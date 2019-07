POSTA! - PER RENZI, IL RAPPORTO DI SALVINI CON MOSCA E’ “ALTO TRADIMENTO”. LUI VA IN QATAR PER IL KEBAB? - LA CINA CHIUDE IL SECONDO TRIMESTRE 2019 CON UN PIL IN RIALZO ANNUO DEL 6,2%. IL PIÙ BASSO DA 27 ANNI. E MENO MALE CHE SECONDO GLI "ESPERTI" LA GUERRA DEI DAZI DI TRUMP AVREBBE DOVUTO DANNEGGIARE GLI STATI UNITI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

matteo salvini pollice verso a renzi

Caro Dago, nell'ultimo week-end un gran numero di giovani ha perso la vita sulle strade dello Stivale. E d'improvviso i media si sono accorti che non ci sono solo i migranti da raccontare, ma anche cose che interessano gli italiani.

Max A.

Lettera 2

Dagonov, Per Renzi, Salvini con Mosca e’ “alto tradimento”. Lui va in Qatar per il kebab?

Aigor

Lettera 3

Caro Dago presunti fondi russi alla Lega, Salvini: "I magistrati facciano in fretta". Come no. Saranno veloci e "sobri" come con Berlusconi-Ruby.

Kyle Butler

Lettera 4

NICOLA ZINGARETTI

Caro Dago, il neo segretario, ma già usurato, Zingaretti ha dichiarato che il PD "ha problemi finanziari". Probabilmente il suo tesoriere (si, quello che voleva aumentare gli stipendi ai poveri parlamentari!) non lo ha informato dell'enorme patrimonio immobiliare di cui dispone il PD, secondo forse solo a quello del Vaticano. Basterebbe venderne una piccola parte e risolvere tutti i problemi.

FB

Lettera 5

Caro Dago, il premier Conte irritato dopo il tavolo di Salvini con le parti sociali: "La manovra si fa a Palazzo Chigi. Scorretto chi anticipa dettagli". Qui l'unica cosa scorretta è che è dal 2011 che a guidare il governo ci sono premier non scelti dal popolo.

Simon Gorky

Lettera 6

boeing 737 ryanair

Dago darling, non è che il Vaticano (pare di capire sotto il regno di Paolo VI) ha sfrattato i resti delle due principesse tedesche perché i discendenti di tali signore non pagavano più l'affitto? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Caro Dago, secondo il Wall Street Journal il Boeing 737 Max potrebbe restare a terra fino al 2020. È un'ottima notizia. Così non dovremmo più stare ogni minuto a controllare se sta cadendo qualcosa dal cielo.

Eli Crunch

francesco merlo

Lettera 8

Dago, con quelle poche righe Merlo ha dimostrato, anche se non ce ne era di bisogno, che i repubblicones senza Berlusconi sono morti non sanno che cosa inventarsi per vendere qualche copia di quello che fu un grande giornale che qualche direttore ha voluto dedicare alla critica sciocca e feroce, che ancora continua-anzi-, nei riguardi di tutto quello che orbita al di fuori del loro sistema solare: il PD; ricordiamoci che l'editore voleva la tessera n.1. Non so se l'abbia mai avuta, ma se l'avesse sa bene l'uso che ne può fare.

Cordialità Pic

Lettera 9

Caro Dago, alla parata del 14 luglio a Parigi, ha fatto grande impressione il «Flyboard Air» di Franky Zapata che ha volato con il fucile tra le braccia grazie a cinque piccoli reattori a kerosene che permettono evoluzioni fino a 190 chilometri all' ora e un' autonomia di una decina di minuti. Secondo la ministra Parly, il flyboard potrà essere usato come «piattaforma logistica volante o anche come piattaforma d' assalto». Veramente l'utilizzo più adatto sarebbe come piattaforma per il tiro al piccione contro i soldati. Perfetto!

Arty

Lettera 10

XI JINPING DONALD TRUMP

Caro Dago, la Cina chiude il secondo trimestre 2019 con un Pil in rialzo annuo del 6,2%. Il più basso da 27 anni. E meno male che secondo gli "esperti" la guerra dei dazi di Trump avrebbe dovuto danneggiare gli Stati Uniti.

