PRATI IN FIORE: "COMPIO 63 ANNI MA ME NE SENTO 20, SONO SINGLE MA C'E' UN MIO COETANEO CHE MI PIACE, CI ANDRO’ A CENA DOMANI”. SARÀ MARK CALTAGIRONE? - PAMELONA SCATENATA A UN GIORNO DA PECORA: “IL CASO CAZZANIGA? MI SENTO VICINA A LUI, IL TEMPO E' GALANTUOMO...” – E SU BERLUSCONI AL COLLE…

Da Un Giorno da Pecora

“Oggi compio 63 anni ma ne ne sento 20, sono un'eterna ragazza ma con l'esperienza di una donna adulta”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio1, è la showgirl Pamela Prati, che è intervenuta nella trasmissione nel giorno del suo compleanno. Oggi lei è innamorata? “Sono super corteggiata ma sto riflettendo. C'è qualcuno che mi piace più di altri, si tratta di un mio coetaneo con cui andrò a cena domani sera, è galante, simpatico, un uomo d'altri tempi”.

Tuttavia è sempre single. "Diciamo che sono fisicamente tranquilla”. Lei ha lavorato per molti anni a Mediaset: come vedrebbe Silvio Berlusconi al Quirinale? “Me lo augurerei, è una persona che stimo tantissimo, su di lui tanti bei ricordi, come quando mi porto' a Mediaset”. In questi giorni si parla molto della vicenda del pallavolista Roberto Cazzaniga, truffato da una persona che si spacciava per la donna dei suoi sogni. Si sente di dirgli qualcosa? “Che il tempo è galantuomo e farà capire. Mi sento vicina a lui, mi dispiace, so cosa significa. E' una ferita molto aperta in me, che mi fa male, e il tempo darà le sue risposte”.

