carlo de benedetti 2

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, gruppo Gedi, continua la violenta querelle familiare che vede opposti Carlo De Benedetti e i figli Rodolfo e Marco. Ora si capisce perché sin dall'inizio a Repubblica si siano schierati a favore delle famiglie arcobaleno: tutte possono andar bene pur di evitare una come quella dell'Ingegnere.

Daniele Krumitz

giuseppe conte tg1

Lettera 2

Caro Dago, intervistato dal Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte ha definito la Manovra 2020 "Coraggiosa, nel segno della crescita". Non avendo specificato a quale crescita si riferisse, diamo per scontata quella del debito, visto che per l'altra, quella del Pil, già nel 2019 ha dimostrato scarsa capacità.

EPA

Lettera 3

Mitico Dago, certo che affidare la compagnia aerea si bandiera allo stesso gruppo che con Autostrade ha fatto una manutenzione non proprio irreprensibile... ai futuri clienti Alitalia sarà dato in dotazione un cornetto rosso!

Stefano55

Lettera 4

di maio conte

Caro Dago, Salvini: "Se avessi conosciuto meglio Roma, e i suoi centri di potere, da cui mi sento estraneo, mi sarei mosso meglio. Evitavo certe ingenuità". Ma come, dopo quasi 3 decenni di militanza leghista non sapeva che... "Roma ladrona"???!!!

J.R.

Lettera 5

Caro Dago, Di Maio: "In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante". Bellissima. Per la serie "Onestà, onestà!", i commercianti hanno avuto il nulla osta dal ministro degli Esteri a non pagare le tasse. Chissà che contenti quei gioiellieri abituati a dichiarare 12 mila euro di reddito all'anno!

Eli Crunch

EFE BAL FA IL SALUTO MILITARE

Lettera 6

Caro Dago, bonus Befana, lotteria degli scontrini... E questa sarebbe una Legge di Bilancio? Sembra più la locandina di un Luna Park.

Tommy Prim

Lettera 7

Caro Dago, Manovra, il premier Conte: "Sulle coperture metto la mano sul fuoco". Eh sì, perché la faccia se l'è già giocata con i disastrosi risultati economici del 2019 che avrebbe dovuto essere "un anno bellissimo".

Lucio Breve

Lettera 8

erdogan

Caro Dago, il SignorinO Efe Bal adora Erdogan, dichiara che in Italia si sta di merda mentre invece la Turchia è l'Eden, etc etc etc. La conseguente domanda è: Cosa cazzo (ogni riferimento non è puramente casuale) ci sta a fare ancora qui? Forse perchè se va nel suo amato paese gli tagliano l'inutile appendice e gliela infilano nel taschino? Cosa aspettiamo a scaricare tutta questa zavorra? Un abbraccio.

LucaIbra

Lettera 9

Gentil Dago,

Giuseppi Conte al “Corriere della Sera” : “non temo ribaltoni”...L’avvocato non si sente ancora pronto per il....Conte-tris.

Ossequi.

luigi di maio giuseppe conte

Pietro Mancini

Lettera 10

Caro Dago, Conte: "Una manovra forte che guarda al futuro". Ma al futuro di chi? Dell'avvocato del popolo e dei 5 Stelle?

Tony Gal

Lettera 11

Caro Dago, Juncker annuncia: "C'è l'accordo sulla Brexit". Sarà vero o l'avrà detto solo per poter stappare una bottiglia di vino e brindare?

Pikappa

Lettera 12

Dagosapiens, giorni fa Travaglio ha scritto che Renzi esiste solo perchè ne parlano sempre i giornali, i quali non dovrebbero più parlare di lui. Verso sera sul Fatto-online un bel titolone di apertura su Renzi da Vespa; più giù, altri due articoli. Ieri un altro articolo. Oggi ancora. Come la mettiamo, Travaglio? Il Fatto non è un giornale? O può avere l’esclusiva sul Bullo di Rignano?