Gildo Cervani

Lettera 11

Caro Dago, Milano, per punizione ustionò per ben 11 volte il figlio, disteso a forza su un tavolo, con il ferro da stiro: 27enne marocchina condannata. Condannata a che cosa? Alla lapidazione? Per una sadica simile non esiste una punizione adeguata al reato commesso. Dopo aver detto che in quel periodo era sotto "forte stress" ha patteggiato tre anni, confermando che la nostra giustizia è una barzelletta. Se sei stressata lancerei qualche oggetto durante uno scatto di rabbia, ma non vai ad organizzare torture aspettando che il ferro da stiro si scaldi.

Luisito Coletti

Lettera 12

federer

Caro Dago, un turista olandese è stato multato con 550 euro per aver immerso il braccio per prendere delle monete dal fondale della Fontana del Moro a Piazza Navona. Ma se era in stato di necessità - cioè senza un euro - non può essere considerato un reato. Come non lo è speronare con una nave una motovedetta della Guardia di finanza per sbarcare pei migranti che si trovano in condizioni "disperate". O forse i tedeschi hanno più diritto ad infrangere le nostre leggi di quanto ne abbiano gli olandesi?

Bug

Lettera 13

Caro Dago, c'era anche Jeff Bezos alla finale di Wimbledon tra Djokovic e Federer. Così ora se Djokovic vuole tramite Amazon potrà restituire il trofeo agli organizzatori senza alcuna spesa?

Cocit

Lettera 14

Caro Dago,

ramazzotti pellegrinelli

Eros Ramazzotti difende l'ex moglie Marica Pellegrinelli: «Non è un'arrampicatrice. È fantastica". Può essere entrambe le cose: una fantastica arrampicatrice!

Axel

Lettera 15

Daghissimo,

Un super-ricco su due vive a Milano. E infatti Milano - con in testa il suo centro storico, il luogo dove vivono i più danarosi - è diventata la roccaforte del PD.

Il partito che un tempo aveva come obiettivo la difesa del proletariato, degli ultimi e degli oppressi.

I miei omaggi

Antonello

Lettera 16

blackout a new york 5

Eh, sì, caro Dagos, la Sinistra le studia tutte, pur di delegittimare, censurare o arrestare chiunque si permetta di batterla alle elezioni, con tutto l'armamentario di bellica macchina del fango di cui dispone. L'unica cosa che la Sinistra italiana ha inventato dopo la scomparsa dell'U.R.S.S., oltre alla rievocazione dell'U.R.S.S. con la scusa di demonizzarla perché nel ruolo di servo c'è qualche altro, è la mobilitazione permanente contro chiunque osi contrastarla: un modello esportato in tutto il mondo, un made in Italy disposto a sfasciare tutto, pure l'Italy, con l'aiuto del deus ex machina bellica compagno spread, tessera n°1 e le tessere 007 con licenza di character assassination, fake e inchieste a cadenza ciclica.

Raider

blackout a new york 25

Lettera 17

Caro Dago, 13 luglio, blackout a New York. Lo stesso giorno dello storico blackout del 1977. Manhattan al buio per tre ore, oltre 72mila persone senza luce e metropolitana in tilt. Ora tutti attendono l'opinione dell'ex ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch. Forse è stato Donald Trump, per "far dispetto" al sindaco Bill De Blasio...

Stef

Lettera 18

Caro Dago, si spera che a quella povera modella morta da mesi, la Procura di Milano non faccia rifare l'autopsia per vedere se c'entrano i russi.

BarbaPeru

proteste lgbt contro rafi peretz 4

Lettera 19

Caro Dago, centinaia di persone si sono raccolte nel centro di Tel Aviv per invocare il licenziamento immediato del ministro dell'Istruzione Rafi Peretz dopo che sabato si era espresso a favore di terapie di inversione delle inclinazioni di omosessuali e lesbiche. Ma come, invece di ringraziare perché così poi non dovrebbero più scegliere figli su cataloghi e affittare uteri - spendendo un sacco di soldi - per mettere su famiglia, protestano?

