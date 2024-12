10 dic 2024 18:58

POTEVA PASSARE INOSSERVATA LA PUNTATA DI “REPORT” CON LE TELEFONATE DELL’AFFAIRE SANGIULIANO-BOCCIA? OVVIAMENTE NO – AI PIANI ALTI DI VIALE MAZZINI CI SAREBBE “UNA FORTE IRRITAZIONE” DOPO LA MESSA IN ONDA DELLA TELEFONATA TRA GENNY E LA MOGLIE, FEDERICA CORSINI: NEL MIRINO È FINITO IL DIRETTORE DELL’APPROFONDIMENTO PAOLO CORSINI CHE HA SUPERVISIONATO LA PUNTATA - LA DOMANDA CHE SERPEGGIA È: COME MAI NON SI È CHIESTO SE LA TELEFONATA AVESSE VALENZA PUBBLICA TALE DA CONSENTIRNE LA PUBBLICAZIONE? I VERTICI DELLA RAI SONO VENUTI A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DALLA PUNTATA DA QUESTO DISGRAZIATO SITO SOLO DOMENICA MATTINA E…