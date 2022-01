POSTA! - VIRGINIA GIUFFRÈ HA GIÀ FINITO DI SPENDERE IL MEZZO MILIONE DI DOLLARI RICEVUTI DA EPSTEIN? PER QUESTO VUOLE LA "VERITÀ" SUL PRINCIPE ANDREA? ALTRI SOLDI? - ANCHE IO PENSO CHE SIA GIUNTO IL TEMPO DI AVERE COME PRESIDENTE DELLA RES PUBLICA UNA DONNA. VOTERÒ DUNQUE - POSSO VOTARE? - PER NICOLE MINETTI, CHE HA RISCOSSO GRANDE SUCCESSO NELLA SUA PROFESSIONE, HA UNA SOLIDA PREPARAZIONE POLITICA E SA COMPORTARSI IN OGNI FRANGENTE

nole djokovic

Lettera 1

Caro Dago, tennis, Australian Open, Djokovic può giocare senza vaccino. E quindi se può rifiutare di vaccinarsi lui, perché altri devono essere obbligati a farlo? Non ripetono un giorno sì e l'altro pure che abbiamo tutti gli stessi diritti umani?

Fritz

LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME

Lettera 2

Caro Dago, Quirinale, l'assemblea dei senatori M5s: "Riconfermare Mattarella". Esilarante! Ora ne chiedono la riconferma, ma a inizio Legislatura ne chiedevano l'impeachment. Si vede che fanno parte di un partito fondato da un comico.

Piero Nuzzo

Lettera 3

LA VIDEOCHIAMATA ZOOM DI FINE ANNO DI ARTICOLO 1

Caro Dago, ogni tanto D'Alema lascia i giardinetti per fare la macchietta del marchese del Grillo! Io so io e voi non siete un c....! Solo che il grande Alberto faceva ridere, lui suscita solo commiserazione, un vecchio politico astioso, mai stato "grande" che non si rassegna alla emarginazione...

FB

PIERLUIGI BERSANI & MASSIMO D'ALEMA BY CARLI

Lettera 4

Caro Dago, meteo, in arrivo pioggia e freddo, la Befana riporta l'inverno. Per fortuna porta anche carbone, altrimenti per colpa dei fanatici del Global Warming rimarremmo al freddo!

Pop Cop

Lettera 5

Caro Dago, Covid, il prof Massimo Galli: "Pochissimi bambini vaccinati e si infettano moltissimo. Serve mega-campagna e giorni persi possono essere recuperati. Non nego di essere preoccupato per il rientro a scuola".

massimo galli

Da più parti si chiede un rinvio della ripresa delle lezioni. Davvero il Governo vuole rischiare di trovarsi a fine gennaio con una situazione ingestibile nel Paese a causa del dilagare del contagio negli istituti scolastici? Meglio sbagliare per eccesso di prudenza che per eccesso di arroganza. Se va tutto a meraviglia gli alunni potranno rientrare in classe nella prima decade di febbraio.

John Reese

Lettera 6

gianni morandi mousse t 1

Caro Dago, Gianni Morandi parteciperà a Sanremo 2022. Lo ha deciso la Direzione artistica del festival in accordo con Rai1 dopo la diffusione involontaria del brano sui social di Gianni Morandi. Ma perché, volevano escluderlo per una simile cazzata? Se al Festival non facessero l'annuale pagliacciata per attirare l'attenzione, si stenterebbe a riconoscerli.

Gaetano Lulli

Lettera 7

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Virginia Giuffrè ha già finito di spendere il mezzo milione di dollari ricevuti da Epstein?

Per questo vuole la "verità" sul principe Andrea? Altri soldi?

Saluti. Cips.

Lettera 8

Caro Dago, che Conte sia un mediocre politico è ormai chiaro a tutti, perfino a Letta. Ora viene il dubbio che sia anche un modesto legale, infatti sono incredibili le gaffe inanellate da quando si occupa del M5S, dalle votazioni on line effettuate non rispettando lo statuto, fino alla richiesta di finanziamento pubblico non avendo i requisiti di legge (149/2013).

ENRICO LETTA

Chissà cosa penseranno Bettini e Travaglio gli unici che ancora lo prendono sul serio (o fingono!).

FB

Lettera 9

Caro Dago, Giovanni Rezza, epidemiologo, Direttore della prevenzione sanitaria del ministero della Salute: "A due anni dalla sua comparsa, siamo nel mezzo della quarta ondata di Covid-19. Il virus che ne è causa, Sars-CoV-2, si sta rivelando estremamente insidioso.

giovanni rezza

Ciò che sorprende, è soprattutto la sua capacità di acquisire e fissare mutazioni che finiscono per dar vita a varianti sempre più trasmissibili rispetto a quelle che le hanno precedute".

