Lettera 1

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, coronavirus, allarme delle autorità inglesi: chi è in sovrappeso rischia di più. Non è necessario essere scienziati. Più carne più rischio, il bersaglio grosso è sempre più facile da centrare.

Dario Tigor

Lettera 2

ROBERTO SPERANZA IN AUTO SENZA MASCHERINA

Caro Dago, il ministro Roberto Speranza: "Divieto d'ingresso in Italia da 13 paesi a rischio coronavirus". Segue lista. Mediterraneo e rotta balcanica. Sostenere che in Italia c'è un "divieto d'ingresso" è già di per sé una barzelletta.

Stef

thriller michael jackson

Lettera 3

Caro Dago, aperto il diario segreto di Michael Jackson: sognava di diventare immortale. E invece ha dovuto accontentarsi di essere riuscito a sbiancarsi la pelle. Comunque un gran risultato.

Nereo Villa

Lettera 4

prodi berlusconi confronto tv

Caro Dago, la ministra Azzolina indignata per il titolo di ieri sulle sue foto al mare in costume. Ma così ha fornito ai fans un'altra preziosa notizia: non le piace essere presa per il c**o! Grillina di poco spirito.

Nino

Lettera 5

Caro Dago, Prodi: "Berlusconi in maggioranza non è un tabù, la vecchiaia porta consiglio". Mortadella vecchia prepara buon brodo?

John Doe Junior

Lettera 6

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, coronavirus, record di casi negli Usa: oltre 65mila in 24 ore. Non c'è che dire. Le 315 marce contro il razzismo, organizzate da Black Lives Matter e Democratici, hanno fatto centro. A novembre vedremo su quale zucca andrà a finire la martellata. Biden prepari il casco.

Gaetano Lulli

Lettera 7

Il ponte Morandi ai Benetton, in concessione per decenni.Il ponte crolla per mancata manutenzione, decine di morti. L'Italia lo rifà a tempo di record, e a chi va? ai Benetton, naturalmente.

Politica e grande finanza: il primo stato. magistratura, il secondo. il terzo stato..beh. alla lunga sappiamo come andrà a finire, poi non dite che era imprevedibile. BLUE NOTE

silvia romano va dall'estetista 2

Lettera 8

Dago, c'era una volta uno di Bologna che lottava con uno di Arcore, per decenni si contesero il trono, poi causa età si misero in disparte. C' era una volta uno di Arcore che definiva gli esponenti del M5S incapaci persino di nettare i gabinetti dei suoi possedimenti.

Verrà una volta in cui il bolognese, l' arcorista ed i movimentisti five star si metteranno insieme ? Se così auspicano i benpensanti del buonsenso, il tavolo da pranzo lo metteranno al Circo Massimo?

silvia romano meme 4

Saluti e coraggio - peprig

Lettera 9

Caro Dago, almeno dai tempi di Pericle - che si faceva ritrarre con un elmo per nascondere la testa ridicolmente asimmetrica - gli uomini pubblici vengono perculati per il loro aspetto fisico; e ora che le donne in politica hanno raggiunto la parità è giusto che vengano trattate allo stesso modo.

Quindi, se la ministra Azzolina è così suscettibile da incazzarsi per una battuta sulle sue chiappe, le nasconda facendo come Silvia Romano e seppellendosi nelle pieghe di un burqa; però, per favore, ci risparmi i piagnistei sul "corpo delle donne": il femminismo, quello vero, è una cosa troppo seria per abbassarlo a questo livello.

Federico Barbarossa

black lives matter

Lettera 10

Caro Dago, che tempi grami... Lopalco è il primo virologo a scendere in politica e a candidarsi, guarda caso, con la sinistra. Almeno negli anni '90 erano i magistrati a farlo!

