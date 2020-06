IMEN JANE SI PARAGONA A STEVE JOBS E ZUCKERBERG

DAGONEWS

Un po' come le cinque fasi del lutto, anche il cazzaro compulsivo ha le sue cinque fasi. La prima, e capitò anche con Oscar Giannino, è spararla più grossa. Quando iniziarono a uscire le prime indiscrezioni sul suo non avere due lauree (e ovviamente neanche il master a Chicago), il suo primo istinto fu rispondere che era un grande e diabolico disegno per farlo fuori prima del voto, con oscuri poteri in movimento.

In effetti era il leader di un neonato movimento politico, Fare per fermare il declino, aveva accanto un vero professore di Chicago (Luigi Zingales) e un altro economista che ama fare le pulci al prossimo (ma non così prossimo, evidentemente), Michele Boldrin. Ecco, Oscar non era vittima di un malefico piano anti-democratico, ma del normale scrutinio che subisce chi aspira a governare un Paese.

Allo stesso modo, la vispa Imen Jane forse ha fatto il passo più lungo della gamba a partecipare a una conferenza organizzata dalla banca d'affari Goldman Sachs, un posticino dove il più sfigato ha un MBA di un'università dell'Europa continentale (e sfigato è considerato dai colleghi che hanno studiato in USA e UK).

Stamattina Dagospia ha svelato la bufala del suo essere un'''economista'' e del suo essere laureata all'Università Bicocca di Milano nel 2017, come da lei dichiarato alla Camera di Commercio. E allora lei, pressata anche dalla redazione di ''Will'', la testata su Instagram che ha fondato insieme ad Alessandro Tommasi (ex Airbnb), ha pensato bene di scodellare un po' di stories. E mai termine fu più azzeccato, nel senso che l'economista per mancanza di titoli se la racconta e ce la racconta con grande sprezzo del ridicolo.

Iman-Imen infatti si paragona a Steve Jobs, Mark Zuckerberg e – per restare più local – a Piero Angela, ovvero ai disruptor che hanno abbandonato gli studi per scalare vette altrimenti irraggiungibili stando sui libri a completare una banale laurea in economia, o così dice lei.

Cosa avrà fatto nei 7 anni dal diploma del liceo la nostra Jane? Dice di aver messo in pausa l'università per ''seguire EXPO e andare a sentire la conferenza stampa di Putin'' (mecojoni), ma anche per ''inseguire Michelle Obama e…'', e qui uno si aspetta che sia salita sull'Air Force One e abbia fatto un pazzesco stage alla Casa Bianca, o almeno sia andata ad annaffiare le rape dell'orto presidenziale.

No, la ragione per cui ha mollato gli studi (nel 2015, anno di Expo, dunque è un bel po' che si spaccia per laureata e che negli articoli si fa presentare come tale senza mai correggere chi scrive) è per correre dietro alla First Lady in visita a Milano ''e dirle 'Oh mio dio, sei il mio mito''. Questo è.

Ma non solo questo è, perché poi si passa alle ''scuse che non scusano'', una tecnica che se la Nostra non fosse così giovane avrebbe visto troppe volte per pensare di essere credibile. Iman-Imen si scusa non per essersi spacciata per economista su Twitter e Instagram, qualifica che stamattina ha cancellato (ma ci sono gli screenshot, ahinoi), con il sindaco Sala e il presidente Mattarella, in innumerevoli conferenze ed eventi.

Non si scusa neanche per aver scritto ovunque di essere laureata senza esserlo, facendosi presentare con il suo titolo di studio farlocco in decine di articoli che magnificavano la sua storia molto instagrammabile: donna, giovane, musulmana, e pure studiosa (wow! Sembra la brochure di corporate responsibility di una multinazionale che ha appena inquinato un asilo nido e ingaggia la faccia più politicamente corretta in circolazione per dire: noi all'ambiente e ai pargoli ci teniamo).

No, la sventurata si scusa ''se ha offeso qualcuno con la sua scelta di vita'', ovvero lasciare gli studi per inseguire un sogno imprenditoriale. A parte la formulazione ridicola del concetto – chi cazzo si offende per le scelte di vita del prossimo, a meno che non sia Breivik? – il dettagliuccio è che quel sogno si basa esattamente su quegli studi non fatti, sul suo essere esperta di materie che non conosce (e chi, da esperto, la sentiva parlare se ne accorgeva subito).

Tornando agli altri dropout, il social network di Zuckerberg non c'entrava niente con il suo curriculum ad Harvard, anzi ha sfruttato la vita nel campus per svelarne i segreti. L'Apple 1 di Jobs non aveva niente a che vedere coi 6 mesi di college che aveva frequentato controvoglia.

I suoi primi documentari scientifici, Piero Angela li realizzò a 40 anni, dopo 16 anni da cronista, e mai si è spacciato per scienziato, tanto che il termine ''divulgatore'' è diventato praticamente sinonimo del suo nome. Il figlio Alberto si fregia dello stesso titolo pur avendo quelli veri (laurea, specializzazione e 10 anni di ricerca in paleoantropologia).

Senza la sua millantata competenza, Imane resta una influencer come tante altre, e non a caso ''Will'', l'account Instagram di cui è volto e azionista (al 25%) sta per emettere un comunicato separato dal suo imbarazzante video di ''scuse''.

