trarre beneficio da questa situazione.

A.Reale

Lettera 9

Caro Dago, Covid, il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Spero a gennaio ritorno dei tifosi negli stadi". Ma questo dove vive? Su Marte?

Ugo Pinzani

Lettera 10

Caro Dago, uccide a martellate il cugino, 51enne arrestata nella Bergamasca. E ieri un padre, prima di suicidarsi, ha ucciso a coltellate i figli di 15 e 13 anni. Sarà l'aria del "Natale-Covid"?

Tom Schusterstich

Lettera 11

Dago colendissimo, l’esodo dalla Lombardia.

La maggior parte dei partenti sono pubblici dipendenti, che a loro discrezione hanno scelto di allontanarsi dal servizio. Ancora una volta lo Stato dimostra che se ne fotte dei cittadini e che la struttura scolastica ed amministrativa del Paese è al servizio dei dipendenti pubblici.

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Caro Dago, Covid, Ue: "Vaccino efficace contro la variante del virus". In base a quali test ed evidenze scientifiche?

Maxmin

Lettera 13

Caro Dago, Recovery Plan, Conte: "Stop ritardi, trovare presto sintesi efficace". Incrociamo le dita che forse questi fulmini ce la fanno prima dell'estate!

Theo

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, oggi la decisione dell'ema sul vaccino Pfizer-BioNTech. Ma andiamo! Tutta questa sceneggiata come se il "sì" non fosse scontato.

Martino Capicchioni

Lettera 15

Caro Dago, esperti Ue: "I vaccini per il Covid-19 sono efficaci anche contro il nuovo ceppo". Come no. Vanno bene pure per rughe, impotenza ed emorroidi!

Jantra

Lettera 16

Caro Dago, Covid, secondo il nuovo Dpcm, durante i 10 giorni in cui L'Italia entrerà in zona rossa sarà consentita una sola visita parenti - nel numero massimo di 2 persone più eventuali under 14, disabili e non autosufficienti - nel periodo di tempo compreso tra le 5 e le 22. Quindi al mattino vado io a casa di mamma e nel pomeriggio viene mamma a casa mia?

M.H.

Lettera 17

Caro Dago, variante inglese del Covid, la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: "Non ci saranno altre restrizioni". Nemmeno il divieto ad esprimersi nell'idioma di Shakespeare?

Camillo Geronimus

Lettera 18

Caro Dago, scuola, la ministra Azzolina: "Il Governo è molto unito sul fatto che si debba riaprire il 7 gennaio". Quindi gli studenti possono dormire sonni tranquilli. Quando il Governo Conte è "unito" significa che per trovare l'accordo impiegherà diversi mesi, vedi il Recovery Plan...

Tommy Prim

Lettera 19

Caro Dago, Giorgio Palù, virologo dell'università di Padova e presidente dell'Aifa: «Non ci sono prove che questa mutazione renda il virus più letale o gli consenta di sfuggire ai vaccini». Quindi l'aumento del 50% di nuovi casi in una settimana e l'allarme che questo nuovo ceppo del Covid sia fuori controllo in Gran Bretagna, è un delirio dei medici inglesi? Non si finisce mai di imparare. Abbiamo scoperto che se non ci si chiama Donald Trump o Jair Bolsonaro si può anche essere negazionisti, quando fa comodo.

Nick Morsi

Lettera 20

Ciao Dago, tu che lo conosci bene, potresti porgere la seguente domanda al Papa verde Bergoglio e al suo esercito di pretoriani vaticanisti che riempiono di fuffa le cronache papaline, come quella della messa del 12 dicembre in onore di Nostra Signora di Guadalupe, che sembra la telecronaca di un rinfresco più che di una messa:

Come mai, da numerosi mesi, il bergoglioso non celebra più dall'Altare Maggiore, ovvero quello posto sulla tomba di Pietro e che dovrebbe essere utilizzato ogni qualvolta il pontefice presiede una funzione liturgica? Inoltre, come si può vedere all'inizio del filmato della messa del 12 dicembre, come mai, ogni qualvolta Bergoglio passa davanti all'altare Maggiore, non sente né il bisogno né il dovere di inchinarsi?

Qualcuno inizia a parlare di sede vacante...

johnokoenig

Lettera 21

Caro Dago, il premier britannico Boris Johnson ha convocato per domani una riunione del Comitato per le emergenze Cobra sulla nuova variante del coronavirus, precisando che il comitato discuterà in particolare della "crisi dei trasporti" causata dalle restrizioni poste da diversi Paesi Europei. Senza alcuna selezione attraverso Lampedusa può tranquillamente entrare in Europa mezza Nigeria ma, nel momento del bisogno, trattiamo gli inglesi come lebbrosi.

A.B.

Lettera 22

Caro Dago, il Congresso degli Stati Uniti ha trovato l'accordo sui nuovi stimoli economici per 900 miliardi di dollari. La differenza tra l'America di Trump e l'Italia di Conte. Fatte le debite proporzioni è come se il nostro Parlamento approvasse di suo - senza andare a mendicare in Europa - stimoli per quasi 135 miliardi di euro. Vabbè, ma intanto noi abbiamo la lotteria degli scontrini...

Giuliano

Lettera 23

Caro Dago, Riccardo Muti dirigerà per la prima volta l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Torino. Lo farà in febbraio per la grande edizione di 'Così fan tutte' del 2018. Si pensava che per il celebre maestro - sotto la cui bacchetta ho avuto l'onore di suonare in un'orchestra giovanile tanti anni fa - all'età di 79 anni non potessero più esserci prime volte. E invece non si sa mai, la vita riserva sempre sorprese.

E.S.

Lettera 24

Caro Dago, mi chiedo come Pietro Genovese potesse pensare di ricevere una pena più leggera dopo essersi messo al volante della sua auto con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e aver investito e ucciso due ragazze che attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Forse il fatto di aver letto articoli di alcuni giornalisti o aver sentito appelli di vip (o presunti tali) "de sinistra" amici di suo padre, il regista Paolo Genovese, che minimizzavano l'accaduto lo avevano indotto a credere che per lui ci sarebbe stato una sorta di indulto ad personam

Paul

Lettera 25

Dago darling, il buon Dio si manifestava solo in voce con Don Camillo. Da qualche mese anche Berlusconi si manifesta solo in voce in varie sedi (non ultime ovviamente le sue reti TV). Dopo tutti gli alti e i bassi della sua lunga carriera sia imprenditoriale sia politica, ora praticamente si é "deificato". E molto fa pensare che sarà uno dei "salvatori della patria", assalita da virus, nuove povertà, rapine in villa, sgozzamenti, cadaveri in valigia, ecc. ecc. E meno male che dagli States ci arriva una buona notizia. Il futuro (de facto) presidente, il premio Nobel per la pace Obama, ha approvato il "boyfriend" della figlia maggiore. Pare che sia un inglese vecchio stampo, cioé bianco. Il "beato" Obama si manifesta anche corporalmente girando continuamente (quando parla) la testa a destra, sinistra e al centro. Ha una bellissima voce e una dizione così perfetta che sembra quella di un attore della Hollywood classica. Ossequi

Natalie Paav

Lettera

Quindi, caro Dagos, dopo due millenni circa di festività natalizie, di messe di mezzanotte, di cenoni in famiglia, con a tavola più generazioni, ascendenti e collaterali o trascorse con amici e conoscenti, quest'anno si rimane tutti a casa, in castigo sanificatore. In un mondo politicamente corretto ("persone che hanno le mestruazioni"; "persone che partoriscono" per non pronunciare la vieta e vietata parola "donne"... Censurate da chi le vuole 'proteggere': e zitte, i protettori vi ascoltano!) che cerca di fare dimenticare che Cristo è venuto al mondo: un mondo che, anzi, fa di tutto per negare che sia mai nato, questo divieto appare una decisione coerente con una Chiesa bergogliana che adora l'umanità divinizzata e mascherinizzata, al bando ogni somiglianza!

Anche in questo, però, la Chiesa arriva in ritardo, rispetto alla prospettiva del transumanesimo rampante, dove Dio è un complemento d'arredo accessorio, un addobbo che non vale a Natale più che ogni scherzo a Carnevale. E David Sassoli, vertice del Parlamento europeo, tralascia gli auguri di Buon Natale: in nome della tolleranza, della buona creanza e del Pd, non sia mai si offendano gli atei e gli islamici se l'abbiano a male...

Raider

Lettera 26

Caro Dago, "Al momento non c'è il rischio di carenze di cibo, la catena di distribuzione è abbastanza solida in Gran Bretagna nonostante il blocco dei tir da parte della Francia in seguito alla scoperta di una variante britannica del coronavirus". Lo ha assicurato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps. È sorprendente. Al primo accenno di pericolo giustamente Macron sigilla tutti i contatti con la Gran Bretagna. In verità è la stessa cosa che sta facendo anche l'Italia. Solo che noi da una parte chiudiamo ma dall'altra continuiamo ad accogliere a braccia aperte senza alcun controllo. Mi riferisco ai migranti che arrivano dall'Africa e dalla rotta balcanica. Com'è possibile avere un atteggiamento così schizofrenico nei confronti del pericolo Covid?

Ettore Banchi