Ma se quelli che dovrebbero essere gli esperti in materia restano "sorpresi" dal comportamento del virus, perché mai dovremmo fidarci di ciò che consigliano? Continuino a sorprendersi per conto loro e non pretendano di dar lezioni su cose che non conoscono. È come se un pianista pretendesse di dar lezioni di saxofono!

virginia roberts giuffre 3

A.Reale

Lettera 10

Caro Dago, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Con la variante Omicron, che diventerà predominante nelle prossime due o tre settimane, quel 95% a cui ambiamo per avere l'immunità di gregge sarà raggiunto entro marzo- aprile".

Come no. A giugno avevano detto che sarebbe stata raggiunta a settembre. Ormai tra i medici ha preso piede il "metodo Burioni", inaugurato ad inizio pandemia (febbraio 2020): dire qualcosa tanto per parlare.

Gary Soneji

Lettera 11

Caro Dago,

matteo bassetti a controcorrente 3

siamo una coppia di no-vax, che regolarmente si affida ai tamponi molecolari, in particolar modo per rassicurare amici e conoscenti con i quali spesso ci rapportiamo. Approfittando dei giorni di festa avevamo programmato con i ''vecchi'' compagni di scuola la sistematica cenetta annuale per ricordare i tempi andati e farci quattro risate.

aldo busi

Essendo al corrente che pure con tre dosi di vaccino ci si può contagiare abbiamo chiesto loro di fare un tampone molecolare, così da affrontare in piena serenità i nostri futuri incontri ravvicinati, ma in verità temendo più per la nostra sicurezza. Risultato? La cenetta è saltata. Hanno ritenuto che fosse inopportuno il tampone avendo fatto le tre dosi.

tonyborg

Lettera 12

Caro Dago,

Nel panorama desolante delle novita' librarie italiane da voi gia' illustrato la mancata pubblicazione dell'ultimo libro di Aldo Busi e' una medaglia d'oro al Suo Valore.

Non c'e' bisogno di commentare.

Giovanna Maldasia

Aldo Busi - Mutande pazze

Lettera 13

Caro Dago, in Italia gli operatori sanitari attualmente positivi al Covid sono circa 13mila. E quindi quante probabilità avrebbe avuto, in questo ultimo periodo, una persona ricoverata per altre patologie di contrarre il virus da chi invece dovrebbe essere lì per curare? Si fanno statistiche solo sulla probabilità dei no vax di ammalarsi e di finire in terapia intensiva? Medici e infermieri che si contagiano come mosche e poi, per forza di cose, contagiano anche i pazienti non interessano?

Nick Morsi

Lettera 14

matteo bassetti canta si si si vacciniamoci

Anche io sono un illuminato, e dunque anche io penso che sia giunto il tempo di avere come Presidente della Res Publica una Donna. Voterò dunque -posso votare?- per Nicole Minetti, che ha riscosso grande successo nella Sua professione, ha una solida preparazione politica e sa comportarsi in ogni frangente.

E se qualche assurda regola scritta da “maschi” (tipo età anagrafica) non dovesse permettermelo, allora farò uno sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Giuseppe Tubi

Lettera 15

didattica a distanza

buon anno, dago.

Che poi non si capisce come mai i nostri figli possono studiare in dad ed essere presenti in classe a distanza anche se positivi, mentre i grandi elettori positivi, quarantenati ed inutilmente spesso inoculati debbano far numero facendo pesare le assenze.

A quanto pare il governo dei migliori , non è in grado di attivare un voto a distanza dove per altro sarebbe difficile barare per ovvi motivi di tracciamento connessione . Visto poi che i deputatoni , senatoroni e mantenutoni a vita vengono dotati di tutti i mezzi telematici all'avanguardia per rappresentarci nelle camere parlamentari, non credo sia poi problema di costi.

E poi suvvia, adesso risparmiano anche sulle mascherine ffp2 grazie all'alpino.

Che poi al supermercato spesso potrebbero pure spendere di meno.

Anno nuovo, circo vecchio.

copiare in dad

Pietro - Milano

Lettera 16

Caro Dago, con Joe Biden oltre un milione di contagi Covid in 24 ore negli Stati Uniti. Ai tempi di Donald Trump, circa un anno e mezzo fa, i giornali americani scrivevano allarmati che si sarebbero potuti raggiungere addirittura i 100 mila casi al giorno... Ma adesso vuoi mettere, anche se gli infettati sono decuplicati nonostante i vaccini, è tutto ok. Si sta andando benissimo...