Paul

Lettera 11

Dago darling, sì, c'era una volta il West. Ora in Italia c'é il far west dei conflitti di interesse (in primis Farsa Italia e Mediaset) e quasi nessuno se ne lamenta. Anzi pare che siano cose buone e belle per l'interesse del paese. Manca solo che qualche cortigiano dica che tutto il mondo ce li invidia, Ossequi

Natalie Paav

Lettera 12

coppia punta armi contro manifestanti black lives matter 2

Caro Dago, Stati Uniti, i Repubblicani accusano Black Lives Matter e le proteste seguite alla morte di George Floyd il 25 maggio per l'impennata di casi di coronavirus. Ma secondo uno studio pubblicato alla fine di giugno dal National Bureau of Economic Research (NBER), delle 315 città in cui si sono svolte le marce, "non è stato possibile trovare alcuna prova" di questa correlazione nelle tre settimane successive.

JOE BIDEN BLACK LIVES MATTER

E ci credo. Come tutti hanno potuto leggere dalle cronache a manifestare non erano i residenti, ma in gran parte gente venuta da fuori, che così si è portata il contagio a casa. E infatti nessuno - nemmeno chi vota sinistra - è così stupido da incendiare, devastare e saccheggiare la propria città. Si va a far casino altrove.

Pat O'Brian

Lettera 13

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, coronavirus, l'Italia dispone il divieto di ingresso da 13 Paesi a rischio: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Una genialata. Il ministro Speranza è terrorizzato per le orde di infetti che arrivano dal Bahrein e invece è tranquillissimo per i clandestini che - privi di documenti e nazionalità - arrivano coi barconi dalla Libia?

Giacò

Lettera 14

Caro Dago, è stato accolto il ricorso per fermare l'abbattimento dell'Orsa Gaia che nei boschi del Trentino aveva assalito un padre assieme al figlio. Meno male, perché sembrava una grande idiozia voler abbattere un'orsa perché nel suo ambiente si è comportata da orsa.

Luisito Coletti

Lettera 15

CROLLO DEL PONTE MORANDI A GENOVA

Caro Dago,

e' vero tu sfotti anche gli uomini. Ma le donne non si puo' lo sai che non lo sopportano. Attacchi politici va bene se sono fair come tuo stile, ma invece cosi' ... perche' non eviti di offendere maschi o femmine?

E poi Azzolina e' proprio una bella signora, nel suo caso rischi pure di farti la fama (per te inedita) di diffondere news non vere: sei un faro nella notte, se perdi tu perdiamo tutti.

Ciao con affetto

Un tuo assiduo lettore

bfgx

Lettera 16

gabe natale finnegan lee elder 2

Caro Dago, per la Corte Costituzionale "E' irragionevole impedire l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo". Ma se sono privi di documenti come si fa ad iscriverli? Con nomi di fantasia? A livello d'asilo quelli della Consulta fanno sempre la figura dei somari politicamente schierati.

A.B.

Lettera 17

Caro Dago, delitto Cerciello Rega, la madre di Elder Finnegan Lee: "Fai come Amanda Knox e scrivi un libro in carcere". Sì, ma il suo cucciolo non ha mica un bel faccino come la signorina Amanda. Ha visto che brutto ceffo risulta dalle foto?

Gripp

giovanni ferrero 5

Lettera 18

Caro Dago,

Almeno tu mi sai spiegare per quale motivo FERRERO è sempre in cima alle classifiche dei migliori posti di lavoro e viene acclamata come un'eccellenza dai giornaloni nostrani, nonostante non abbia una sola donna nel suo Top Management e sia una delle poche multinazionali a non avere un team di "Diversity & Inclusion"?

Qualcuno informi la Famiglia che un'azienda con 30 mila dipendenti non può essere gestita da un club ristretto di soli uomini... non è mica Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato!

Giorgio, Lugano

FINNEGAN LEE ELDER

Lettera 18

Ha fatto notizia l'arrivo dei cittadini bengalesi positivi arrivati da Doha, Qatar.

I paesi del Golfo hanno un tasso di contagio elevatissimo, il Qatar e' uno dei paesi piu' infettati al mondo con 36,366 malati per milione di abitanti.

Per fare un paragone l'Italia ha 4009 contagiati per milione di abitanti e gli Stati Uniti 9,607. I nostri governanti dovrebbero spiegare come mai spediscono indietro dei cittadini USA che vengono per rilevare un'azienda e sono disponibili a fare una quarantena controllata e continuano ad arrivare voli di linea giornalieri da Roma e Milano da uno stato canaglia come il Qatar.

