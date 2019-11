Stefano Balassone per ''la Repubblica''

Striscia la notizia nacque dentro Italia 1 a fine anni Ottanta, ma presto andò su Canale 5 in coda al TG inaugurato da Mentana quando mostrava ancora un volto da bambino.

Berlusconi non era allora "sceso in campo" bastandogli, per gli affari propri, tirare le fila di qualche corrente di partiti altrui.

ANTONIO RICCI

In quell' orario di cerniera fra il giorno e la serata Striscia non ha incontrato concorrenza perché Rai, ossequiente nel Duopolio, creò immediatamente un varco rimandando l' orario dei propri piatti forti di intrattenimento e fiction. E così, con il "tg satirico" di Striscia la notizia rinacque, dove era scomparso, il Carosello, e cioè la comica serale. Dove i Gabibbi, i Greggi, le veline ridevano dall' indignazione scuotendo il ditino ammonitore, e rifilando Tapiri a questo e quello. Un catodico e ante litteram grillismo capace di mietere ogni sera il 30% di share.

ANTONIO RICCI ENZO TRAPANI NEL 1979 A FANTASTICO I

Premonitore, a saperlo intendere.

Fino a quando, alla fine del decennio scorso, è arrivata la crisi Lehman Brothers, la piazza da ridente si è fatta incazzata e non per caso il grillismo è sceso in campo pure lui. Aggiungi la nuova concorrenza delle gag ormai sparse a piene mani dentro i social e non ti stupisce che da allora la resa auditel di Striscia si sia ridimensionata al 18% o giù di lì. Un terzo di donne meno che ai tempi d' oro.

Gli uomini sono calati invece solo di un quinto grazie, pensiamo, alla evidente magia delle veline.

Né sorprende che a restare più fedeli siano ancora oggi le generazioni anzianotte, che altro non sono che i giovani di ieri. Quelli che, dall' Alpi al Lilibeo, la tv di Berlusconi l' hanno amata come se fosse "loro", dapprima negli anni 80 con i Puffi e poi con Striscia e affini, come Scherzi a parte , per non dire delle buffissime inchieste de' Le Iene .

Il che non è valso affatto per quelli nati poi che si ritrovarono con vari canali di cartoni e poi con l' internet, che di veline e tronisti è stracolma, anche se meno mitici, ammettiamolo, che a Striscia.

