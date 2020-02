8 feb 2020 12:56

POTEVA MANCARE A SANREMO IL PAPOCCHIO SULLA REGOLARITÀ DEL VOTO? - LE VOTAZIONI DEI GIORNALISTI SI SONO SVOLTE SU UN SITO APERTO PER L'OCCASIONE. AGLI INVIATI È STATO CHIESTO DI VOTARE LE ESIBIZIONI DEI FINALISTI PRIMA DELL'INIZIO DELLA SERATA, E DUNQUE PRIMA DI AVER ASCOLTATO LE ESIBIZIONI STESSE - NON C’È STATA NESSUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELLA RAI, UFFICIALMENTE: COSÌ SOLO I GIORNALISTI CHE ERANO PRESENTI IN SALA STAMPA - MEZZA VUOTA - AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE HANNO POTUTO ESPRIMERE LE LORO PREFERENZE. GLI ALTRI HANNO DOVUTO RINUNCIARE AL VOTO…