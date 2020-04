POSTA! - LA SERIE A SCALPITA PER TORNARE A GIOCARE. MA PERCHÉ NON LI ACCONTENTANO. COSÌ MAGARI SI AMMALANO TUTTI E NON ROMPONO PIÙ I PALLONI - I MEDICI SONO I NOSTRI EROI. MA IL VACCINO CONTRO IL COVID LO DAREMO PRIMA AI CALCIATORI...

Riceviamo e pubblichiamo:

vaccino coronavirus

Lettera 1

Dagovski,

I medici sono i nostri eroi. Ma il vaccino contro il Covid lo daremo prima ai calciatori.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, l'ex premier Romano Prodi sul fondo europeo salva-Stati: "Adesso che il Mes non è più condizionato, non capisco più il mio Paese. Io sarei per usarlo". Figurarsi se non era così. Lui che vede l'Ue come una "domina" dalla quale farsi seviziare in tutti i modi.

Pop Cop

Lettera 3

Caro Dago, pare che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si possa parlare e, ancor peggio, criticare. Eppure è stato lui a volere fortemente questo governo a guida Conte che ora commissaria con la "commissione Colao". Ed è stato sempre lui a pretendere che Gualtieri diventasse ministro dell'economia per ingraziarsi l'UE. La quale, però, ci sta inc**ndo lo stesso e anche più facilmente perché Gualtieri ha la funzione della vasellina.

IL VIDEOMESSAGGIO SUL CORONAVIRUS DI SERGIO MATTARELLA

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 4

Caro Dago, calcio, la serie A scalpita per tornare a giocare. Ma perché non li accontentano. Così magari si ammalano tutti e non rompono più i palloni.

Soset

Lettera 5

Carlo Dago, non tutti i mali vengono per nuocere. Il Covid-19, per esempio, ha risvegliato l'animo "ecologista" di molti italiani che pensando che buttando guanti e mascherine monouso nei cassonetti potrebbero finire per inquinare gli oceani, preferiscono gettarli per terra. Un segno di grande civiltà.

Simon Gorky

GIUSEPPE CONTE IN VIDEO CONFERENZA

Lettera 6

Dago darling, anche Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria e re d'Ungheria, l'ha scampata bella! Essendo morto di polmonite a 86 anni nel novembre 1916, nessuno si é allora sognato di attribuire la sua morte al coronavirus. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

L'opposizione secondo Conte: non è buona per accoglierne le proposte ma è buona per usarla come alibi e scaricarle le proprie frustrazioni.

Antonio Pochesci

Lettera 8

donald trump anthony fauci

La Rai ha formato un servizio per confutare le Fake News che per prima propina... esempio; "TRUMP HA MINACCIATO DI LICENZIARE IL SUO ESPERTO FAUCI”, RAINEWS24 ... Non esiste un documento dove Trump affermi questa ipotesi ma solo le solite malevole interpretazioni dei MEDIA AMERICANI che contestano a prescindere qualsiasi cosa Trump scriva o dica , ai quali si accodano i giornali Italiani senza alcun controllo delle notizie.

Francesco Bertoglio

Lettera 9

luca ricolfi 3

Caro Dago, in un pezzo su 'Il Messaggero', Luca Ricolfi, chiedendosi se il governo sia pronto ad affrontare la Fase 2 della pandemia da coronavirus, cerca di offuscare l'immagine del beniamino di Marco "slurp, slurp" Travaglio, Giuseppe Conte. Ma come spiegava un'inchiesta de 'Il Tempo' di qualche giorno fa - bunker atomico escluso - il premier ha per sé e i propri collaboratori ingenti scorte di ogni tipo di mascherina, guanti, gel igienizzante, tute e perfino bombole d'ossigeno. Quindi gli italiani possono stare tranquilli, Giuseppi continua ad essere "prontissimo".

Ugo Pinzani

Lettera 10

Buongiorno Dago, stamattina mi sento buonista e vorrei, per il tuo tramite, inviare una richiesta al Santo Padre. Mi occorre un po' di grano, anche meno di quello proposto a Casarini, per aiutare i migranti colombiani a prendere terra in sicurezza in Italia. Non so se ti risulta, ma ci sono forze del nostro paese che ne stanno ostacolando lo sbarco...

Cattivik

colao

Lettera 11

Caro Dago, c'era forse bisogno di Colao per creare l'autocertificazione sul cellulare? In Francia già c'è e produce un codice QR per facilitare il controllo (certo, qui si porrebbe il problema di verificare che il controllore sia dotato di un lettore QR,,,,). Peraltro approfitto per dire che in Francia l'autocertificazione è stata da sempre solo una e molto più dettagliata e semplice che in Italia. Prevede una serie di casi già previsti su cui mettere la crocetta, senza necessità di motivare a mano libera tra una serie di motivi.

Pigi

Lettera 12

Caro Dago, "Non solo i suoi supporter, sostengano Joe Biden. Dobbiamo fare in modo che Donald Trump diventi un presidente con un solo mandato". Bernie Sanders non ha fatto a tempo a ritirarsi dalla corsa per la nomination democratica a Usa 2020 che subito è diventato il proverbiale culo della camicia dell'ex vice di Obama, ora candidato ufficiale dem, sul quale il senatore del Vermont - nel corso della sua campagna - ne ha dette di tutti i colori.

joe biden

Frankie Catrame

Lettera 13

Caro Dago, gran parte dei morti per Covid-19 si trovavano nelle case di riposo per anziani. Non ci voleva molto per capire che sarebbe stato così. Oltre alle scuole e prima ancora degli stadi - che si frequentano una volta la settimana - dove poteva essere il luogo in cui il virus avrebbe trovato le condizioni più favorevoli per attecchire se non le Rsa? Ma naturalmente gli esperti del Governo erano troppo presi a discutere su runners sì, runners no. E intanto il virus, probabilmente con grande soddisfazione dell'Inps, faceva strage di ottuagenari. Ora qualcuno sarà chiamato a rispondere di una cosa che se non poteva essere completamente evitata almeno si poteva limitare assai nelle dimensioni oppure, come al solito, i potenti non rispondono mai dei propri errori?

Lidiano Pretto

Lettera 14

Caro Dago, 40 anni fa moriva Gianni Rodari. C'è il sospetto che Giuseppi si sia formato principalmente sulla sua celeberrima "Grammatica della fantasia".

John Reese

Lettera 15

giovanni rezza

Caro Dago, Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità: "Non arriveremo a contagi zero. Il virus non stopperà purtroppo la sua circolazione. A Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili". Beato lui che crede a tutto quello che raccontano i cinesi!

E.Moro

Lettera 16

Caro Dago, è finito con l'auto contro un albero, alla periferia di Prato. Così è morto Simone Cantaridi, 46 anni, alla vigilia del ventunesimo anno dalla strage in famiglia da lui commessa: il 14 aprile 1999 a Piombino (Livorno) uccise a coltellate la moglie 24enne, la figlia di 4 anni e la sorella 27enne. Ai visto. Il destino ci ha messo un po' ma alla fine è riuscito a fare giustizia.

Fabrizio Mayer

Lettera 17

Caro Dago, qual è quel Paese in cui quando accendi la tv, in piena epidemia di coronavirus, il problema del giorno non è dove reperire le mascherine ma quando ricomincerà il campionato di calcio? Ma il nostro! Ovviamente...

Bibi