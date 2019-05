PRATI DI BUFALE - VIDEO: IL FULMINANTE ATTACCO DI SIGNORINI ALLE AGENTI DI PAMELA: ''FUI RAGGIRATO DALLA PERRICCIOLO, MI FECE INNAMORARE DEL FINTO LORENZO COPPI. UNA STORIA INQUIETANTE PERCHÉ L'HO VISSUTA SULLA MIA PELLE E NON MI REPUTO UN CRETINO MA HANNO FREGATO PURE ME. HO CHIAMATO PAMELA PRATI E L'HO MESSA IN GUARDIA. MA ORA PENSO…'' - MAURIZIO COSTANZO SUL FALSO MATRIMONIO: ''CI SONO PETTEGOLEZZI, I GOSSIP E LE STRONZATE. E QUESTA LO È''

VIDEO: LA TESTIMONIANZA DI SIGNORINI AL ''MAURIZIO COSTANZO SHOW''

Giuseppe Candela per Dagospia

"Non l'avrei mai fatta così questa balla, a che serve a lei?", così Enrico Lucherini commenta il caso Prati-Caltagirone al Maurizio Costanzo Show mentre il padrone di casa sentenzia: "Ci sono i pettegolezzi, ci sono i gossip e poi ci sono pure le stronzate. E questa lo è". Alfonso Signorini, come anticipato nei giorni scorsi, rivela di essere stato vittima delle agenti della showgirl sarda: "Io vi devo dire una cosa, lo rivelo a te (Maurizio, ndr) per la prima volta. L'ho fatto su questo numero di Chi per interposta persona perché ti confesso un po' mi vergognavo. Pamela Prati sono stata anch'io", dichiara il giornalista.

Il direttore di Chi entra nel racconto: "E' il 2009 (nell'articolo del settimanale si parla del 2010,ndr) quando vengo contattato sul mio profilo Facebook da un tale che si chiamava Lorenzo Coppi. Bello come il sole, atletico, biondo, stupendo. Mi contatta dicendo di essere un mio fan e comincia a instaurarsi un rapporto via chat. Lui medico in servizio ad Haiti per una missione umanitaria, voleva assolutamente conoscermi meglio. Non mi reputo un cretino ma ho lasciato andare tutte le mie difese e ho instaurato con questa persona un rapporto più profondo. Gli ho detto 'vengo ad Haiti', ero pazzo e succube di questa persona. Mi diceva di non andare perché non era una zona sicura ma che mi avrebbe chiamato lui quando era a Roma per incontrarci."

Qui entra in gioco Pamela Perricciolo: "Nel frattempo vengo contattato sempre su Facebook da quella che si presentava come la sua migliore amica, si chiamava Donna Pamela, l'attuale manager di Pamela Prati. E' una storia inquietante perché l'ho vissuta sulla mia pelle e non mi reputo un cretino ma hanno fregato pure me. L'altra agente Eliana Michelazzo si dice sposata con Simone Coppi quindi il nome Coppi ritorna. A questo punto comincio a prendere contatti con questa Donna Pamela che era il mio trait d'union con Lorenzo Coppi, questo signore che non è mai esistito, diceva essere il nipote del famoso avvocato. A un certo punto metto alle strette lei e il fantomatico Lorenzo Coppi dicendo 'Io ti voglio vedere', era arrivato in Italia ma mi diceva che non potevamo vederci per ragioni di sicurezza perché lo zio era sotto tutela con la scorta."

Poi la scoperta: "A quel punto ho detto di sentirci almeno al telefono, mi chiama e ho capito benissimo che era la voce di una donna. Ho capito che era tutta una truffa e ho lasciato perdere. Per essere chiari e senza ombra di smentite ho ancora su Facebook tutte le chat sia con la signora Pamela sia con Lorenzo Coppi."

Costanzo chiede: "Queste non le ha fermate nessuno?", Signorini replica: "Sono molto abili. Ho sentito Pamela Prati in questi giorni e l’ho anche messa in guardia. Non ho ancora capito se ci è o ci fa, se è vittima o carnefice. Non nego che l’8 maggio si sposerà. Un prestanome che si faccia chiamare Marco Caltagirone lo troverà facilmente, basta pagare. Controllate i documenti.”

