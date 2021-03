POSTA! - L’AVVOCATO IVANO CHIESA CI VUOL FAR CREDERE CHE FABRIZIO CORONA SI È TAGLIATO LE VENE E SPARSO IL SANGUE SUL VISO (E NON È POMODORO). CI VUOLE ANCHE FAR CREDERE CHE LE SUE DUE GIOVANI ASSISTITE – CHE SECONDO IL GIP NON È DETTO CHE SIANO STATE STUPRATE DA GENOVESE – SIANO “GIOVANI IMPLUMI”. SETTIMANA PROSSIMA CI VORRÀ FAR CREDERE CHE CI SONO I VACCINI?

Lettera 1

L’avvocato Ivano Chiesa ci vuol far credere che Fabrizio Corona si è tagliato le vene e sparso il sangue sul viso (e non è pomodoro). Ci vuole anche far credere che le sue due giovani assistite – che secondo il gip non è detto che siano state stuprate da Genovese – siano “giovani implumi”. Settimana prossima ci vorrà far credere che ci sono i vaccini?

Lettera firmata

Lettera 2

Dagovski,

Finita la lotteria degli scontrini.

Continua quella dei vaccini.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Covid, in Puglia scatta il divieto di stazionamento nei luoghi pubblici. Il divieto riguarda "gli spazi antistanti gli istituti scolastici, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o in compagnia" di familiari o conviventi.

Un provvedimento che dovrebbe essere applicato in tutta Italia. Vietato stare in gruppo. In giro si devono vedere solo singoli, come per chi pratica sport. Non come adesso che studenti, migranti e amici vanno in giro a gruppi di dieci.

Lidiano Pretto

Lettera 4

Caro Dago, Ilaria Capua: "Il vaccino sta facendo miracoli". Sì, ma non in Italia.

Theo

Lettera 5

Caro Dago, vaccini, sicuri che Johnson & Johnson ci consegnerà i 7 milioni di dosi annunciate? Proprio ieri Joe Biden ha ordinato da loro altri 100 milioni di dosi. Chissà chi avrà la priorità...

Rob Perini

Lettera 6

Caro Dago

da lunedì zone rosse asintomatiche, cioè sei in zona rossa ma nemmeno te lo dicono o ti accorgi !

Lorenzo B.

Lettera 7

Goffredo Bettini riesce ad impersonare al meglio Jep Gambardella (la Grande Bellezza)... Non vuole solo essere invitato alle riunioni del Pd ma vuole avere il potere di farle fallire.

Caro Dago,

Lettera 8

Caro Dago, Fabrizio Corona indifendibile. Se ti capita il privilegio di essere messo ai domiciliari non è necessaria una laurea in giurisprudenza per non fare cazzate. Basta starsene a casa a scontare la pena.

Arty

Lettera 9

Caro Dago, parità di genere. Nel Pd c'è stato appena un cenno alla possibilità che una donna diventasse segretario e subito è saltato fuori il nome di Enrico Letta per scongiurare il "pericolo". I dem non hanno donne capaci, ma solo "quote rosa" da esporre in vetrina - come Pinotti, Serracchiani etc. - per dimostrare di essere ligi al politically correct.

Ettore Banchi

Lettera 10

Caro Dago, è morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. Grazie a lui la musica è diventata più democratica. Clap, clap, clap. Bravissimo! E ora che da decenni non le usa più nessuno e sono diventate obsolete, dove sono finite? Negli oceani a sfamare i pesci?

J.R.

Lettera 11

Caro Dago, ora i politici non vengono più valutati per la loro capacità e competenza ma per la "popolarità" come le starlette tv! Prima D'Alema definisce "il più popolare" Conte, poi Bettini fa lo stesso con Zingaretti! Tutto merito di Ta-Rocco Casalino che ha trasformato la politica degli ultimi anni in un reality show con protagonisti non proprio esaltanti...

