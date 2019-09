POSTA! - A SALERNO, DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA, UN 34ENNE SCAMBIA IL PADRE PER UN CINGHIALE E GLI SPARA UCCIDENDOLO. SE VAI AD ACQUISTARE CARNE IN UN SUPERMERCATO BEN ILLUMINATO, DIFFICILMENTE SCAMBI IL BABBO PER UN CINGHIALE. ANCHE SE È IN SOVRAPPESO…

Ciao Dago, diciamo che il pezzo di Barbara Costa su Giulia De Lellis non era proprio come Fenomenologia di Mike Bongiorno di Umberto Eco.

Caro Dago, allarme Onu sul clima: "Ultimi 5 anni i più caldi mai registrati". Ma non vuol dire assolutamente nulla. È come quando ad agosto ci sono 5 giorni di fila con temperature a 40 gradi: non è che poi nei successivi 5 la temperatura sale a 50 gradi. Sono fesserie. Paranoie deliranti da furbastri che vorrebbero speculare facendo leva sulla paura delle persone.

Caro Dago, la polizia di Pisa ha arrestato un uomo con l'accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie. Le giovani si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini, prescelti dall'uomo e a cui lui le aveva già vendute in cambio di denaro. Ma guarda che strano, si tratta di una persona di etnia rom. Si può dire o è razzismo?

Caro Dago, dopo quasi 35 anni, è finito in manette un famigerato membro del commando di terroristi che nel 1985 dirottarono il volo 847 della Twa: un'odissea durata 17 giorni, in cui i passeggeri vennero maltrattati e picchiati. L'uomo, un 65enne libanese, è stato arrestato sull'isola greca di Mikonos. "Quota 100" anche per i terroristi?

Conte non e’ un camaleonte. Semplicemente, un avvocato, ovvero uno disposto a difendere qualunque cosa o persona, per professione.

Dago darling, eccezzziunale veramente: Grillo si é tanto "elevato" che é stato accolto nell'Olimpo di Eugenio Scalfari. Speriamo per lui (Grillo) che "elevandosi" ancora di più verso il dio sole, non finisca come Fetonte. Ossequi

Caro Dago, durante l'Angelus di ieri il Papa ha definito il denaro "sterco del diavolo" e ha affermato che "La ricchezza vera è trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose delle ricchezze possedute". E qui ai famigliari dei bambini vittime dei preti pedofili saranno venuti i brividi: assai meglio un prete che tenta di arricchirsi di uno che allaccia "relazioni" con i minori.

Caro Dago, Roma, rimpasto nella giunta Raggi: escono quattro tecnici ed entrano tre politici. Ma non era meglio se reimpastava i sanpietrini delle strade?

Caro Dago, Manovra, il ministro Patuanelli: "Il cuneo fiscale sarà in legge di bilancio". Fregatura in agguato. Quando è un 5 Stelle a parlare di queste cose, subito si pensa a vaselina e pomate lenitive...

Caro Dago, un bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato per denutrizione a Nuoro. Non osiamo pensare cosa succederà un domani ai figli dei "gretini". Tutti ricoverati per malattie polmonari?

Caro Dago, Di Maio ieri: "Mai con la Lega", "Mai col Partito di Bibbiano". Di Maio oggi, appena sceso dall'aereo a New York: "L'obiettivo è, e siamo d'accordo, abbassare le tasse e non alzarle". Ogni commento sarebbe superfluo.

Caro Dago, Assemblea Generale dell'Onu a New York, negato il visto agli assistenti e ai giornalisti al seguito di Hassan Rohani. E questa è un'autentica buffonata. A cosa serve portarsi i giornalisti se poi è lo stesso presidente iraniano a dettare gli articoli ai giornali?

Caro Dago, Umbria. Ma quant'è penoso Di Maio che tenta di spiegare che quello col Pd non è un "inciucio" ma un "accordo innovativo".

Roma kaput mundi. Già nel Cinquecento, Francesco Guicciardini scriveva che paragonare l' Italia di allora con l' antica Roma era come «volere che uno asino facessi il corso di un cavallo.

Caro Dago, le autorità di Rio de Janeiro hanno aperto un'indagine sulla morte di una bimba di 8 anni che, secondo testimoni, sarebbe stata colpita alla nuca da un colpo sparato dalla polizia in una favela. Centinaia di persone hanno manifestato domenica nelle strade nella favela del Complexo do Alemao, dove venerdì è stata uccisa la bambina. Sì, adesso sarà colpa di Bolsonaro? Forse che quando c'era Lula non vi sono state decine di morti nelle favelas? Ma la propaganda di sinistra non ha argomenti meno faziosi e più obiettivi per contestare chi è al potere?

Caro Dago, a Salerno, durante una battuta di caccia, un 34enne scambia il padre per un cinghiale e gli spara uccidendolo. Se vai ad acquistare carne in un supermercato ben illuminato, difficilmente scambi il babbo per un cinghiale. Anche se è in sovrappeso.

Caro Dago, Conte e Di Maio all'Onu: "L'Italia vuole essere leader su Green New Deal". Meglio di Gianni e Pinotto. Per il primo il 2019 avrebbe dovuto essere, per il nostro paese, "un anno meraviglioso". Mentre il secondo, dodici mesi fa, annunciava da un balcone di avere abolito la povertà. Quando si renderanno conto con chi hanno a che fare, al Palazzo di Cetro di New York si scompiscieranno dalle risate.

Gentil Dago, certo che questi tassatori folli le tasse ce le hanno proprio nel DNA: merendine, carcere aerei, bibite, conti, bancomat.... quante ne hanno già dette ed inventate in pochi giorni! Da brividi. Purtroppo il fatto è che la nostra sinistra è forse la discendente più diretta rimasta sul pianeta dell'esperienza sovietica, con cui ha convissuto in amorosi sensi per più di settant'anni, e la recondita, nemmeno tanto in realtà, intenzione dei suoi esponenti e' di replicare nel povero stivale quell'incubo totalizzante che per loro, e solo per loro, è stato "un paradiso".

E la scusa delle tasse altro non è che il grimaldello attraverso cui introdurre il controllo sociale totale, dalle idee ai comportamenti, in una riproposizione da incubo del grande fratello moscovita in salsa mediterranea. Altro che Savoini, i veri nemici filorussi del bel Paese, anzi filosovietici, sono loro!

Caro Dago, grande sensibilità in Germania per i cambiamenti climatici. I partecipanti al vertice Onu, Merkel e ministri vari, sono arrivati a New York su 4 (quattro!) aerei differenti. Quando tra il dire e il fare, verrebbe voglia di mandarli a cagare: ipocriti!

