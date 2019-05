PRATI A VERISSIMO

LA PRATI RINGRAZIA DAGOSPIA E CHIEDE UN CHIARIMENTO A DAGO

PRATI E LA CONFESSIONE DEFINITIVA A "VERISSIMO" - 1°PARTE

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/verissimo/esclusivo-pamela-prati-e-la-confessione-definitiva-1a-parte_F309211401035C21

PRATI E LA CONFESSIONE DEFINITIVA A "VERISSIMO" - 2° PARTE

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/verissimo/esclusivo-pamela-prati-e-la-confessione-definitiva-2a-parte_F309211401035C22

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

È comunque più ipotizzabile l’esistenza di Mark Caltagirone che la sincerità di Pamela Prati.

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Una vittima di raggiro, non raggira a sua volta. Alla Prati saranno pure state dette delle bugie, ma lei ne ha raccontate a decine A NOI pagata e davanti alle telecamere. Come oggi. Le Donna Pamela sono due, e una è lei. Pure il nome è lo stesso.

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Pamela Prati non è una vittima.

Eliana Michelazzo non è una vittima.

Pamela Perricciolo non è una vittima.

RIPETIAMOLO TUTTI INSIEME.

TheFolloWerTv!‏ @TheFolloWerTv

Pamela non può denunciare "Mark Caltagirone" perché finirebbe per autodenunciarsi

Gigi Gx‏ @GigiGx

"Vorrei un chiarimento con Roberto D'Agostino".

Uddio: SU-BI-TO!

Matte G‏ @JBFletchers

Vorrei dei chiarimenti con Roberto D'Agostino.

ABBIAMO GIÀ LA PROSSIMA PUNTATA DI LIVE BELLA E PRONTA!

Monica ?‏ @MonicaAosta

Pamela Prati vuole un confronto con Dagospia E pure io così almeno verrebbe smascherata !!!

MARCK CALTAGIRONE NON ESISTE‏ @SpikeJoss

Dagospia 2 settimane fa era un cretino. Ora lo ringrazia. Coerenza... #verissimo

Silvia‏ @HSilviaconsta

Pamela ,Dagospia ha detto chiaramente che anche tu sei complice della cosa, hai poco da ringraziare #Verissimo

Luca Di Ciaccio‏ @ludik

È il Watergate di Dagospia #verissimo

contechristino‏ @contechristino

Pamela due settimane fa: - "Le altre storie non c'entrano nulla. La mia storia è una cosa a parte ed è vera".

Pamela oggi: - "Ci sono stati anche altri casi di persone raggirate. Capisci?". Ma almeno trovare un minimo di coerenza nel copione, eccheccazzo. #Verissimo

alessandra menzani‏ @AMenzani

Non capisco perché Pamela Prati non è mai stata tenuta in considerazione per gli Oscar.

?????????‏ @xvperrieres

Silvia, qui andiamo oltre Spielberg, oltre il thriller, oltre il giallo, oltre il trash, oltre l'infinito. DATEMI UNA SERIE CON PAMELA PRATI

Borraccino‏ @borraccino_

Date un Oscar fuori gara a Pamela Prati per l'interpretazione come protagonista del Miglior Matrimonio Fantasma dell'anno, con tanto di climax e lacrime di strazio nella scena finale.

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

LEVATE SUBITO L’OSCAR A SERENA GRANDI E DATELO A PAMELA PRATI SUBITOOOOO #Verissimo

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Il pubblico in studio è stato fatto uscire per far spazio a tutti i parenti di Mark Caltagirone. #Verissimo

Francesco Canino‏ @fraversion

le signore giustamente incazzate perché si erano fatte la messa in piega cotonata e perfetta per l’inquadratura e invece le hanno fatte uscire dallo studio. #Verissimo

Madame ?‏ @cristy_pavuk

Comunque le lacrime di Pamela Prati sono come Mark Caltagirone: INESISTENTI #VERISSIMO

