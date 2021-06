POSTA! - LA STORIA DI CAMARA FANTAMADI, FINITA CON UNA TRAGICA MORTE MA CHE NON DOVREBBE SORPRENDERE NESSUNO, TOGLIE IL VELO SULL"IPOCRISIA DELL'ACCOGLIENZA DI UN INTERO CONTINENTE, IL NOSTRO, DOVE L'UNICA CERTEZZA È LO SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA, ALTRO CHE 70 ANNI DI PACE – USA, POLIZIOTTO NERO SPARA A UN UOMO E LO UCCIDE. IL CAPO DELLA POLIZIA, ANCHE LUI NERO, COMUNICA CHE LA VITTIMA È BIANCA, COSÌ PER MAGIA, CESSA LA POLEMICA. ALL LIVES MATTER?

conte grillo

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, M5s, telefonata tra Conte e Grillo: prove di intesa. Come mai la conversazione non è stata trasmessa in streaming?

Tony Gal

Lettera 2

Caro Dago, New York, ferito con colpo arma da fuoco mentre passeggia a Times Square. La violenza come prima di Rudolph Giuliani sindaco: "America is back"!

Bobby Canz

Lettera 3

Caro Dago, se i mitici Bettini e Travaglio avessero fatto i bookmakers sarebbero falliti il giorno dopo...non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio! L'ultima "scommessa" dei due è stata quella di considerare Conte uno "statista"; ci ha pensato Grillo a rimettere le cose a posto Conte può fare nel M5S quello che faceva nel governo gialloverde, il passacarte...poi si è montato il ciuffo.

FB

Caro Dago,

emmanuel macron e marine le pen

Lettera 4

Negli USA, un poliziotto nero spara a un uomo e lo uccide. Scoppia la polemica, il capo della polizia, anche lui nero, comunica che la vittima è bianca, così per magia, cessa la polemica. Che sarà mai, un bianco può morire ammazzato dalla polizia, un nero no. All lives matter?

Un caro saluto,

RICCARDO MUTI 3

Mary

Lettera 5

Caro Dago, Regionali in Francia. Fortuna che la Le Pen non è andata come sperava, altrimenti nel tg nostrani la prima notizia al riguardo sarebbe stata che il partito del presidente Macron è crollato.

A Reale

Lettera 6

bergoglio beve il mate 5

Caro Dago, il maestro Riccardo Muti si è stancato della vita, "un mondo in cui non mi riconosco più". Benissimo, tanto adesso abbiamo Fedez...

Mario Canale

Lettera 8

Caro Dago, il Papa: "La malattia più grande non è il Covid ma la mancanza d'amore". Dopo il richiamo dell'Onu di qualche giorno fa, speravamo dicesse che la malattia più grande è la pedofilia. Si vede che Francesco ha altre priorità...

Piero Nuzzo

conte grillo

Lettera 9

Caro Dago, ma Luchino Visconti o Roger Peyrefitte sarebbero andati a un Gay Pride? Lucio Dalla, Gore Vidal, Alberto Arbasino sono mai andati a un Gay Pride?

L. A. Voisin

Lettera 10

Caro Dago,

la storia di Camara Fantamadi, finita con una tragica morte ma che non dovrebbe sorprendere nessuno, toglie il velo sull"ipocrisia dell'accoglienza di un intero continente, il nostro, dove l'unica certezza è lo sfruttamento della manodopera, altro che 70 anni di pace.

Noi Italiani dovremmo ricordarci le tante e troppe storie di morte dei nostri connazionali emigrati (mio padre lo è stato) che hanno perso la vita nelle miniere di carbone ho nelle fabbriche metallurgiche e chimiche di Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre l'allora classe politica faceva accordi per scambiare vite umane con qualche migliaia di tonnellate di carbone a buon prezzo. Ora, la stessa cosa succede con tanta povera gente che proviene dal nostro sud.

