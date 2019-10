POSTA! - SECONDO MACRON L'OFFENSIVA DI ANKARA IN SIRIA PUÒ SCATENARE "CONSEGUENZE UMANITARIE DRAMMATICHE". INVECE QUELLA VOLUTA DALLA FRANCIA IN LIBIA HA PORTATO PACE, SERENITÀ E BENESSERE PER TUTTI. LO VEDIAMO QUOTIDIANAMENTE COI BARCONI NEL MEDITERRANEO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

erdogan felice mentre bombarda i curdi

Special Dago, speriamo venga approvata rapidamente la legge sulle "fake news" (altrimenti dette bufale) proposta da Renzi, in modo da poterci difendere da non notizie tipo quelle provenienti da Manchester, ove cinque persone sono state accoltellate davanti a un supermercato. L'aggressore è stato subito arrestato, pare fosse sulla quarantina e forse aveva intenti terroristici e ideologici, forse. gridava "Allah akbar" ma c'è chi sostiene urlasse "Eia eia alalà". Insomma, sono passati giorni e la notizia è scomparsa. mentre dell'accoltellatore nulla si sa. Una verità nascosta con tanta spudoratezza è peggio di una fake new.

Gianluca

Lettera 2

Caro Dago, secondo Macron l'offensiva di Ankara in Siria può scatenare "conseguenze umanitarie drammatiche". Invece quella voluta dalla Francia in Libia ha portato pace, serenità e benessere per tutti. Lo vediamo quotidianamente coi barconi nel Mediterraneo.

Leo Eredi

combattenti curde

Lettera 3

Caro Dagi, l'Osservatorio siriano per i diritti umani parla di centinaia di familiari dei terroristi dell'Isis fuggiti dai campi del nord della Siria, dove vivono 12mila stranieri, di cui 8mila donne e 4mila minori. Dobbiamo preoccuparci? Voglio dire, i familiari sono tagliateste come i capofamiglia?

A.B.

Lettera 4

Caro Dago, Mattarella: "La sicurezza sul lavoro è una priorità sociale". Sì, ma col reddito di cittadinanza è difficile che qualcuno cada dal divano.

Luciano Abrami

Lettera 5

Caro Dago, Guerra in Siria, la Germania blocca la vendita di armi alla Turchia. Perché servono ai neonazisti tedeschi per uccidere gli ebrei?

Sasha

Lettera 6

la turchia bombarda i curdi in siria

Caro Dago, chissa' se la mitica Carole, Gere, Rubio e salottieri buonisti, andranno in Siria a portare la loro solidarietà pelosa alle popolazioni bombardate dai turchi. Poiche non si tratta di fare foto sulle belle e accoglienti spiagge siciliane dubito che avvenga.

FB

Lettera 7

Caro Dago, embargo armi alla Turchia, secondo il presidente del Parlamento europeo David Sassoli "L'Ue deve dimostrare che un Paese della Nato non va a fare la guerra". Eh sì, perché la Nato è stata creata per sfilare nei cortei pacifisti...

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, il premio Nobel per l'Economia 2019 è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer "per l'approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà globale". Tassando merendine e bibite zuccherate?

Tony Gal

la turchia bombarda i curdi in siria 5

Lettera 9

Caro Dago, decennale 5 Stelle, Casaleggio: "Sembra l'altro giorno che iniziavano i primi meet up". Sì, e invece sembra un secolo fa che i grillini dicevano "Mai col PD".

Furio Panetta

Lettera 10

Caro Dago, il Messaggero: "Carlo De Benedetti torna in campo per riprendersi Repubblica, ceduta ai figli una decina di anni fa, e apre una guerra in famiglia dall'esito al momento imprevedibile". Beh, allora se vuole un esito "certo" basta si rivolga a un Tribunale e di sicuro, come sul Lodo Mondadori, troverà dei giudici che gli daranno ragione.

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago, Fao, Rapporto sullo Stato dell'alimentazione e dell'agricoltura 2019: prima di raggiungere la vendita al dettaglio, il 14% del cibo prodotto nel mondo viene perso tra il campo e lo scaffale. Non è che va perso grazie a qualche manolesta che poi lo fa riapparire altrove per incassare il suo bel tornacconto?

Kyle Butler

carri armati turchi

Lettera 12

Caro Dago, Lampedusa, arrivati 200 migranti a bordo di tre barconi. Intanto la nave Ocean Viking ha chiesto a Italia e Malta di "consentire uno sbarco dignitoso" per i 176 migranti a bordo. Benissimo. Non è quel che voleva la sinistra coi suoi intellettuali? Ora vediamo se li sistemano a Capalbio, ai Parioli o come al solito in mezzo alla povera gente.

Salvo Gori

Lettera 13

Caro Dago, ma se Grillo ha voluto presentarsi truccato da Joker per dire ai grillini "Basta piagnistei sul governo col Pd, siamo cambiati", il motivo è uno solo: si vergogna da morire a dirlo con la sua faccia. E su questo non si può dargli torto.

Lino

Lettera 14

Il pacifismo radical non è più quello di una volta, caro Dagos. Ora, è peggio. Premia col Nobel uno zefiro di guerra come Obama; e accusa Trump di voler uscire dalle guerre 'democratiche'. Paradossi? No, ovvietà. La Sinistra lotta alla morte contro chi non è di Sinistra qualunque cosa dica o faccia: l'antipolitica è cosa loro: e non a caso si ritrovano con i grillini.

la turchia bombarda i curdi in siria 4

Raider

Lettera 15

Dago darling, quanti metodi e organizzazioni del disciolto partito fascista sono ancora vivi e vegeti! Prendi p.e. il MinCulPop, operante multipartisanamente e ovviamente sotto altro nome. Del duplice omicidio dentro la Questura di Trieste più di una settimana fa, se ne é parlato per pochissimi giorni. Poi silenzio paremi quasi tombale. Basta confrontare con quanto (giorni e giorni sui media e commemorazioni di altissimo livello a caldo, ecc.) successe per l'omicidio di un carabiniere in una strada di Roma alcuni mesi fa per rendersi rendersi conto della disparità di trattamenti. Ossequi Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, Siria, Donald Trump: "L'Europa prenda i prigionieri Isis. Se li sarebbero dovuti prendere indietro prima, dopo numerose richieste, senza permettere loro di scappare. Lo facciano ora". Non fa una piega. È gente nostra. Ma noi vorremmo che i foreign fighters rimanessero nelle prigioni siriane, che gli americani fermassero la Turchia contro i curdi e che Jair Bolsonaro conservasse il polmone verde della Foresta Amazzonica, quando noi abbiamo disboscato e cementificato ovunque. Troppo comodo.

Stef