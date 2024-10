PRENDETE I POP CORN: DOMANI ANDRÀ IN ONDA LA SERIE SUL DELITTO DI SARAH SCAZZI - GROENLANDIA E DISNEY+ HANNO AGGIRATO LO STOP ELIMINANDO DAL TITOLO IL RIFERIMENTO AD AVETRANA E LIMITANDOSI AL TITOLO “QUI NON È HOLLYWOOD” – LA FICTION AVREBBE DOVUTO SBARCARE SULLA PIATTAFORMA IL 25 OTTOBRE, MA ERA ARRIVATO LO STOP DEI GIUDICI DI TARANTO DOPO L’OPPOSIZIONE DEL SINDACO DI AVETRANA CHE HA BOLLATO LA SERIE COME “DIFFAMATORIA”. IL RISULTATO? PURE CHI NON CONOSCEVA LA SERIE ORA SE LA ANDRÀ A GUARDARE… - VIDEO

Uscirà domani, mercoledì 30 settembre, Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi. Il Tribunale di Taranto aveva disposto lo stop alla messa in onda, accogliendo il ricorso presentato da Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana, il comune pugliese che dà il titolo alla serie tv e dove nel 2010 fu uccisa la 15enne Sarah Scazzi. La prossima udienza è stata fissata per il 5 novembre.

Ma oggi Groenlandia e Disney+ hanno comunicato che la serie tv diventerà disponibile già dal 30 ottobre. Con una sola differenza: il titolo non sarà più Avetrana – Qui non è Hollywood, ma semplicemente Qui non è Hollywood.

Le proteste del sindaco di Avetrana

La serie tv distribuita da Disney+ conta in tutto quattro puntate, porta la firma del regista pugliese Pippo Mezzapesa, è prodotta da Matteo Rovere e si basa sul libro Sarah, la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Avetrana – Qui non è Hollywood […] Avrebbe dovuto sbarcare il 25 ottobre sulla piattaforma di streaming americana.

L’opposizione dell’amministrazione comunale di Avetrana ha però bloccato tutto. Secondo il sindaco, la serie tv è diffamatoria perché dipingerebbe la comunità locale come «ignorante, retrograda, omertosa».

Lo spoiler di Disney+

ANTONIO IAZZI SINDACO DI AVETRANA

Nei giorni scorsi, su Disney+ è apparsa per qualche ora la data di uscita del 30 ottobre. «Un errore tecnico», ha precisato subito la piattaforma di streaming a Open. E infatti poco più tardi il riferimento alla data di uscita del contenuto è scomparsa dall’elenco dei titoli disponibili.