Caro Dago, non illudiamoci. Non ci sarà nessun perdono per queste morti. Lo sfruttamento degli operai è uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Nel caso di Camara, poi, c'è anche l'omicidio deliberato, altro peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, perché se un povero Cristo muore, dopo aver lavorato per settimane 12-13 ore al giorno sotto il sole, non si tratta di incidente...

Johnkoenig

massimo fini

Lettera 11

Caro Dago, ho letto con interesse il pezzo su Massimo Fini che non può tifare Italia. Al di là del pretesto calcistico, il giornalista e scrittore si lamenta per una serie di porcate che gli sono state fatte nel corso dei decenni e dell'ostracismo subito da parte di tutte le televisioni, pubbliche e private.

Tutto vero, ma la sua amarezza è fuori posto: quando si sceglie di andare controcorrente, sostenendo senza compromessi una serie di posizioni spesso giuste, talvolta discutibili, ma sempre e comunque scomode, non si può poi pretendere che il sistema che disprezzi e dal quale ti chiami fuori ti dia pure spazio: se lo facesse, vorrebbe dire che non ti prende sul serio, considerandoti uno dei tanti fenomeni da baraccone che infestano giornali e tv. Federico Barbarossa

Lettera 12

Caro Dago, lo sfortunato ministro della sanità britannico è stato costretto alle dimissioni per aver violato le norme anticovid baciando la sua amante, sia pure nel chiuso del proprio ufficio. La consueta ipocrisia di Oltremanica: è davvero difficile credere che da un anno e mezzo in quel paese si siano interrotti tutti i rapporti, sessuali e affettivi, tra non conviventi.

E in Italia? Da una sommaria analisi di leggi, decreti e FAQ più o meno vigenti, sembrerebbe che non vi sia una norma che vieti di fare l'amore, o anche solo di baciare, la propria o il proprio amante, in privato naturalmente: ma il caos di provvedimenti succedutisi al tempo del governo Conte e mai abrogati lascia qualche dubbio in proposito. Vista l'importanza dell'argomento per milioni di italiani, sarebbero necessari e urgenti chiarimenti da parte del ministro Speranza e del Cts! Federico Barbarossa

Lettera 13

Franco Foda, il commissario tecnico dell'Austria, essendo figlio di padre veneto, che cosa avrà pensato quando il VAR gli ha negato un gol e un rigore netto? Di sicuro, ha rievocato alla mente il 1866, quando l'Italia, perdendo vergognosamente per 2 a 0, nella battaglia navale di Lissa e terrestre a Custoza, strappò il Veneto all'impero austro-ungarico, grazie all'aiuto del VAR prussiano, che annullò le due reti austriache.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago, il premier del Lussemburgo, il 48enne Xavier Bettel, è risultato positivo al Covid e ha iniziato il periodo di isolamento di 10 giorni. Bettel ha partecipato giovedì e venerdì al Consiglio europeo. Se invece di fare tanta propaganda alle nozze gay tra lui e il suo compagno si fosse occupato di cose serie, come ad esempio proteggersi dal virus, adesso tutti gli altri leaders che hanno partecipato al vertice non dovrebbero temere di essere stati contagiati da questa signore così politicamente corretto e avanzato.

Raphael Colonna

Lettera 15

Caro Dago, sono stati identificati e denunciati alcuni tra i presunti organizzatori del rave party senza mascherine che si è svolto fino a domenica pomeriggio a Maleo, nel Lodigiano. E invece i 700 coglioni che vi hanno partecipato? Esentati dalle responsabilità personali?

S.L.

Lettera 16

Caro Dago, Europei di calcio, prima di Italia-Austria, gli azzurri non si sono inginocchiati come richiesto dal segretario Pd. Letta si è beccato l'ennesimo "Stai sereno Enrico". Non ne azzecca una!

Sandro Celi

Lettera 17

Caro Dago,

Noto con estremo piacere che il calciatore Federico Chiesa, se la cava piuttosto bene con l'inglese. Avrà preso ripetizioni dal nostro Ministro degli Esteri, Luigi di Maio?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 18

Buongiorno !

