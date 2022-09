30 set 2022 12:39

POVERA GEGIA: SEDOTTA, DECOTTA E ABBANDONATA? – BOMBA AL "GF VIP": PER GEGIA UN NUOVO CASO MARK CALTAGIRONE? IL NUOVO AMORE DELL’ATTRICE, TAL MEHMET, DICE DI NON CONOSCERLA – GEGIA HA RACCONTATO DEL SUO COLPO DI FULMINE PER IL TURCO CONOSCIUTO IN AEROPORTO E VISTO SOLO UNA VOLTA: “DAL GIORNO IN CUI CI SIAMO CONOSCIUTI, ERA IL 16 APRILE, NON L’HO PIÙ VISTO. CI SIAMO SOLO FATTI DELLE VIDEOCHIAMATE” - MA SUI SOCIAL MEHMET SOSTIENE CHE…