I PREMI DEI GIUSTI - BUONE NOTIZIE PER IL CINEMA ITALIANO. SE “E’ STATA LA MANO DI DIO” PUÒ VANTARE UNA NOMINATION AI GOLDEN GLOBES, IL BELLISSIMO “A CHIARA” DI JONAS CARPIGNANO HA RICEVUTO BEN TRE NOMINATIONS AGLI SPIRIT AWARDS, I PREMI DEL CINEMA INDIPENDENTE, CHE RIGUARDANO MIGLIOR FILM, MIGLIOR FOTOGRAFIA, MIGLIOR MONTAGGIO. AGLI SPIRIT DOMINA, COME NOMINATION, IL BELLISSIMO “ZOLA” DI JANICZA BRAVO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

e' stata la mano di dio

Buone notizie, però, per il cinema italiano. Se “E’ stata la mano di Dio” può vantare una Nomination ai Golden Globes, il bellissimo “A Chiara” di Jonas Carpignano ha ricevuto ben tre nominations agli Spirit Awards, i premi del cinema indipendente, che riguardano Miglior Film, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio.

riley keough taylour page zola 3

Agli Spirit, domina, come nomination, ben sette, il bellissimo “Zola” di Janicza Bravo, che potete vedere su Amazon, commedia nera su una cameriera nera che va a Tampa in Florida per guadagnare soldi facili esibendosi al palo, ma in realtà cade in una trappola di un gruppo di balordi che vorrebbero farle fare la mignotta. Ma Zola non ci sta.

a chiara jonas carpignano

“Zola” divide con “A Chiara”, “C’mon C’mon”, “The Lost Daughter” e “The Novice” la cinquina del Miglior Film. La sua regista, Janicza Bravo, figura nella cinquina dei migliori registi, assieme a Maggie Gyllenhall per “The Lost Daughter”, Lauren Hadaway per “The Novice”, Mike Mills per “C’mom C’mon” e Ninja Thylberg per “Pleasure”. Quattro donne in cinquina! E la sua protagonista, Taylour Paige, è candidata come migliore attrice.

“Red Rocket” di Sean Baker piazza invece il miglior attore, Simon Rex, e la miglior attrice non protagonista, Suzanne Son.

Tra i migliori film stranieri, dove troviamo “Scompartimento n.6”, “Drive My Car”, “Madres paralelas”, “Petite Maman” e “Prayers for the Stolen”, non vedo un film italiano. E’ la vita.

joaquin phoenix c'mon c'mon

“E’ stata la mano di Dio” figura invece nella cinquina dei Golden Globes assieme, più o meno, agli stessi film, “Scompartimento n.6”, “Drive My Car”, “A Hero” e “Madres paralelas”.

Come miglior film drammatici ai Golden Globes se la vedranno “Belfast”, “Coda”, “Dune”, “King Richard” e “The Power of the Dog”.

the lost daughter di maggie gyllenhaal 8

Come miglior regista Kenneth Branagh per “Belfast”, Jane Campion per “The Power of the Dog”, Maggie Gyllenhall per “The Lost Daughter”, Steven Spielberg per “West Side Story” e Denis Villeneuve per “Dune”.

Tra le migliori commedie e musical invece “Cyrano”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “Tick Tick Boom”, “West Side Story”.

Squid Game 2

Tra gli attori e le attrici vedo i nomi di Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Lady Gaga, Kristen Stewart, che ritroveremo agli Oscar, e di Denzel Washington, Will Smith, Benedict Cimberbacht, Javier Bardem. Mahersala Ali.

Tra le serie tv le cinque finaliste sono “Lupin”, “The Morning Show”, “Pose”, “Squid Game” e “Succession”, che lancia sia Brian Cox che Jeremy Strong come miglior attori protagonisti.

Squid Game

Tra i protagonisti delle serie limitate, spuntano anche i nomi di Oscar Isaac per “Scene da un matrimonio”, Michael Keaton per “Dopesick”, Ewan McGregor per “Holsten”, Tahar Ramin per “The Serpent”.

the lost daughter di maggie gyllenhaal 6 the lost daughter di maggie gyllenhaal 9