Caro Dago, bollette, dal primo luglio la luce aumenterà del 12% e gas del 21%. Che bella ripartenza rconomica!

Theo

Lettera 19

Caro Dago, Di Maio: "Isis è ancora una minaccia, massimo impegno dell'Italia". Dev'essere eliminato come la povertà?

Gaetano Lulli

Lettera 19

La FIGC chiarisce con una nota che venerdì gli azzurri si inginocchieranno: "ma perché lo farà il Belgio, non per la campagna in sé, che non condividiamo", dicono. Aggiungendo poi nella stessa nota: "ci inchineremo per rispetto e sensibilità quando lo farà l'altra squadra". Ma cosa cazzo significa? Manco Pilato avrebbe saputo dettare una nota peggiore!

Non devono inginocchiarsi se non credono a questa campagna. Punto. Cari Azzurri, se qualcuno di voi dovesse leggermi, seguite questo mio consiglio: non inginocchiatevi, vi porterebbe male! E poi, se proprio volete mettervi in ginocchio per qualcuno, allora fatelo per Pamela, per Desiree, per i coniugi Solano di Palagonia e per tutte le altre vittime della violenza dei neri contro i bianchi in Italia!

Ciao Dago.

Francesco Polidori

Lettera 20

Caro Dago, Putin: "Rapporti Russia-Cina sono modello di cooperazione". Anche quelli Usa-Ue. Noi abbiamo pagato i vaccini e per mesi Biden ha bloccato le esportazioni.

Ugo Pinzani

Lettera 21

Dago,

la Repubblica di San Marino, quasi tutti vaccinati con Sputnik a cui

vanno sommati circa 1000 turisti forensi, si legge zero contagi in

corso. EMA non riconosce la validità di questo vaccino, domanda: è la

prima country covid free come sostengono i media locali o un posto da

certificare meglio ? I riminesi che pensano ?

Saluti - peprig -

Lettera 22

Caro Dago, variante Delta, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Forse sarà necessario rimodulare il green pass". E forse gli scienziati vorranno "rimodulare" le cazzate finora dette sulla variante indiana?

Giuly

Lettera 23

Caro Dago, Eurostat, Italia penultima in Europa per percentuale di laureati. E chissà quante sono le lauree acquistate sul "mercato".

P.F.V.

Lettera 24

Allora, dite a Michetti che i 5 ragazzi a piazza Navona sono 5 ragazzE - che vabbè che pare brutto evidenziare la parità di genere nelle coglionate di questi tempi, ma...- e poi comunque è una immagine stupenda, stupendaaaaaa, soprattutto quel perizoma da sturbo!!! Hanno venti anni Michè..gli avete tolto lavoro,pensioni, famiglia, istruzione,vita, volete negargli un piccolo risacimento esistenziale come questo! Dovete loro rispetto da 20 anni e ve ne siete bellamente fottuti. Ora pretendete rispetto per i marmi.

Saluti.

SR

Lettera 24

Dago,

secondo i nostri burocrati (cosa mai faremmo senza di loro?), non si possono utilizzare le vespe samurai contro la cimice asiatica, perché la competenza è passata dal ministero dell' Ambiente a quello della Transizione ecologica, rendendo necessario un ulteriore passaggio di carte per prorogare l'autorizzazione già concessa.

Conseguentemente, anche la cimice asiatica da ora non dovrebbe più essere autorizzata a rovinare la frutta, visto che per gli stessi motivi anche lei dovrebbe essere priva di legittimazione e dovrà attendere che la pratica venga espletata. Chi lo avrebbe mai detto?

Un problema di tale portata risolto brillantemente semplicemente insabbiandolo! Ora non resta che il MTE ora dichiari non autorizzati cinghiali, gabbiani e pantegane in aree urbanizzate per tirare la volata alla rielezione con gran pompa della Raggi!!!