Usano il covid per un nuovo tipo di guerra santa e noi gli teniamo le porte aperte?

Tristezza Infinita

Lettera 19

Caro D'Agostino, ho letto, in ritardo, la reprimenda di Mario Fortunato contro Massimo Cacciari, sempre lì, in televisione, a tacciar tutti di incapacità, accusandolo, come politicante di lungo corso, di aver combinato poco o niente.

partecipanti di una manifestazione lgbt a tokyo

A difesa dell'arguto filosofo veneziano, specialista in …. libertini, bisogna ricordare la sua strepitosa campagna “L'Acqua del Sindaco” (di Venezia) contro l'acquisto di acqua minerale al supermercato, promuovendo il consumo di quella fornita dalla rete idrica comunale.

Con tanto di reclamè su manifesti e veicoli pubblicitari. Senza trascurare la distribuzione gratuita di una caraffa appositamente serigrafata. Ancora disponibile per gli amanti del vintage.

Valery Monaco

Lettera 20

Sono costretto, sofferente, a scrivere qui, in questo sito, su quello che da tempo temevo potesse avvenire. Per noi cattolici, purtroppo e nostro malgrado, ci sono prospettive che tante (ma veramente tante) fonti ci hanno da tempo predetto. Parlo di Testi sacri, di profeti, di mistici, di persone toccate dalla Grazia Divina.

PAPA FRANCESCO SI RIAFFACCIA DAL PALAZZO APOSTOLICO DOPO LA QUARANTENA

Ebbene, tutte queste fonti - che sono ovviamente ignorate o anche nascoste ai più, non cattolici - forniscono un quadro chiaro e senza alcun dubbio: saranno anni di dura persecuzione contro i fedeli della Parola di Cristo. Non mi dilungo qui su questo tema così ampio e scottante ma vado al nocciolo della questione. Nel mondo i Cristiani sono massacrati in centinaia di milioni ma questo non fa muovere ciglio a nessuno a parte parole di circostanza, vuote, false e diabolicamente maliziose.

E questa è una tragedia molto peggiore di quella dei migranti ma non tocca il cuore che di pochi. I valori cristiani - cattolici in pericolante - sono disprezzati, osteggiati, ridicolizzati, a mala pena tollerati. La caccia grossa al Cristiano è in piena dinamica e passo dopo passo acquista terreno per opera dei suoi diabolici interpreti: sessualismo, aborti, unioni gay, eutanasia, utero in affitto etc.

Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro

Ci siamo capiti! Adesso però questa persecuzione sale di livello e costruisce armi vere e proprie per silenziare questi valori, la possibilità stessa di proclamare la parola di Cristo. Come ai tempi di Nerone, di Diocleziano, di Mao, di Stalin, di Pol Pot, dell’Arabia Saudita di oggi. Ora è in pista la terribile proposta di legge “contro l’omofobia”che in realtà è il passaggio clou per chiudere la bocca ai cattolici.

Solo chi è in perfetta mala fede può dire che questa legge proposta non è un bavaglio e una minaccia al diritto di professare la propria religione è il proprio pensiero. Titolava bene Libero pochi giorni fa:” Con la legge anti omofobia lo stesso Papa potrebbe essere inquisito”. Basta vedere cosa è la nostra Magistratura di Sinistra.

A questo punto mi rivolgo al Papa stesso che ogni giorno manda messaggi, telefona a destra e a manca per ogni cosa: “ SANTITA’, LA PREGO CON TUTTO IL CUORE E RISPETTO FILIALE. TELEFONI A MATTARELLA E AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO DICENDO CHE QUESTA LEGGE E’ CONTRO IL PENSIERO CATTOLICO E CI PENALIZZA, CI CHIUDE IN UN LAGER DI APPESTATI COME IN LIBIA FANNO CON I MIGRANTI”.

Spero che le voci di Avvenire, Moia, Spadaro e tutti questi anticattolici vaticani possano essere smentite!

Luciano