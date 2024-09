PRENDETE I POP CORN: QUESTA SERA C’È “TEMPTATION ISLAND” –DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARVI COSA ACCADRÀ IN QUESTA SCOPPIETTANTE TERZA PUNTATA DELL’ISOLA DELLE CORNA: SE ALFONSO FRIGNERÀ PER GELOSIA PER FEDERICA CHE FINALMENTE SI APRE AL MONDO, TITTY SARÀ COSTRETTA A VEDERE IL FIDANZATO ANTONIO CHE SI “STRUSCIA” CON LE SINGLE – ANDRÀ PEGGIO ALLA POVERA ANNA COSTRETTA AD ASSISTERE “ALL’EREZIONE” DEL SUO ALFRED PER LA TENTATRICE – A DARE IL PEGGIO DI SÉ SARÀ VALERIO, IL “CALIFANO DE NOANTRI” CHE, FERITO NELL’ORGOGLIO E NELLA VANITÀ, CHIEDERÀ UN FALÒ DI CONFRONTO A DIANDRA… - VIDEO

DAGONEWS

Finché c’è “Temptation Island”, c’è speranza. In questo autunno che, in alcune regioni, ha il sapore di un’estate che non ha alcuna intenzione di volgere al termine, le nostre coppie di fidanzati continuano a mettere alla prova le loro coronarie. C’è chi sbraita per lo sguardo di troppo del proprio fidanzato e chi, punto nell’orgoglio, non vuole continuare il suo viaggio nei sentimenti per evitare l’ennesima figura di palta.

Dagospia è in grado di rivelarvi cosa accadrà in questa terza puntata del bombastico reality che mette alla prova i sentimenti di coppie a un passo o dall’altare o dallo scoppiare. La scorsa puntata si era chiusa con l’incredibile decisione di Sara di non sfanculare il suo fidanzato che, pensando di non essere ascoltato, aveva confessato di averla tradita.

Questa sera sarà la volta delle altre coppie rimaste nel villaggio. Se il carceriere Alfonso, in preda a un crisi di gelosia, verserà lacrime di coccodrillo per Federica che tiene al guinzaglio da 8 anni e ora finalmente può respirare lontano da lui, la svociata Titty sarà costretta ad assistere alle ennesime scene imbarazzanti di Antonio.

Batosta per Anna che non potrà ignorare l’attrazione fisica del fidanzato d’ebano massiccio Alfred verso la tentatrice. Ma a farci godere sarà la coppia formata da Diandra e Valerio. Il “Califano de noantri”, l’amico che non vorresti mai avere nei momenti di difficoltà, perde la testa dopo un video. Ferito nell’orgoglio, e soprattutto nella vanità, chiede immediatamente un falò di confronto. Cosa farà Diandra? Ah, saperlo…