Ugo Pinzani

Lettera 20

Solo tre flash per oggi. Ho poco tempo a disposizione e poi incombe su di me il rischio concreto, e già sperimentato molte volte, sulla mia pelle di un taglio censorio su quanto scrivo. Purtroppo (o meglio per fortuna) non godo di grande favore presso l'arcisinagogo D'Agostino, a differenza dei mostri sacri barabaracosta, mughini, giusti,etc. che possono infettarci tranquillamente con tanto di spazio disponibile, qualsiasi puttanata scrivano (in particolare la barbaracosta, vera rappresentante del male e del peggio nelle loro (del male e del peggio) accezioni diaboliche.

gianluca buonanno, lorenzo fontana, and matteo salvini contro le sanzioni alla russia

1flash) Matteo Salvini, cosa ti è saltato in mente? Cosa ti ha spinto a togliere Lorenzo Fontana, veronese doc e persona seria, dal Ministero della Famiglia dove era riuscito ad incidere difendendo Costituzione e verità e non lasciandosi infinocchiare dalle urla smodate di Pd (Partito della Distruzione d'Italia) e sinistrati/orsi vari. Già, perchè 'sto cambio in corsa, con tutta la gente che c'era da mandare a Bruxelles?

Continui a fare errori pacchiani - vedi quello topico di aver dato il via libera al finanziamento di Radio Radicale che - non contenta di aver ciucciato soldi a cappellate per decenni facendo politica anticattolica a tutto spiano - ora viene a piangere il morto. Alla malora Salvini: era una delle poche cose giuste fatte dal "Movimento siderale a 5 piani". .. Speriamo che questa nuova ministra, tale Alessandra Locatelli, non confermi il luogo comune che recita :"Donne al ministero, pericolo intero.." Qualche frase del cacchio l' ha già detta (dimostrando già una buona dose di incontinenza verbale, ossia parla prima di accomodarsi sulla cadrega) che sembra andare nella direzione sbagliata, diversa da quella di Fontana... Male Salvini, male!

matteo salvini lorenzo fontana (2)

2 flash) ieri e oggi sui giornali si è scatenata la sceneggiata delle "nozze" del tale Ferro che, poverino, ha trovato la felicità insieme con uno suo zio (così ameno appare dalle foto lanciate su tutti i media dall'agenzia Ansia, quella che scrive sotto dettatura del pensiero unico). Ed è tale e tanta la sudditanza dell'Ansia che non ricorda neanche più - ma solo quando le fa comodo - che in Italia non esiste matrimonio tra due sodomiti o due lesbiche, ma solo (e purtroppo) l'unione civile. Perchè allora si parla si matrimonio (basta seguire l'Ansia di ieri e oggi), di sposi, e di nozze? Uno dice: "Suvvia non fare il difficile... cosa vuoi che sia ..". E invece no, qui si ciurla nel manico perchè lo scopo del pensiero unico è appunto quello di arrivare a far credere a tutti che il matrimonio tra uomo e donna sia uguale a quello tra omosessuali. Giorno dopo giorno, il popolo bue si convincerà sotto i colpi del pensiero ansiotico unico. Non però gli uomini e le donne che cercano la Verità.

rocco siffredi amica chips

3 flash) aiuto!! ho già scritto troppo.... sarò ultrabreve. Riguarda il "demone incarnato" che risponde al nome di Siffredi, il pornoattore,che mi fa venire il voltastomaco ogni volta che lo vedo, visto che fa di tutto per farsi passare per buon padre di famiglia e persona corretta: basta guardarlo in faccia. Ebbene, che un'azienda per farsi pubblicità affitti un tizio del genere, responsabile della diffusione della lebbra della pornografia, mi pare troppo. Auguro di cuore che le patatine pubblicizzate vadano di traverso a lui e ai responsabili dell'azienda.

Luciano