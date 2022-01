POSTA! - IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN: "MOSCA DIMOSTRI CHE NON VUOLE INVADERE L'UCRAINA". PRIMA PERÒ, VISTE LE ULTIME CONTRASTANTI DICHIARAZIONI, GLI STATI UNITI DIMOSTRINO CHE JOE BIDEN È CAPACE DI INTENDERE E VOLERE - IL PD INFORMA CHE NON VOTERÀ COME PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN NOME DI DESTRA. DAVVERO UN PARTITO DEMOCRATICO…

donatella rettore

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Donatella Rettore: "Ad aprile esco con un disco che è una bomba". Ops! Le manderanno la Digos?

Cocit

Lettera 2

giulio tremonti

caro Dago,

in queste ultime ore circola il nome di Tremonti. Eleggerlo sarebbe il giusto riconoscimento al profeta della "finanza creativa" che ha consentito a tanti comuni di indebitarsi ricorrendo ai c.d. "derivati".

Domenico

Lettera 3

VLADIMIR PUTIN XI JINPING BY EDOARDO BARALDI

A Dagospia.

Tutto sembra far avvicinare l'invasione, magari solo al sud, dell'Ucraina da parte della Russia. Se qualcosa di tragico avverrà, non dovrebbe accadere prima del 4 febbraio. In quel giorno, inizio delle Olimpiadi d'Inverno di Pechino, Putin incontrerà il "suo caro amico Xi". E' molto probabile che in quella giornata essi finalizzeranno gli accordi per assicurare a Putin nessun intervento cinese in Siberia durante e dopo l'invasione della Crimea.

ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV

Francisco o primeiro.

Lettera 4

Caro Dago, il Segretario di Stato, Anthony Blinken: "Mosca dimostri che non vuole invadere l'Ucraina". Prima però, viste le ultime contrastanti dichiarazioni, gli Stati Uniti dimostrino che Joe Biden è capace di intendere e volere. Ne va della sicurezza mondiale.

Maxmin

SILVIO BERLUSCONI QUIRINALE

Lettera 5

Caro Dago,

Pandemia, disoccupazione, scuola allo sbando, bollette alle stelle, industria in crisi, violenza ovunque e cosa fa il banana ? Accentra spasmodicamente l'attenzione su di se' come una sobrette ultraottuagenaria che vuol dimostrare di essere ancora la piu' frittola , non emette sillaba sulla situazione del paese e dei suoi stremati abitanti,non gliene potrebbe fregare meno. E c'e' chi ha il coraggio,senza arrossire , di proporlo come presidente.....

PIETRO CURZIO

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago, Curzio (presidente Cassazione): "Nel 2021 su 295 vittime di omicidi 118 sono donne". E quindi per avere finalmente la parità uomo-donna, avrebbero dovuto ammazzarne ancora 59?

A.Reale

Lettera 7

Caro Dago, prima che arrivasse la pandemia, a vaccinarsi contro l'annuale influenza (mediamente 8mila morti) erano 3 operatori sanitari su 10. E allora come mai negli ospedali adesso si lamentano tanto per quel 10% di italiani che, ispirandosi a questi fulgidi esempi no vax, adesso rifiutano di vaccinarsi contro il Covid? Medici e infermieri possono rifiutare di immunizzarsi mettendo a rischio la salute e la vita di migliaia di pazienti, mentre agli altri deve essere proibito?

meme su Silvio Berlusconi al Quirinale

Lino

Lettera 8

Nel figlio che soffoca la madre per porre fine alle sue sofferenze ti vengono addosso dei sentimenti che la frenesia attuale non contempla: amore verso chi ti ha dato la vita ed il dolore immenso che proprio tu la devi togliere, pieta' verso un uomo costretto ad una prova cosi terribile e comprensione per un gesto estremo e terribile che nessuno vorrebbe mai dover compiere. Un abbraccio da uno sconosciuto.

MP

Lettera 9

lo stesso tweet di conte letta e speranza sul quirinale

Caro Dago, la riunione Letta, Conte, Speranza, per parlare di Quirinale, ha suscitato tanta tenerezza. Tre personaggi minori, dai quali nemmeno un redivivo dott. Frankenstein riuscirebbe (metaforicamente) ad assemblare un vero leader politico, si sono riuiniti per parlare nientemeno che del prossimo Presidente, incuranti del fatto che i loro deputati viaggiano in ordine sparso ignorando le loro indicazioni...che diventano personali!

FB

Lettera 10

Caro Dago, bravo Adriano Celentano bis Daniele Capezzone, ho la stessa età di Celentano ho ballato e trovato l’amore con le sue canzoni, la colpa della maleducazione di interrompere il rivale che sta parlando è solo dei conduttori che lasciano fare. In ballo c’è l’aumento dell’audience e pertanto più pubblicità, io ho scelto che al primo scazzo, che è anche fastidioso, cambio canale bobilduro

Lettera 11

IL POST DEL BLOG DI BEPPE GRILLO SU VINCENZO ONORATO

Il PD informa che non voterà come Presidente della Repubblica un nome di Destra.

Davvero un partito democratico.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago, per ridurre gli aumenti delle bollette il Governo metterà in campo 4 miliardi di euro. Ma dai... La montagna ha partorito l'unghia di un topolino. È come se a Venezia, contro l'acqua alta, invece del Mose avessero distribuito alla popolazione cucchiaini...

DANILO TONINELLI

Bug

Lettera 13

Caro Dago,

lo smemorato di Soresina, al secolo Toninelli Danilo, ha dichiarato più volte di non ricordare nulla degli atti che ha siglato da ministro. È stato però prontissimo a dichiarare di non aver ricevuto pressioni da Grillo per favorire la Moby, e di non averne fatta a sua volta. Un curioso caso di memoria selettiva: si scorda le cose ufficiali ma si ricorda bene le manfrine.

Ossequi

A.Francesco

ONORATO MOGLIE GRILLO 9

Lettera 14

Caro Dago, senza il green pass si potrà andare agli ipermercati per fare la spesa ma non sarà consentito acquistare beni non primari. C'è un'evidenza scientifica che prova che se uno al supermercato acquista una scatoletta di tonno non si contagia mentre se acquista una penna a sfera sì? Su quali basi legali poggia il nuovo Dpcm? Su quelle di Xi Jinping?

F.T.

Lettera 15

Caro Dago ,

il sindaco roberto gualtieri foto di bacco (2)

il nome di Gualtieri, nuovo sindaco di Roma, ricorre frequentemente nelle cronache di questi tempi non tanto per aver risolto i problemi della spazzatura della nostra capitale, come aveva promesso di fare, ma per l'assunzione al comune di Roma di 27 maneger, amici e trombati PD come riportava il Fatto Quotidiano del 9/12 u.s..

Secondo la Lega poi, nei primi mesi di lavoro della giunta presieduta da Gualtieri sarebbero stati assunti 85 dipendenti da inserire nello staff del del nuovo sindaco e degli assessori.

Se queste notizie fossero vere e se Gualtieri dovesse diventare il nuovo presidente della repubblica, probabilmente, facendo i debiti rapporti, il nostro nuovo presidente eliminerebbe in breve tempo il problema della disoccupazione nel nostro paese.

Pietro Volpi