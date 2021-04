POTETE SPEGNERE IL CERVELLO, FA TUTTO NETFLIX - ARRIVA LA FUNZIONE “RIPRODUCI QUALCOSA” CHE TI SUGGERISCE FILM E CONTENUTI DA GUARDARE SULLA BASE DI CIÒ CHE HAI GIÀ VISTO E DEI TUOI GUSTI (VIVA LA SORVEGLIANZA DIGITALE) - UNA MANNA PER I PIÙ PIGRI, MA LA PIATTAFORMA LO FA SOLTANTO PER ELIMINARE I TEMPI MORTI ED EVITARE CHE MAGARI QUALCUNO SI DISTRAGGA E VADA A CURIOSARE SULLE APP DELLA CONCORRENZA...

Ignazio Riccio per www.ilgiornale.it

Da oggi arriva un aiuto prezioso per gli utenti di Netflix, soprattutto per quelli più pigri, i quali si perdono nella vasta offerta di film e serie tv, trovando difficoltà nella scelta di cosa guardare.

La nota piattaforma digitale lancia una nuova funzione in tutto il mondo: “Riproduci Qualcosa”. Si tratta di un servizio che suggerisce gratuitamente i programmi in palinsesto.

Ma come funziona? A spiegarlo è Cameron Johnson, responsabile dell’innovazione del prodotto a Netflix sul blog ufficiale. “Con il pulsante ‘Riproduci Qualcosa’ – spiega – ti ritroverai subito all’interno di una serie o di un film selezionato sulla base dei contenuti che hai già guardato e sui tuoi gusti”. Quindi basta un clic per ottenere la propria guida personale.

Il servizio suggerisce i contenuti in base all’attenta raccolta dati che Netflix fa costantemente per capire i tuoi gusti e le tue preferenze. In base a ciò che hai già guardato, la piattaforma streaming assicura di poterti proporre un’alternativa di tuo interesse. E non lo fa solo una volta.

Cliccando nuovamente si seleziona l’altra funzione “Riproduci Qualcos’altro”, per ottenere una seconda opzione. Il pulsante "Riproduci qualcosa" si trova appena sotto il nome del proprio profilo oppure nel menù di navigazione a sinistra dello schermo.

Ancora è possibile raggiungerlo scorrendo l’homepage, fino alla decima riga. Per ora solo sull’app per Smart tv, arriverà in futuro anche su smartphone.

L’obiettivo di Netflix, come riporta il Corriere della Sera, oltre a garantire un ulteriore servizio all’utente, è quello di eliminare i momenti morti. Appunto quelli legati al dubbio su cosa vedere. Che magari ci porterebbero a curiosare su un’altra app di streaming a cui siamo abbonati.

Quindi, lo scopo è vincere l’agguerrita concorrenza, nonostante i suoi 200 milioni di abbonati. Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California.

Nel 2013 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Ha la sede centrale a Los Gatos, in California. Altre sedi sono state in seguito create nei Paesi Bassi, Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e in Italia. È tra le maggiori aziende operanti lo streaming di film e serie tv, insieme ad Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play.