FB

Lettera 12

Caro Dago, il Giappone commemora il decimo anniversario dalla triplice catastrofe di Fukushima: il terremoto di magnitudo 9, il successivo tsunami e la dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare. Destino beffardo con i giapponesi.

Hanno commemorato puntualmente tutti gli anni le tragedie di Hiroshima e Nagasaki con un chiaro "Mai più armi atomiche", ma il fato ha comunque trovato un modo per colpirli per la terza volta con le radiazioni. Impossibile sfuggire alla propria sorte.

Elia Fumolo

Lettera 13

Dagosapiens, splendida papera di una giornalista del TG Regione Friuli Venezia Giulia: “Il Ministro della Speranza ha dichiarato che i vaccini…”.

Vittorio Nomenomen ExInFeltrito

Lettera 14

Caro Dago, Covid, ma ci rendiamo conto in che mani siamo? Avevano programmato la riapertura di cinema e teatri per il 27 marzo - la settimana prima di Pasqua - e invece adesso, con un'inversione a 180°, tutta l'Italia finirà in zona rossa. Ma che tipo di competenze hanno? Assai meglio se si dedicano all'organizzazione di tornei di briscola.

Yu.Key

Lettera 15

Caro Dago, quando Meghan Markle apre la bocca per dire le sue stronz**e, bisogna sempre ricordarsi che si tratta di un'attrice. Assai modesta, ma pur sempre un'attrice, abituata a recitare. E quindi le cose che dice vanno prese con le molle.

Lino

Lettera 16

Caro Dago, Federica Panicucci: "Ma davvero ancora oggi, nel 2021, si puo giudicare una donna basandosi su come e vestita?". E certo che sì! Perché il vestito è indicativo della personalità e del carattere di chi lo indossa.

Esattamente come l'arredamento scelto per la casa, i libri letti, la musica ascoltata e il tipo di persone frequentate, oltre a moltissime altre cose che non mi dilungo a citare. Perché dovremmo rinunciare a qualcuno di questi indizi per farci un'idea complessiva della persona che abbiamo davanti?

M.H.

Lettera 17

Caro Dago, Daniele Mastrogiacomo su Repubblica: "L' uomo che aveva incarnato il riscatto di milioni di poveri e diseredati, sfamato chi non aveva neanche da mangiare, che aveva aperto scuole e università anche a chi ne era stato escluso, che aveva saputo placare le tensioni e la violenza che assediano le favela e le metropoli...". Ma ha scambiato l'ex presidente brasiliano Lula per Gesù Cristo?

Pat O'Brian

Lettera 18

Caro Dago,

vorrei condividerti due riflessioni su George Casalino Bergoglio, il tuo amico Vescovo di bianco vestito. Come sai è andato in viaggio nella "Terra di Abramo", senza mascherina, perché, come Rocco, per lui è importante che noi seguiamo le indicazioni della scienza, ma lui ne è esente. Lì doveva incontrare rappresentanti delle tre grandi religioni che si rifanno al Patriarca ebreo.

Lettera 19

Caro Dago

Ho in forte antipatia Corona ma....quando vedo uno spaccaossa massacratore di invalidi farsi qualche mesetto per poi uscire tranquillamente per sgozzare una donna su commissione....allora io sto con Corona.

E qui mi fermo sennò cado in qualche reato di vilipendio.

ps.

ma quelli che si inteneriscono tanto sui detenuti

ci pensano agli spaccaossa e alle loro vittime?

Lettera 20

Che ha detto de Luca, che Milano è triste? mi sa che c'e' venuto vent'anni fa, almeno. E che scambia la serietà per tristezza. Il suo provincialismo, quello si che è triste. Detto da un milanese di origini campane (e liguri, venete e toscane). Saluti BLUE NOTE

Lettera 21

Caro Dago, nonostante l'incontro sia stato un fallimento su tutti i piani (gli ebrei non vi hanno partecipato, così come vari gruppi dell'Islam), il Vaticano ha confezionato un comunicato stampa degno di Ta-Rocco, dove si dice che Bergoglio ha incontrato membri delle tre religioni: ma le bugie non sono espressamente condannate nelle tavole dei comandamenti?