Francesco Canino‏ @fraversion

lo sentite anche voi il silenzio per le strade? È l’Italia che si è fermata per l’intervista alla Prati, come per la finale dei Mondiali! #Verissimo

Laura Ravetto‏ @lauraravetto

E ora - interrotta la campagna elettorale - vado di #prati e #caltagirone.

io almeno lo ammetto! Grande #silviatoffanin padrona di casa di @verissimotv

Costa d Gherardesca‏ @CdGherardesca

Mi aveva memorizzato come “Sorriso”. #Verissimo

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

SIAMO AL PUNTO CHE LA TOFFANIN DEVE CONVINCERE PAMELA CHE MARK NON ESISTE CHE TEATRO DELL'ASSURDO MERAVIGLIOSO #Verissimo

TrashBoy‏ @Cristian_Flocco

Si sta inventando tutto ragazzi. Ma come si fa a dire certe cose dopo tutto quello che hai raccontato in vari programmi televisivi? #Verissimo

Salvatore Cau‏ @SalvatoreCow

Per ridursi a questi livelli deve essersi giocata pure le mutande #Verissimo

Coachello‏ @coachelloo

Silvia: "Facevi sesso telefonico con lui?" Pamela: "No, io sono già un sec symbol!" #Verissimo

Costa d Gherardesca @CdGherardesca

Io sono un sex symbol. Le foto le poteva trovare facilmente online. #Verissimo

Costa d Gherardesca‏ @CdGherardesca

Ah, sia messo agli atti che nel frattempo é stato deciso che Pamela Perricciolo si chiama “Donna Pamela”. #Verissimo

Gigi Gx‏ @GigiGx

Ma perché Donna Pamela? È uno spin-off di Donna Francisca? #verissimo

lana del day‏ @chasingthestars

Sebastian è il bambino che parla romano e tifa Lazio ma doveva essere in teoria spagnolo?

Federico Ursitti C.‏ @unuomopop

SEBASTIAN ERA UN REGAZZINO RIMEDIATO DENTRO UN BAR? #verissimo

Sarinski‏ @Sarinski_

Ma il tribunale dei minori non dovrebbe intervenire a questo punto per capire di questo bambino? #Verissimo

Mario Manca‏ @MarioManca

Ma perché non tiriamo fuori tutte le storie raccontate a «Domenica In» dove la Prati, non Eliana o Donna Pamela, parlava della sua vita con Mark e dei figli adottivi che andava a prendere a scuola? Era stata raggirata pure lì? #Verissimo

Federico Ursitti C.‏ @unuomopop

Comunque quella più incazzata di tutte dovrebbe essere Mara Venier, visto che è partito lì tutto lo choc di #moglieemamma. Secondo voi prima di chiudere #domenicain tornerà sull’argomento?

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

Pamela che a #domenicain dice che Marco Caltagirone gli e l’ha mandato la madre defunta e ora dice comè possibile che Eliana abbia giurato sul padre morto. I morti lasciamoli in pace, e daiiii

Federico Ursitti C.‏ @unuomopop

Mark che cade nel deserto mentre cerca la linea, non fa una piega

Costa d Gherardesca‏ @CdGherardesca

“Grande fragilità” vuol dire “debiti”, o lo penso solo io perché sono venale? #Verissimo

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

"Pamela, tu sei stata vittima", dice la Toffanin. Dai, che con l'operazione di beatificazione siamo già a buon punto.

#Verissimo #PamelaPrati

Gabriele Crudele‏ @GabrieleCrudele

Come fate a dire che la Toffanin è diventata una brava conduttrice? Sta facendo solo le domande sbagliate. Deve chiederle chi è il bambino visto dalla D’Urso e incontrato dalla Miconi, chi le ha dato la fede, perché non ha chiesto aiuto davvero e non con gli occhi.

