PREPARATEVI A VEDERNE DELLE BELLE: QUEST’ANNO A “X FACTOR” LO SPETTACOLO NON È SUL PALCO, MA AL TAVOLO DEI GIUDICI - ANCORA SCINTILLE TRA MORGAN E AMBRA ANGIOLINI CHE HA GIÀ LE PALLE PIENE DEI COLLEGHI - IL CANTANTE LA UMILIA: “QUELLO CHE POSSO DIRE IO PUÒ FERIRE DI PIÙ DI QUELLO CHE PUOI DIRE TU”, SOTTOLINEANDO CHE NON CAPISCE UNA MAZZA DI MUSICA - LEI RINTUZZA AGGRAPPANDOSI ALL’ONESTÀ INTELLETTUALE E POI SCARICA LE SUE FRUSTRAZIONI SU DARGEN... - VIDEO

TENSIONE AL TAVOLO DI X FACTOR TRA MORGAN E AMBRA ANGIOLINI

Estratto dell'articolo di Mario Manca per www.vanityfair.it

ambra angiolini e morgan 3

Ormai lo abbiamo capito che tra i giudici di X Factor regna un'elettricità palpabile anche a chilometri di distanza [...] Il secondo turno si è dimostrato incredibilmente più denso e tosto del primo, ma con un'unica vincitrice: Ambra Angiolini.

[...]

ambra angiolini morgan dargen 1

quando sul palco di X Factor sale una ventenne procace della Brianza di nome Vittoria, una ragazza dotata di carisma, ma non certo di un grande talento nella musica. Dopo l'esibizione, però, Dargen D'Amico e Morgan, oltre a concedersi in un profluvio di complimenti per la sua avvenenza, decidono di farla passare, portando Ambra a farsi una domanda: «Perché le avete detto di sì?». «È la quota spettacolo. E tu lo sai molto bene», la risposta di Dargen. «Perché lo so perfettamente, che ho vinto più dischi d'oro di te?», tuona Ambra di fronte a un collega evidentemente in difficoltà [...]

ambra angiolini e morgan 2

Non è, però, l'unico battibecco che ha visto protagonista Ambra alle seconde Audition di X Factor: poco dopo l'esibizione della band dei Fifth Town, infatti, Morgan ha avuto un diverbio con Ambra per il fatto che Morgan, sentendosi autorevole in campo musicale essendo i ragazzi della band studiosi di musica, si è sentito di dire di sì anche se non lo meritavano.

«Quello che posso dire io può ferire di più di quello che puoi dire tu», dice Morgan affermando, tra le righe, che il parere della collega non è valido quanto il suo, non essendo Ambra una professoressa della musica.

ambra angiolini e morgan 1

«Non ho parole. Io non direi di no a nessuno, se seguissimo il criterio dell'empatia. Sono schiaffoni in faccia per tutti: tu non li hai avuti?», puntualizza Ambra mentre Morgan prova a intavolare una difesa. «Mi dispiace, ma non sei onesto con me intellettualmente», riprende la cantante prima di chiedere agli autori di X Factor di continuare con la carrellata di volti, decisa a non discutere oltre. [...]

