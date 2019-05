PRATI DISERBATI - L'EX AGENTE SETTIMIO COLANGELO: ''SI È APPROFITTATA DI ME, HA UNA PASSIONE PER IL BINGO'' - PARLA L'ENNESIMO MARK CALTAGIRONE A SUA INSAPUTA, MARCO DI CARLO: ''HANNO RUBATO LE MIE FOTO, ANCHE QUELLA CON MIA FIGLIA, E LE HANNO SPACCIATE PER LO SPOSO DELLA PRATI. IO SONO QUELLO CHE È STATO MOSTRATO ALLA TOFFANIN LA SCORSA PUNTATA'' - LA MICHELAZZO AVEVA AMMESSO A ''OGGI'' CHE L'ATTACCO CON L'ACIDO ERA FINTO

1. L’EX AGENTE DI PAMELA PRATI A NUOVO: “SI E’ APPROFITTATA DI ME”

Francesco Fredella per ''Nuovo''

Soldi, auto di lusso, cene e regali. Emergono le verità nascoste di Pamela Prati. Dettagli che solo chi ha conosciuto bene l’ex primadonna del Bagaglino può rivelare.

A parlare è il suo ex manager, Settimio Colangelo. «Per tre anni ho fatto da agente

a Pamela. Sono stato l’unico di cui molte produzioni tv si fidavano quando la proponevo.

PAMELA PRATI SETTIMIO COLANGELO

Credevo che fosse un’amica, ma ha si è approfittata di me», dice a Nuovo. Intanto anche il giallo delle nozze col fantomatico Marco Caltagirone (che non ha mai voluto mostrare il proprio volto) è al capolinea: il presunto manager avrebbe comunicato la fine della storia con la Prati. Ma persino sulla veridicità di questo annuncio ci sono dubbi. Un vecchio amico di lei come Cristiano Malgioglio è stupito: «Pamela è buona. Perché non esce da questo incubo? Non capisco cosa sia accaduto».

Colangelo rincara la dose.

Settimio, che cosa pensi della storia del matrimonio di Pamela e Caltagirone?

«Se davvero fosse tutto falso, sarebbe un peccato. Lei ha giurato anche a Silvia Toffanin che è tutto vero!”

de luca antonio e settimio colangelo

Dove l’hai conosciuta?

«A Monopoli per l’inaugurazione di una sala bingo. Ero con Maurizio Mattioli, un altro ospite di quella sera”

Bingo? Ti risulta che alla Prati piaccia giocare?

«Posso dirvi che di sera la lasciavo in una strada di Roma che mi indicava dicendo che lì vivevano le sorelle. Poi ho scoperto che lì c’era il bingo”

Quando sei diventato suo

agente?

«Dopo poche settimane dal

momento in cui l’ho conosciuta me l’ha chiesto lei”

Eravate amici?

«Sì. Lei ha trovato in me una persona che era anche un amico: passavamo il tempo insieme

a Roma, nei migliori ristoranti. E con me una donna non ha mai pagato”

Stava già con Luigi Oliva?

«No. Aveva appena lasciato un altro ex e stava malissimo”

pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante

Non la senti da molto? Lei ha lasciato te?

«No. Sono stato io a interrompere il rapporto di lavoro”

In che senso Pamela si approfittava di te?

«Viaggiava solo in auto, niente treni o aerei: e io pagavo. Mi sono reso conto che faceva pagare a me anche i viaggi personali”

Quanto ti è costato?

«Ho speso migliaia di euro. A Natale 2017 le avevo mandato un’auto e lei disse: “O me la cambi o non vado all’evento a Bari.”

Ti ha ringraziato?

«Mai. E io la credevo un’amica”

2. ELIANA MICHELAZZO VUOTA FINALMENTE IL SACCO: “PAMELA PRATI MI HA RAGGIRATO: MARK CALTAGIRONE NON ESISTE”

Da www.oggi.it

pamela prati eliana michelazzo

La (ex) agente della soubrette vuota tutto (ma proprio tutto) il sacco. In una lunga e dettagliata intervista al settimanale Oggi in edicola. Che mostra anche l’ultimo mistero: quella foto del promesso sposo sul telefonino…

Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati, vuota finalmente il sacco. In una lunga e dettagliatissima intervista al settimanale Oggi in edicola. Che, inoltre, pubblica anche (e finalmente!) la foto che la Prati aveva mostrato a Siulvia Toffanin durante Verissimo, dicendo che Mark Caltagirone era proprio quello. E invece…