#Verissimo

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Una domanda intelligente sarebbe stata “ma quando stavi con Eliana e Pamela questo mark ti scriveva?”

Connie ?‏ @connje_

e le paparazzate sui giornali? e le storie con Mark di Pamela? Silvia, cazzo! Inizia con le domande scomode! #Verissimo

GossipGiox‏ @GioxPex

Non esiste nemmeno il congiuntivo di Pamela Prati. #Verissimo

TomTuckerdiChannel5‏ @TomTucker100

Ma Pingitore,il suo pigmalione ,in tutta questa storia???? Un “Che cazzo stai facendo!” o “A’ Pame’ ripigliati !”non gliel’ha mai detto ,mi chiedo.

Giulio Pasqui‏ @GPasqui

Mi spiace: non credo né a Eliana né a Pamela. Una ha giurato sul papà morto, l’altra ha parlato di un regalo della mamma. Sono state ENTRAMBE complici con dettagli inventati di sana pianta.

Mario Manca @MarioManca

Ci faceva più bella figura ad ammettere che era tutto un teatrino che poi è sfuggito di mano. Questa favola della donna raggirata che sogna il grande amore che non ha mai visto né sentito è un'offesa, oltre che per gli spettatori, per la stessa Prati.

Gigi Gx‏ @GigiGx

È evidente: Pamela Prati sta cercando di reggere ancora il gioco. Chissà quante altre ospitate pagate farà... #Verissimo

Arsenale K(R)‏ @ArsenaleKappa

#Verissimo Pamela Prati che delira dalla Toffanin mi sembra ancora più credibile di Renzi o di Berlusconi. #MarkCaltagirone

Francesco Canino‏ @fraversion

“Pamela, non giuro il falso io. Non sono come Eliana che giura sul padre morto”. Una Silvia Toffanin epica. #Verissimo

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Ragazzi registrate bene questa intervista perché tra quarant’anni potremmo raccontare ai nostri nipoti che noi c’erevamo e che Marck o Mark o Marco Caltagirone non è mai esistito! #Verissimo

Matte051‏ @matte051

Comunque mi aspetto che mercoledì a Live #NonelaDUrso si analizzi punto per punto questa intervista per dimostrare tutte le falsità dette. #Verissimo @carmelitadurso

Da www.adnkronos.com

"Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione".

È quanto afferma all'Adnkronos Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati finita nella bufera del finto matrimonio della showgirl con il presunto fidanzato Mark Caltagirone. "Io ho giurato di averlo visto perché lo avevo visto in un video -racconta- ma poi piano piano mi sono resa conto che le cose non tornavano e l’ho detto pubblicamente mettendoci la faccia. Sono stata vicina a Pamela anche perché avevo visto anche un bambino, sembrava una donna innamorata. Quando ho visto che era giù, la facevo distrarre, l'ho anche portata al mare’".

"‘Mi sono limitata a questo -tiene a precisare l'ex agente-. La Prati in tutta questa vicenda era molto complice con Pamela Perricciolo. Io ogni giorno vengo definita 'manipolatrice', 'truffatrice'; si sta anche disquisendo del mio orientamento sessuale, dicendo cose non vere peraltro, senza alcun rispetto per la mia dignità di donna.

Posso dire che al momento non risultano procedimenti penali nei miei confronti: si tratta quindi di illazioni gravissime che stanno finendo di distruggermi umanamente e professionalmente. Mi sembra di essere finita in un incubo in cui sono io la vera e unica vittima".

"Mi sento fragile anche psicologicamente e ho paura. Sto iniziando a capire di aver vissuto per 10 anni una vita che non era la mia e probabilmente mi sono fidata delle persone sbagliate. Per questi motivi, anche per comprendere meglio i contorni di questa complessa vicenda, mi sono rivolta all’avvocato Daniele Bocciolini per tutelare i miei diritti in tutte le sedi opportune", conclude Michelazzo.