F.T.

joe biden kamala harris

Lettera 17

Dago colendissimo, le intellò de’ noantri hanno emesso il verdetto: è assolutamente essenziale per la democrazia che il prossimo presidente sia dotato di tette! Le firmatarie dell’appello, dall’alto della loro superiorità intellettuale e morale, ancora una volta esibiscono il loro analfabetismo politico.

Il ruolo di presidente non consiste prevalentemente nel fare un bel discorso a fine anno, ricevere le scolaresche, incontrare gli ambasciatori. Bensì si occupa di altre cosucce, quale conferire incarichi di governo, nominare i ministri, presiedere il CSM, sciogliere le camere, etc etc. Non ci sono regole scritte (a parte l’età di 50 anni), ma il profilo reale del ruolo restringe le persone candidabili ad un numero esiguo.

MARIO DRAGHI

Altrimenti perché tutto ‘sto casino da parte dei partiti? Le nostre intellò – dove fanno bella mostra di sé attrici comiche, canterine, pseudoscrittici - invece sono molto democratiche ed ovviamente aprono al mondo intero, purché femminile. E come sempre, l’appello non contiene mai indicazioni concrete di donne in carne ed ossa: si rimanda il tutto a fantastiche donne angelicate per capacità, autorevolezza, etc etc. La soluzione? Se vogliamo qualche candidatura femminile, non ci rimane che varare una trasmissione tipo “Chi l’ha vista”!

Saluti da Stregatto

Lettera 18

joe biden

Caro Dagos, quel simpaticone di Bassetti prende la distanza dalle misure di sicurezza toste messe in atto contro la variante moscia del covid...

Fa il procacciatore di distinguo tanto perché, ora, è il suo turno, una volta tocca a Crisanti, un'altra a qualche altro, di animare un dibattito che non c'è, perché non si dica che dibattere sia imposto da no vax-no green pass, mentre sono tutti autosufficienti, nel monolite sanitario a Partiti unificati in un sol regime, che pensa anche a rendere meno monotono il flusso di coscienza civile con slogan, spot, sputi in faccia a chi obietta, sputtanamento di brillanti personalità fino a ieri, se si azzardano a dissentire...

matteo bassetti giovane

Infatti, Bassetti ne approfitta per rilanciare la modesta proposta, vuole obbligatoriamente metterla, diciamo, inoculare nel braccio un vaccino che perde il 50%, dice chi produce questo elisir di vita grama, della sua efficacia dopo dieci settimane dalla siringata. Finirà che ci faranno andare in giro con le flebo perennemente attaccate al braccio come in quel film, L'Uomo che fuggì dal futuro. Al 100% di vaccinati, non scapperà nessuno. Chissa quanto soffrirà di solitudine, povero futuro...

Raider

Lettera 19

Gentil Dago

questo parlottare sconnesso che viene da Bruxelles, ma anche da Washington, su transizioni green, abbandono del fossile a tappe forzate e nuove immaginifiche fonti di energia, alcune come idrogeno e fusione a tutt'oggi semplici pie aspirazioni, somiglia tanto alla classica figura retorica dell'individuo che sega il ramo su cui si siede. Dove l'individuo è l'occidente, non a caso guardato ormai dal resto del mondo come qualcuno uscito completamente di senno!

E noi poveri incliti cittadini di serie B, messi in mezzo e portati al guinzaglio dalle nostre classi dominanti "consapevoli" o "woke" come ignari servi sciocchi, siamo talmente esposti al bombardamento mediatico quotidiano che ci gabella ogni fenomeno atmosferico di una certa rilevanza (come se prima non fossero mai esistiti) al pari di un fosco presagio di cataclismi apocalittici prossimi venturi, da trangugiare acriticamente qualunque panzana "climatico-energetica" ci venga propinato.

caro bollette

Anzi, più non ci capiamo nulla di quello che ci raccontano, più strilliamo grottescamente che la Scienza ha parlato e che noi altro non dobbiamo fare che inchinarci a questo moderno imperscrutabile e capriccioso Oracolo!

Come i topi di Hamelin affascinati dalla musica del pifferaio, anche noi sedotti dalle suadenti promesse di mirabilie verdi future seguiamo la melodiosa musica dei cantori verdi verso l'inevitabile catastrofe energetica di cui le bollette odierne sono solo la pallida anticipazione.

O più semplicemente e prosaicamente possiamo dire che anche in questo caso la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni!

Cordiali saluti

gioR