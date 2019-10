POSTA! - TUTTI A TURARSI IL NASO QUANDO SI PARLA DEI POLITICI ITALIANI, MA A BEN GUARDARE COME SI SONO MOSSI IL SINDACO DI LONDRA E I DUE RECENTI PREMIER BRITANNICI SULLA “BREXIT” C'È L'IMBARAZZO DELLA SCELTA PER GOFFAGGINE E LEGGEREZZA. C'È PERÒ DA DIRE IN LORO FAVORE CHE QUANDO FALLISCONO SI DIMETTONO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

renzi zingaretti

Caro Dago, Zingaretti: "A Renzi ricordo che il nemico è la destra". Il segretario Pd deve mettersi d'accordo con se stesso. Fino a due mesi fa anche i 5 Stelle lo erano. Per la collezione primavera-estate sono previsti nuovi cambi sulla lista nera?

Theo

Lettera 2

Caro Dago, la Cina sta facendo rotta e scalo, su Genova. Vuole attraccare sul porto e sulle tecnologie della Superba. Iniziamo a definire come si traduce, in cinese, Belin !

Saluti, Labond

Lettera 3

Dagovski,

Diritto di voto al rovescio. Lo daremo ai sedicenni migranti e lo toglieremo agli anziani italiani (incluso il Presidente della Repubblica?).

greta e beata thunberg 2

Aigor

Lettera 4

Dago darling, ormai siamo all'Opera Comique, recitata dai burattini che fan finta di bisticciare e poi dietro le quinte son tutti d'accordo per contrastare il popolo suddito. Ultimo esempio la manovra del Governo giallo-rosé, della serie tanto rumor per nulla. Tanto vale aggiungervi il diritto per le vedove di essere allegre. Non tremano i grandi evasori o elusori, ma tremano i poveri, così cari alla retorica dei "buoni" che pilotano le news (specie sulla Rai/Eiar). Retorica a volte persino stomachevole come quella che quasi ogni sera occupa gli ultimi 10 minuti del TG3 Lombardia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 5

.. mi stavo chiedendo.... ma Greta Thunberg che mezzo ha usato per ritornare a casa dagli Stati Uniti? Nessuno ne parla !!!

Buona giornata a tutti

Maurizio

Lettera 6

airbus a340 nuovo aereo blu di renzi 4

Non sono una seguace di Travaglio, ma devo dargli ragione. Tutte quelle interviste in tv, a ogni ora del giorno e della notte, ma mai una domanda ficcante che sia una, nè sui misteri di quel costosissimo Air Force di Renzi, nè sulle avventure in Russia dei vari vassalli di Salvini, sono abbastanza ripugnanti per chi ascolta. Quel centesimo di potere di alcuni conduttori e giornalisti vale davvero la pena di fregarsene di ogni propria dignità e apparire tanto asserviti? Francesca

Lettera 7

Caro Dago, Isis, ambasciatore Usa: "E' importante che ciascun Paese assuma le proprie responsabilità per i foreign fighter catturati, e riprenda i propri cittadini, come abbiamo già chiesto, perché la situazione in Siria è altamente instabile". Ok. Ma con tutti gli sbarchi clandestini che ci sono stati, da noi saranno arrivati già tutti quelli degli altri. Ci mancano solo i nostri.

Piero Nuzzo

Lettera 8

Caro Dago, Napoli un uomo armato di una pistola giocattolo tentò di rapinare un salumiere, provocandone il decesso per infarto. Finito sotto processo per la morte di Antonio Ferrara, Luigi Del Gaudio è stato condannato a soli 8 anni di reclusione nonostante la procura ne avesse chiesti 12 accusandolo anche della morte del salumiere. Per questa accusa il 46enne è stato invece assolto. Come al solito i giudici si schierano coi rapinatori. A parti invertite il salumiere sarebbe stato condannato 1000 volte su 100.

Corda

recep tayyip erdogan e angela merkel 1

Lettera 9

Ciao Dago, vista la ridicola gestione politica della "pratica" Brexit da parte degli inglesi, si può dire che la UE sia ancora di oltre Manica larga verso il Regno (p)Unito. Tutti a turarsi il naso quando si parla dei politici italiani, ma a ben guardare come si sono mossi il sindaco di Londra e i due recenti Premier britannici c'è l'imbarazzo della scelta per goffaggine e leggerezza. C'è però da dire in loro favore che quando falliscono si dimettono, non sono fotocromatici come i nostri.