Vittorio IlBullodelFatto ExInFeltrito

uomo vitruviano

Lettera 13

Caro Dago, il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di "Italia nostra" contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Il ricorso dell'associazione "non presenta sufficienti elementi di fondatezza". Il tribunale amministrativo aveva sospeso il prestito alla Francia dopo il ricorso dell'associazione anticipando la camera di consiglio in vista della mostra di Parigi. Che razza di Paese. Prima no, poi sì... Ma non si può astenersi dal fare annunci prima di prendere la decisione definitiva? Alla fine facciamo sempre la figura delle banderuole.

Raphael Colonna

Lettera 14

Caro Dago, "ecologica" la tassa su imballaggi e bottiglie di plastica? Ma dove? È una tassa per finanziare l'accoglienza dei migranti - e il recupero dei morti nei naufragi nel Mediterraneo - che sono tornati ad aumentare entrambi da quando M5s e Pd hanno incentivato le partenze dei clandestini riaprendo i porti. Tutti soldi rubati agli Italiani.

Spartaco

giuseppe conte democristiano

Lettera 15

Caro Dago, sul Corriere è stata pubblicata l'intervista al premier Conte che ,spinto da una eccitazione autoreferenziale irrefrenabile, si è lasciato andare ad affermare che la manovra ci spinge nel futuro. La cosa mi inquieta assai perché mi sono tornate alla mente le cose che diceva a Gennaio a proposito dell' anno meraviglioso che ci attendeva.

Gandalf

Lettera 16

Caro Dago, leggere i commenti di Mughini, cominciano a dare un poco di fastidio. Se lui ha visto nel confronto di Salvini, quello che gli fa più comodo, ovvero la superiorità di Renzi. Perché lui, il Mughini, deve abusare del potere di spiattellarlo agli altri, a dimostrazione di una sua superiore conoscenza e comprendonio? Vedo che gli anni passano, ma lui è rimasto un residuato di quel sessantotto, troppo lungo da dimenticare.

Minoudue

Lettera 17

OXFAM AFRICA

Caro Dago, "Con oltre 200mila sfollati il quadro umanitario nel nord-est della Siria rischia di precipitare". È l'allarme lanciato da 73 organizzazioni umanitarie tra cui Oxfam. Capito? Oxfam, quelli che inviati ad Haiti per le operazioni di soccorso dopo il devastante terremoto del 2010 che causò oltre 300 mila morti, anziché soccorrere le popolazioni organizzavano incontri con prostitute, forse anche minorenni, e "orge stile Caligola" (Times). Come mai sono ancora in attività?

Jonas Pardi

Lettera 18

Caro Dago, Greenpeace, scoperte 45 tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente in Polonia. Almeno la metà provengono dall'Italia. Qualcuno ha voluto far partire in anticipo il Green New Deal?

Dario Tigor

VIRGINIA SABA E LUIGI DI MAIO ALLE CASCATE DELLE MARMORE

Lettera 19

Dago darling, meno male che qualche buona notizia c'é: il tenero amore tra il nostro Ministro degli Esteri Di Maio e la sua Virginia. Da quanto se ne sa, pare un amore d'altri tempi, tutto romanticherie e regalini. Quasi vittoriano. Stavo per dire roba da film dei telefoni bianchi, se non ci fosse il precedente di un Ministro degli Esteri italiano, Galeazzo Ciano, che forse a Shanghai aveva imparato sublimi arti amatorie orientali, molto lontane dai "mordi e fuggi" di oggi. Come pare le avesse imparate (alla perfezione!) Wallis Simpson che poi, grazie ad esse, divenne Duchessa di Windsor e quasi regina del Regno Unito e imperatrice d'India. Ossequi

Natalie Paav

daria bignardi l assedio

Lettera 20

Caro DAGO, ieri sera Daria Bignardi ha debuttato con la prima puntata live del suo nuovo programma 'L'assedio'. Mai nomen fu più omen di questo dato che veniva trasmesso non solo sul canale del digitale terrestre 9 Nove, ma anche in contemporanea sui canali 31 Real Time, 38 Giallo, 52 Dmax e 56 Motor Trend; la paura poi mi ha trattenuto dal continuare a fare zapping. Ma perché tanto accanimento nel voler braccare i telespettatori? Ad ogni modo 5 canali a disposizione, manco fosse Mattarella a reti unificate a Natale, per raccogliere il 2% di share. Come minimo dovrebbe cambiare nome al programma

COFSKY