Deboss

Lettera 25

Caro Dago, fa molto discutere la mostra “A.B.O. Theatron. L’arte o la vita” dedicata ad Achille Bonito Oliva al Castello di Rivoli, per le nuove divise dei custodi del museo, disegnate per l’occorrenza da Gucci.

Finalmente qualcuno si è accorto dei custodi. Solitamente passano inosservati, nei musei molto grandi o poco visitati, le mansioni da svolgere sono particolarmente alienanti.

Appollaiati su una seggiola, come sfingi o monaci in meditazione trascendentale. Qualcuno legge un libro, molti bisbigliano al cellulare, qualche altro cammina nella stanza con la traiettoria di un recluso e quando si incontrano tra loro, in un punto limite della propria giurisdizione, si intrattengono - sempre a bassa voce - su turni e ferie.

Svolgono il loro lavoro in maniera diligentissima, sanno tutto delle mansioni contrattuali e poco o nulla di ciò che custodiscono, non avendo ricevuto alcuna formazione in merito. Insomma, il modo migliore per valorizzare il loro lavoro è fare come ha fatto Gucci: trasformarli in opere d’arte.

#kultura

Lettera 26

Provo a scrivere questa email sapendo di rischiare di fare una brutta fine (cestino online con un semplice click) perché ormai siamo entrati a piedi uniti nell’era della censura contro i cattolici. Qui in Italia - grazie anche all’indolenza e alla pavidità di noi cattolici, del Vaticano e dello stesso Pontefice - che spesso dice e non dice; sussurra e minimizza quando dovrebbe farsi sentire; pompa e soffia su argomenti che dovrebbe trattare con maggiore delicatezza - ci troviamo ormai giunti ad un bivio.

Ormai si è creato,anno dopo anno, il giusto fertile humus per seminare e far crescere il flagello della censura e dell’ostilità a prescindere contro qualsiasi cosa, posizione, argomento, idea che puzzi di “bruciato” cattolico. E’ stata fatta piazza pulita della dottrina in materia sessuale con l’attacco mirato e concentrico via stampa collusa, potentati massonici, lobby finanziarie sioniste e non: e’ bastato attaccare a testa bassa la Chiesa per via dei preti pedofili e omosessuali (ancora non so darmi pace sulla questione, perché contro questi preti e vescovi criminali avrebbe dovuto abbattersi la più spietata delle punizioni proprio da parte dei vertici della Chiesa stessa, senza se e senza ma) per disarmare in toto ogni possibile difesa contro l’invadente e inarrestabile crollo della moralità e del pudore, addirittura ridicolizzati anche in questo sito.

E pensare che rispetto al globale pedofilismo mondiale quello ascrivibile al clero cattolico è pari allo 0,3% del totale (per me sempre troppo ovviamente e da sradicare, ma i numeri quelli sono). Per cui sorge spontanea la domanda: ma del rimanente 99,7% perché nessuno ne parla ?

Già, perché ? Risposta: perché conta solo attaccare il Cattolicesimo però senza farlo vedere Quindi se in ambito sessuale la battaglia appare per ora perduta, la guerra continua su tanti altri fronti. Avendo poco spazio (se l’avrò ..) ne cito ancora una volta uno piccolo ma pregnante, significativo. La miserabile ( perché subdola) censura che viene spesso e volentieri operata contro uno dei pochi giornali indipendenti veramente: La Verità !

Anche in questa settimana - ultima sabato scorso - le tuttemoine fighette che presentano la rassegna stampa serale saltano bellamente la prima pagina di Belpietro. Lo capisci il giorno dopo quando leggi i titoli. Titoli che non piacciono a sinistra e dintorni. Chiudo con una domanda: PERCHÉ EGREGI DIRETTORI VIANELLO (Rai news), DE BELLIS (tgSky 24) e PUCCI (TGcom24) FATE O PERMETTETE QUESTA CENSURA? NON VI VERGOGNATE? OPPURE DOVETE FARLO?

Luciano