Lettera 22

Infine, un appunto: come al solito, Bergoglio non ha pronunciato una sola volta la parola "Gesù" per non offendere musulmani ed ebrei. Ha nuovamente parlato di religione usata come pretesto dai terroristi...

Ti chiedo, cristiani ed ebrei sono paragonabili in questo agli jihadisti? Perché il dialogo interreligioso deve procedere sempre con delle concessioni da parte dei cristiani, senza che dall'altra parte si rinunci a nulla? E ancora, la fuffa bergogliosa riuscirà a placare la sete di sangue dei jihadisti che vedono negli ebrei i nemici da sterminare e i cristiani come peste da debellare?

Johnkoenig

Lettera 23

Caro Dago, premesso che Federica Panicucci, a giudicare dalle foto da te pubblicate, a me sembra bella ed elegante, non mi torna la sua frase: “ma davvero ancora oggi nel 2021 si può giudicare una donna basandosi su come è vestita?”

A parte che non si giudica una donna, ma si giudica come è vestita, la risposta è sì. L’abbigliamento uno e una se lo sceglie, e scegliendolo trasmette un messaggio, e tale messaggio può essere criticato. Per esempio, il principe Harry è stato criticato perché una volta si è vestito da nazista. Che dice la Panicucci, ma davvero ancora oggi si può giudicare un uomo basandosi su come è vestito?

L. A. Voisin

Lettera 24

Caro Dago, Siria, Unicef: "Il 90% dei bambini necessita di assistenza umanitaria". Sì, attenzione a non mandare quelle Ong che chiedono sesso in cambio di cibo.

Gildo Cervani

Lettera 25

Caro Dago, Fabrizio Corona attacca le toghe dopo aver appreso che deve tornare in carcere: "Questo è solo l'inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l'inizio. Quant'è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie". Però - quando uscirà - sempre tra una comparsata tv e l'altra?

F.G.

Lettera 26

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Resistiamo ancora 4 settimane, in arrivo l'effetto vaccini". Di effetto in effetto sono riusciti a far passare un anno e nulla è cambiato. Pasqua 2021 uguale a quella 2020: tutti chiusi in casa.

Lettera 27

Caro Dago, Royal Family, il principe William su intervista dei Sussex: "Non siamo razzisti". Assolutamente. Il problema non è il colore della pelle di sua cognata Meghan Markle, ma il fatto che sia un'arrampicatrice sociale cacciaballe.

U.Novecento

Lettera 28

Caro Dago, e sulle ceneri del Pd vogliono fare una coto-Letta alla brace?

Mich

Lettera 29

Ma non ti vergogni neache un pò di te, D'Agostino, persona ipocrita? Adesso spari contro il vaccino russo, perchè odi Putin, Trump, Salvini, Meloni etc. etc. In sostanza sei una vera merdina perché dovresti dirlo pubblicamente e non aspettare ogni occasione buona per accodarti ai giornali italiani servi del pensiero unico.

Avanguardie miserabili di Usa e lobby varie che hanno odio viscerale contro la Russia, ancora cristiana e quindi antigay e annessi e connessi. In realtà sono gli Usa di Biden ad averci fregato in uno con l'ignavia dei nostri speranza-arcuri-conte e compagni di merende.

Ma quello non fa notizia, perchè sono democratici, ossia amanti del bello e del buono, tipo uccidere una creatura in seno alla madre fino al giorno prima di nascere. Non capisci o codardo che la verità è questa e che voi sinistrati e anticristiani fate di tutto per nasconderla.

io un augurio a te lo faccio: che non trovi più vaccini e che lo Sputnik (visto che non ti auguro la morte, anzi) ti sia inoculato letteralmente, ossia per via anale, dopo averlo richiesto in ginocchio a qualche medico di San Marino.

E' il minimo che ti meriti, spargitore di letame!

Luciano