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

“CALTAGIRONE NON ESISTE: HO MENTITO” – «Mark Caltagirone, Marck, Marco… Non esiste se non nella fantasia di qualcuno: io ho mentito quando ho detto di averlo incontrato. Quello che ho visto una sola volta di persona, e poi altre volte in video o in foto, non è l’uomo di cui si parla. Quello che la Prati avrebbe dovuto sposare. Lo confesso e chiedo di essere aiutata da un medico perché sono fuori di me e la mia vita è andata in pezzi. Ho realizzato di essere una vittima io per prima e sto vivendo un incubo. Capisco che a questo punto sia impossibile credermi, ma è tutto vero. Io sono stata raggirata. Anche e soprattutto dalla Prati». Sono parole di Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati, confidate al settimanale Oggi in edicola.

pamela prati a live noneladurso 7

“NEMMENO MIO MARITO ESISTE…” – Eliana Michelazzo vuota tutto il sacco con il settimanale Oggi: «Sono 10 anni che mi considero sposata con un uomo. Un uomo che ho amato follemente. La vede questa fede? Io mi considero la moglie di Simone Coppi. Ho fatto persino sesso con lui, via social. Ho capito ora che non esiste. Pamela Perricciolo mi ha presentato questo ragazzo bellissimo via Facebook, dicendomi che era un suo amico d’infanzia. Mi ha raccontato la sua storia, che negli anni si è via via strutturata, aggiungendo dettagli così verosimili e arricchendosi di componenti familiari con cui interagivo quotidianamente.

Era tutto intenso, struggente e così reale che io sono entrata in quella realtà. Ciecamente, senza mai dubitare. Solo quello che ho sentito dire a Manuela Arcuri e Sara Varone mi ha aperto gli occhi, ma ora credo di aver bisogno di uno psichiatra per capire come sia stato possibile. Non posso aver davvero buttato dieci anni della mia vita dietro a un fantasma. Ho persino il suo nome tatuato sul braccio».

pamela prati a live noneladurso 6

“LA (FINTA) AGGRESSIONE CON L’ACIDO” – Eliana Michelazzo parla anche della presunta aggressione con l’acido subita, a suo dire, da Pamela Perricciolo: «Si è inventata tutto, questo ora l’ho capito. Ha detto alla mia assistente che io l’avevo medicata e che le avevo fatto una fasciatura, quando io non ho mai fatto nulla del genere: il giorno dopo aveva una benda, mentre gli inquirenti hanno dimostrato che non era acido. Fra i suoi colleghi giornalisti c’è chi ha a sua volta un’agenzia. Con la scusa di aiutare le mie ex clienti, me le ha portate via, promettendo loro di farle lavorare in tv, perché fa l’autore, perché è ammanicato con i produttori. Un vero schifo. Poi quella che fa gli impicci sarei io. Qui il più pulito c’ha la rogna».

QUELLA FOTO MOSTRATA ALLA TOFFANIN – Non solo. Quando Pamela Prati, durante la puntata di Verissimo di sabato 11 maggio, ha mostrato a Silvia Toffanin, sul telefonino, la foto del presunto Mark Caltagirone, la conduttrice ha detto: «Per me questo potrebbe essere anche il cugino della tua agente». La verità è un’altra: è una persona che non c’entra assolutamente nulla, e che nulla sapeva fino a quando Oggi non ha recuperato quella foto (che è pubblicata sul numero in edicola) e l’ha contattato. Si chiama Marco Di Carlo e fa il manager nel mondo dello spettacolo.

pamela perricciolo eliana michelazzo

Ecco cosa ci ha riferito: «Ho appreso da voi che la mia fotografia è stata carpita e utilizzata per accostarmi alla signora Pamela Prati in relazione alla vicenda del matrimonio con tale Mark Caltagirone. Atteso che questa immagine che mi raffigura anche insieme con una delle mie figlie è stata utilizzata senza la mia autorizzazione, non so neanche in che modo appresa dai soggetti che l’hanno usata, ho già dato mandato al mio legale, Avv. Roberto Pugnaghi di Milano, per le più opportune azioni legali a mia tutela. Autorizzo in tal senso a riportare le mie parole e la mia fotografia col mio reale nominativo».

pamela perricciolo alle slot eliana michelazzo pamela perricciolo ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo