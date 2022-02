POSTA! - VICENDA CONTE, GRILLO: "LE SENTENZE SI RISPETTANO". VEDREMO SE SARÀ COSÌ RISPETTOSO ANCHE DOPO LA SENTENZA NEL PROCESSO PER STUPRO A SUO FIGLIO - CARO DAGO, MA SE RIUSCIAMO A VINCERE LA MEDAGLIA D'ORO NEL CURLING ALLE OLIMPIADI, COM'È CHE I MARCIAPIEDI SOTTO CASA MIA SONO SEMPRE PIENI DI CICCHE E CARTACCE?

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, vicenda Conte, Grillo: "Le sentenze si rispettano". Vedremo se sarà così rispettoso anche dopo la sentenza nel processo per stupro a suo figlio...

Axel

amos mosaner e stefania constantini campioni olimpici di curling 36

Lettera 2

Caro Dago, ma se riusciamo a vincere la medaglia d'oro nel curling alle Olimpiadi, com'è che i marciapiedi sotto casa mia sono sempre pieni di cicche e cartacce?

Jantra

Lettera 3

Caro Dago, “sono a mio agio a partire non favorito, mi piace di più partire dalla panchina” e aggiunge, le parole di De Niro è come essere incoronati da uno dei re del cinema. Chi si contenta gode in due meglio o no? Bobilduro

mourinho zaniolo

Lettera 4

Stimato Roberto,

Mourinho è stato giustamente acclamato dagli interisti per quanto fece vincere all'Inter e per quanto rende inoffensiva la Roma.

Di questo passo, zero tituli e zero punti giallorossi, sarà giustamente applaudito da tutti i tifosi delle squadre avversarie della Roma.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

Caro Dago, Aifa: "Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi invece dal Covid".

Attenzione. Perché affermare con certezza, senza alcuna evidenza scientifica, che da qui a 5 anni nessun vaccinato avrà qualche problema indesiderato causato dall'inoculazione, si rischia una figura alla Burioni ("In Italia il virus non circola, il rischio è zero"). Su come crescono i bambini nati da donne vaccinate contro il Covid non esiste alcuno studio.

conte grillo

P.T.

Lettera 6

Caro Dago, il neosindaco di New York, Eric Adams, dopo essersi vantato di essere vegano è stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce in un ristorante italiano a Midtown. Ma se racconta balle su una cosa così scema, figurarsi che menzogne racconta sulle cose importanti. Tipo se dovesse consigliare la popolazione di vaccinarsi contro il Covid...

La Lega dei Giusti

eric adams 9

Lettera 7

Caro Dago, in attesa che il PNRR dia i suoi frutti in termini di rilancio economico un risultato lo ha già ottenuto e certificato.

L'incapacità dei nostri ministeri di gestire risorse e raggiungere obiettivi nei tempi stabiliti. Sono tutti in tragico ritardo, ora si spiega perché siamo il fanalino dell'Europa e non riusciamo nemmeno a spendere i fondi che ci spettano...

FB

greta thunberg con la faccia di justin trudeau

Lettera 8

Caro Dago, Covid, la protesta dei camionisti canadesi contro l'obbligo di vaccino ha bloccato l'Ambassador Bridge, il ponte commercialmente piu' trafficato tra Canada e Usa.

Quando la politica mette in campo arroganza e ricatto, deve aspettarsi di essere ripagata con uguale moneta. C'è anche da dire che il premier Justin Trudeau se l'è data a gambe, rifugiandosi in un luogo sicuro. I potenti prima fanno tanto i bulli menando a destra e a manca, e poi non hanno nemmeno il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.

justin trudeau si difende dalle accuse su we charity

L.Abrami

Lettera 9

Caro Dago, mascherine all'aperto, Ciccozzi: "Per toglierle avrei aspettato primavera". Ma infatti. Non è meglio sbagliare tenendole un mese in più piuttosto che un mese in meno? Evidentemente in questo governo il cervello è considerato un organo inutile.

Mich

Lettera 10

massimo ciccozzi

Forse l’articolo 9 è il più disatteso tra i principi costituzionali. “L’Italia promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” per poi scoprire che nella ricerca investe meno della soglia media europea (1,4% Pil contro il 2,1% dell’UE).

“Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico”, ma tra pale eoliche ed ecomostri, abbiamo chiese chiuse e interi padiglioni di musei inaccessibili; inoltre, in ogni comune esiste almeno un luogo dall’alto valore civico adibito a discarica.

Sicuramente la "tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali" entrano già di diritto in questa mala gestio pubblica. Ah! “nell’interesse delle future generazioni” manco a dirlo: in un Italia che fa sempre meno figli.

amos mosaner e stefania constantini campioni olimpici di curling 9

#KULTURA

Lettera 11

Eclettico Dago. Quale il migliore affare della Juventus degli ultimi 4 anni? Senz'altro la "cessione" di Paratici al Tottenham...

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 12

Caro Dago, approvata dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio la delibera che impone il Green pass rafforzato per accesso alla Camera dal 15 febbraio. In linea con quanto annunciato ieri, si va verso un allentamento delle restrizioni in vista della fine pandemia...

fabio paratici foto mezzelani gmt 250

Gildo Cervani

Lettera 13

Caro Dago

Ma niente niente Di Maio ora che si è “imparato” il mestiere del politico si prepara ad una futura lunga carriera del tanto vituperato politicante di professione, invece di ritornare, una volta finito il mandato, a fare la vita di noi morti di fame ?

Saluti, Usbergo.

Lettera 14

eric adams 7

Dago colendissimo, madame Giorgina se ne uscita con "Non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio".

Fantastico! Fra le innumerevoli competenze ed esperienze che la contraddistinguono, Giorgina è in grado di valutare i rischi dei farmaci!

Come non essere d’accordo con lei quando comunica ai media di essere oramai pronta a governare?

georgina rodriguez e cristiano ronado a bordo del jet privato

Peccato che l’unica volta che ha avuto la possibilità di mostrare il suo acume politico, è spuntato un candidato sindaco per Roma, per cui ancora il PD gioiosamente ringrazia.

E peccato anche che nelle sue innumerevoli doti non ci sia la capacità di informarsi prima di parlare. È bastato un tweet di Burioni con semplici dati statistici per dimostrare che il prossimo potenziale presidente del consiglio non è in grado di competere con quelle casalinghe agguerrite che si preoccupano per i figli!

Saluti da Stregatto

reddito di cittadinanza

Lettera 15

Caro Dago, ma tra i percettori del reddito di cittadinanza ci sarà un vero indigente che è riuscito ad ottenerlo?

FB

Lettera 16

Caro Dago, Aifa: "Rari eventi fatali dopo vaccino". Beh, una volta che uno è morto non è che sia di gran conforto sapere che è successo a causa di un evento raro. L'importante è sapere che la paura di chi non vuole vaccinarsi non è campata in aria.

georgina rodriguez e cristiano ronaldo

Mario Canale

Lettera 17

Caro Dago, Eric Adams, professatosi vegano, beccato a mangiare pesce in un ristorante italiano. New York ha eletto un sindaco nero? No, il colore della pelle passa in secondo piano: ha eletto un sindaco bugiardo.

Giacò

Lettera 18

Caro Dago, immancabilmente lo sento dire tutte le mattine su Rai News 24: "Volano le vaccinazioni! ". E allora come mai ci sono ancora milioni di Italiani non vaccinati? Quindi o molti italiani si vaccinano anche 10 volte o si tratta di una fake news di propaganda. Più probabile la seconda.

Casty

Lettera 19

mario draghi a genova

Caro Dago, Draghi: "Per contenere il caro-bollette, il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni". Non vorremmo che la portata fosse così ampia da rimanere esterna alle bollette. Meglio qualcosa di più modesto ma confinato all'interno delle stesse.

Tas

Lettera 20

Caro Dago,

L'intervista del reuccio della melensaggine col papa mi ha ricordato il viaggio che il pontefice fece qualche tempo fa in Tailandia.

FABIO FAZIO PAPA FRANCESCO

Era a Bangkok,e io pure, da poche ore quando,incurante di essere ospite di una nazione dove fra l'altro la presenza cattolica e' risibile,si mise a pontificare sulla piaga della prostituzione nel paese.

Mai una parola gli ho sentito dire sulle file di prostitute che infestano le vie buie di Roma e di ogni citta' italiana,moltissime delle quali sono migranti adescate con promesse o costrette con minacce e violenza a vendersi in Italia dai loro stessi connazionali mafiosi impuniti,vittime che che secondo lui vanno tutte e sempre fatte sbarcare e chi se ne frega se vengono per incontrare un destino spaventoso . Basta far finta di non vederle ,non parlarne e sentirsi buoni e umanitari predicando l'accoglienza .

E' il caso di dire che si vede la pagliuzza nell'occhio del vicino e non la trave che c'e' nel nostro.

mario draghi a genova 2

Giovanna Maldasia

Lettera 21

Mitico Bob,

che bella definizione " Servitore dello Stato " . Poi vengono in mente gli alti ufficiali dei Corpi Militari che al tintinnio delle sciabole preparavano uno, due, tre colpacci sovversivi quindi gli inattaccabili della Magistratura che a leggere le dichiarazione dell' ex collega Palamara erano e sono operativi nell' applicare i codici di giustizia secondo finalità in ossequio alla militanza politica di una ben precisa parte.

meme sull incontro putin macron

Immaginari soggetti così vennero definiti in Costituzione i Servitori in tema e per questo sono pagati dallo Stato per tutelare la collettività senza distinzione di razza, religione e di appartenenza politica. Critichiamo quei Paesi, non omologati alla nostra autoreferenziale visione democratica, dove le sentenze si comprano o peggio si adattano ai dettati dei poteri politici.

- peprig -

Lettera 22

Dago darling, la Russia ha avuto tre grandissimi zar: Pietro il Grande, Caterina II e Putin. Nella marcia della Follia della storia é stata brutalmente invasa tre volte e tutti e tre gli invasori (Carlo XII di Svezia, Napoleone I e Hitler) ci hanno lasciato le penne (non fisicamente). Speriamo che Biden e Stoltenberg non abbiamo la stoltezza (!) di essere i quarti invasori poi sconfitti.

incontro vladimir putin emmanuel macron meme 2

A dire il vero ci fu una volta che la Russia rischiò grosso. A metà Ottocento, quando due grandi potenze come la GB e la F (alle quali si unì il Regno di Sardegna) cercarono di conquistarla invadendola dalla Crimea. Fu una guerra lunga e sanguinossima. Vinsero gli occidentali, ma anche loro stremati da battaglie ed epidemie di colera, dissenteria, tifo ecc., non occuparono neanche la Crimea, in cambio di altre concessioni e risarcimenti.

A proposito di Crimea, va detto che fino alla metà del Settecento era un khanato islamico protetto dai turchi della Sublime Porta di Istanbul. Stanca delle incursioni e razzie di tartari di Crimea in terre russo-ucraine, Caterina II la fece conquistare da uno dei suoi amanti, Potionkin, poi diventato principe di Tauride.

mario draghi a bordo di una motovedetta della guardia costiera a genova

Che comunque i santi Nicola II Romanov, Alessandra Feodorovna, Maria, Olga, Anastasia, Tatiana e Alessio (l'adolescente emofiliaco erede al trono) proteggano la Santa Madre Russia. E ancora, uno dei più grandi scrittori russi, Gogol, era ucraino di origine, la chiesa russa ortodossa fu fondata a Kjev, così come (mi pare) i caratteri cirillici, ecc. ecc. Ossequi Natalie Paav

Lettera 23

caro Dago,

un immenso ringraziamento alla performance Fazio-Bergoglio.Ho imparato finalmente, alla veneranda età di 67 anni

che la guerra è un male per l'umanità, che le armi sono strumento di morte, che fare del bene è meglio di fare del male,

che i migranti che si imbarcano sulle carrette del mare sarebbe meglio s'imbarcassero sugli aereoplani.

proteste camionisti canada 4

Peccato che non siano riusciti a chiarirmi le idee sulla fecondazione eterologa, sulla maternità surrogata gestazionale per eterosessuali, coppie gay o uomini single;

e pure sulle unioni omosessuali, e sull'indottrinamento LGBT e ideologia gender nelle scuole; ma sono sicuro che questo argomento verrà trattato ampiamente

nella prossima esaustiva intervista di Fazio ad Alessandro Zan.

Tonybor