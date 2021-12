PREPARATE I FAZZOLETTI! DOMANI A “VERISSIMO” CI SARÀ IL GRAN PERDONO DI DELIA DURAN AD ALEX BELLI, DOPO CHE LUI SI È BALOCCATO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” – “HA SBAGLIATO E NON MI HA PORTATO RISPETTO. MA LO AMO COSÌ TANTO CHE HO DECISO DI PERDONARLO. IL BACIO CON UN ALTRO UOMO? ERA FINTO. L’HO FATTO PER VENDETTA”. ORA CHE SONO PARI POSSONO TORNARE INSIEME – L’ATTORE (PER MANCANZA DI RUOLI): “CON SOLEIL SORGE ABBIAMO TROVATO UN’ALCHIMIA, ANCHE SE A UN CERTO PUNTO…” VIDEO

Alex Belli e Delia Duran domenica 19 dicembre si confrontano a Verissimo dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del GFVip che hanno messo in discussione la loro storia d’amore, a causa di Soleil Sorge.

A Silvia Toffanin, Delia racconta: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Ai microfoni del talk show, Alex confessa: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

E a proposito della foto apparsa sui social che ritraeva Delia mentre baciava un altro uomo, la modella venezuelana rivela: “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”. E Alex aggiunge: “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”.

Su Soleil Sorge, che si è trovata al centro di questo triangolo amoroso, la Duran non ha dubbi: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.

Adesso la coppia è pronta a lasciarsi alle spalle questa vicenda per riprendere in mano la loro relazione: “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”.

