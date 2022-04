PREPARATEVI AI CAZZOTTI ANCHE AI GRAMMY – NONOSTANTE GLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO ABBIANO CANCELLATO L’ESIBIZIONE DI KANYE WEST PER IL SUO “PREOCCUPANTE COMPORTAMENTO ONLINE”, IL RAPPER HA DECISO DI PRESENTARSI LO STESSO AL TEATRO DOVE DARANNO I PREMI. ED È CANDIDATO IN QUATTRO CATEGORIE! – DOMANI ALLA "MGM GRAND GARDEN ARENA" DI LAS VEGAS INCONTRERÀ IL COMICO TREVOR NOAH, CHE CONDURRÀ LO SHOW ED ERA GIA' STATO PRESO DI MIRA DA KANYE...

Mattia Marzi per “il Messaggero”

Cresce l'attesa per i Grammy Awards, i premi musicali più ambiti a livello mondiale. E con essa anche la paura degli organizzatori. Che ha un nome e un cognome: Kanye West. Il 44enne rapper statunitense, testa calda dell'industria musicale (nel 2009 agli MTV Video Music Awards interruppe la premiazione di Taylor Swift protestando per la mancata vittoria di Beyoncé), si è visto cancellare dagli organizzatori la sua esibizione sul palco dell'evento per il suo «preoccupante comportamento online», in riferimento ai messaggi rancorosi rivolti all'ex moglie Kim Kardashian e alla sua nuova fiamma, l'attore Pete Davidson (nel video del singolo Eaz West uccide e seppellisce vivo un fantoccio che ne riproduce le sembianze).

Nonostante ciò, candidato in quattro categorie (Album dell'anno e Miglior album rap con Donda, Miglior performance rap melodica con Hurricane, Miglior canzone rap con Jail), West ha deciso comunque di presentarsi all'evento, che si svolgerà alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas e sarà trasmesso in diretta dalla Cbs quando in Italia saranno le 2 del mattino di domani.

LA CRITICA

Lì incontrerà così Trevor Noah, il comico sudafricano che condurrà lo show e che ha criticato il comportamento del rapper nei confronti della Kardashian. Il rischio è che Kanye West, che ha la cattiva fama di essere litigioso e manesco (a gennaio il rapper, che ha confessato di soffrire di disturbi bipolari, è stato accusato di aver preso a pugni un fan che gli aveva chiesto un autografo), possa provocare una rissa in diretta.

Magari una scena come quella di Will Smith e Chris Rock agli Oscar gli organizzatori sperano pure di vederla, nella speranza che faccia da defibrillatore agli ascolti: quelli dell'edizione dello scorso anno, che totalizzò appena 8,8 milioni di spettatori (il 53% in meno della precedente, seguita invece da 18,7 milioni di persone), è stata la meno vista della storia dei Grammy Awards.

La 64esima edizione dei premi, originariamente in programma a gennaio e poi posticipata a causa della nuova ondata di Covid-19 negli Usa, vedrà esibirsi tra gli altri i sudcoreani BTS, Justin Bieber (otto nomination per lui), Lady Gaga, Billie Eilish (fresca vincitrice dell'Oscar per No Time To Die) e la 19enne rivelazione Olivia Rodrigo, queste ultime due candidate entrambe in sette categorie, comprese quelle per la Registrazione dell'anno, l'Album dell'anno, la Canzone dell'anno e la Miglior performance pop.

IL SUCCESSO

Il musicista jazz Jon Batiste, complice il successo della colonna sonora di Soul e del suo album We Are, ha conquistato undici nomination. Candidato per cinque premi grazie a Love for Sale, l'album congiunto con Lady Gaga, il 95enne Tony Bennett non sarà a Las Vegas: malato di Alzheimer, il crooner resterà a casa a fare il tifo per la collega (in compenso ci sarà la 78enne Joni Mitchell, reduce dall'aneurisma che nel 2015 l'aveva lasciata paralizzata e incapace di parlare, costringendola a una lunga riabilitazione: si limiterà a presentare uno dei premi). La rivista Variety, molto beninformata su tutto ciò che riguarda lo show-biz americano, ipotizza che potrebbero essere proprio Bennett e Gaga a rovinare a Olivia Rodrigo la mano di poker dei quattro premi principali.