Rob

Lettera 10

Caro Dago, un uomo di 30 anni, un curdo siriano che vive in Germania, si è dato fuoco davanti alla sede Onu di Ginevra per protestare contro l'offensiva della Turchia in Siria. Questa gente è abituata sempre a gesti estremi. Per attivare l'attenzione non bastava uno sciopero della fame?

buzzi carminati

Diego Santini

Lettera 11

Dago caro, che la mafia non c'entrasse un tubo con la sporca faccenda delle coop sociali romane create da Buzzi e sponsorizzate dal PD con l'allora ministro Poletti era abbastanza evidente sin da subito. Altrettanto evidente è stato il tentativo di buttarla in caciara grazie alla presenza di Carminati, definito "terrorista nero" nonostante la stagione dell'eversione nera sia cessata da almeno 40 anni. E allora a chi ha fatto comodo definire tutto ciò "Mafia Capitale"?

Gianluca

Lettera 12

bernie sanders joe biden

Caro Dago, New York Times, i Democratici Usa in ansia per le elezioni del 2020: i candidati in campo (Biden, Warren e Buttigieg) non sembrano convincere e il partito punta a qualcuno in grado di candidarsi anche all'ultimo momento. Si ipotizza o un ritorno di Hillary Clinton o la candidatura di Michelle Obama o quella Michael Bloomberg. Ma come, Donald Trump non era il peggio del peggio? Sembrava che per batterlo bastasse una sedia vuota.

Arty

Lettera 13

gentil Dago,

ma siete matti? "cafonissima intronizzazione" dell'imperatore Naruhito? ma chi scrive queste cose sa qualcosa del Giappone o è sempre rimasto attorno a Tor Pignattara a sputar sentenze?

Ossequi.

Gigio

daniel craig 3

Lettera 14

Caro Dago, Daniel Craig tornerà per l'ultima volta a vestire i panni di James Bond in "No time to die". Secondo quanto riferito dal Mirror, la produzione ha voluto girare tre finali diversi in modo da evitare che certi dettagli della trama vengano divulgati. Il regista sarebbe l'unico a sapere quale di questi sarà davvero utilizzato e persino il protagonista sarebbe all'oscuro di come terminerà il film.

Cosa cambia se qualcuno rivela il finale del filmetto? Dovevano aver tanti soldi da buttare se hanno girato due finali inutili che nessuno vedrà. Poi attori, registi e produttori non vengano a farci la morale sul fatto che bisogna aiutare i migranti in cerca di "una vita migliore" e salvare "vite umane". Sono loro i primi farabutti ad aver poco rispetto per l'esistenza altrui. Quel denaro poteva essere dato a chi ne ha veramente bisogno.

bonucci

Flavio

Lettera 15

Caro Dago, ieri sera nella partita Juventus - Lokomotiv Mosca l'unico italiano in campo nella Juventus era Bonucci, poi è entrato Bernardeschi nel secondo tempo...Lo vorreste fare notare al sempre arguto e spiritoso Mughini, che ancora solo quest'estate sproloquiava di "Inter solo straniera", mentre da quest'anno ha ampiamente superato la Juventus come italiani in rosa e in campo? Ma vedo che questo non è un tema più di moda, da quando si è convertita la Vecchia Signora all'esterofilia... Un saluto

Mauro Pigozzi

Lettera 16

Caro Dago, la Cassazione ha dichiarato esclusa l'associazione mafiosa nel processo "Mondo di Mezzo", ribattezzato Mafia Capitale nella sentenza d'appello che aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis. Cadono anche molte delle accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. L'alta corte ha imposto di rifare il processo per 17 imputati ed eventualmente rideterminare le pene. Che tranvata per tutti quelli che per anni hanno parlato di Roma mafiosa. Chi ha tirato fuori questa storiella, infangando la Capitale, andrebbe querelato con sostanziosa richiesta danni. Ma siccome siamo in Italia la passerà liscia.

A.Reale

cristina parodi giorgio goripremio e' giornalismo 2018 11

Lettera 17

Caro Dago, Giorgio Gori è d'accordo con Beppe Grillo che vorrebbe togliere il voto agli over 65 perché - come riporta Vittorio Feltri nel suo editoriale - " i seniores se ne fottono dei giovani e si occupano soltanto di se stessi, quindi perdono di vista il futuro e badano egoisticamente agli affari propri". Una fesseria bella e buona. Semmai sono i giovani che non andrebbero fatti votare almeno fino a 25 o 30 anni.

Cioè fino a quando non hanno dato un qualche contributo - tasse, lavoro, famiglia - alla società per la quale dovrebbero scegliere gli "amministratori". Fintanto che hanno vissuto solo per se stessi e non hanno messo qualcosa di proprio in comune con gli altri, perché mai dovrebbero aver diritto a prendere decisioni importanti? Non avendo esperienza e non sapendo nulla dei meccanismi della vita, si presentano come dei minus habens facilmente influenzabili e manipolabili dal primo furbacchione di turno.

J.N.