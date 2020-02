PREPARIAMOCI AL BIS DI AMADEUS: “CONDURRE ANCORA IL FESTIVAL? SE ME LO CHIEDONO CERCHERÒ NUOVE IDEE - LE POLEMICHE SONO ORMAI IL SALE E IL PEPE DEL FESTIVAL. IMPOSSIBILE ANCHE SOLO PENSARE DI PORTARE A CASA UN FESTIVAL INDENNI. QUELLA CHE SEMBRA UNA DICHIARAZIONE INNOCENTE DIVENTA MAGICAMENTE UN INSULTO - JUNIOR CALLY MERITAVA DI STARE IN GARA PERCHÉ AVEVA UNA BELLA CANZONE, E LO HA DIMOSTRATO…”

Renato Franco per il “Corriere della Sera”

LA FACCIA DI AMADEUS DOPO LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO

Il Festival di Amadeus è partito tra mille difficoltà: i tentennamenti della Rai, le polemiche su Junior Cally prima e Francesca Sofia Novello poi. A silenziare gli ottimi ascolti.

Amadeus questo risultato è una rivincita per lei?

«Non è una rivincita ma il tempo ha rimesso le cose al loro posto. Avevo detto che sarebbe stato un Festival anche femminile, e così è stato con le presenze sul palco delle 10 donne e i monologhi impegnati. Junior Cally meritava di stare in gara perché aveva una bella canzone, e lo ha dimostrato».

amadeus fiorello ferro

Lo ha sempre detto: per lei Sanremo era il sogno di una vita. Qual è stato il momento più emozionante?

«Sono molti, aspetto di ripercorrerli a mente fredda per assaporarne la gioia: ora mi galleggia ancora tutto in testa, il tempo renderà tutto più chiaro».

Sicuramente è stato un Festival troppo lungo (le 2.25 come chiusura sono quasi un record): non ha esagerato?

fiorello amadeus

«Festeggiare tutte le sere i 70 anni del Festival imponeva di mettere tanti sapori del passato e del presente e il menù era ricchissimo. Volevo far fare bella figura al Festival: è stato un po' come quando invitavo gli amici a casa e mia nonna continuava a cucinare per paura che non ci fosse abbastanza da mangiare».

Le hanno già chiesto un bis? In caso accetterà?

«Qualora accadesse mi metterò a pensare a un' idea altrettanto efficace artisticamente. Per ora mi godo questo Festival».

Ha sentito vicini i vertici Rai? Non solo adesso che è andata bene Il presidente Foa si è mai fatto sentire?

«Mi sono sentito assolutamente supportato. La grande famiglia Rai del Festival mi ha dato sostegno e spazio per realizzare il mio progetto. Il presidente invece non l' ho più sentito già da prima che iniziasse il Festival ma l' ho visto in sala e ho visto che la mia proposta artistica lo ha divertito...».

AMADEUS INSEGUE MORGAN DOPO LO SCAZZO CON BUGO SUL PALCO DI SANREMO

Ha scoperto un lato nuovo e inedito di Fiorello?

«Trentacinque anni di amicizia servono a non scoprire nulla e a confermare, ancora una volta, tutto quello che già c' era. Fiorello è l' amico che tutti vorrebbero avere. E io per fortuna ce l' ho».

Tiziano Ferro invece non è stato un po' sacrificato?

«Tiziano ha fatto quello che desiderava fare, cioè cantare oltre alle sue grandi canzoni, anche alcuni brani che ama di altri grandi interpreti».

amadeus jovanotti alessia marcuzzi

Il Festival è finito: per chi avrebbe votato?

«Amo tutte e 24 le canzoni scelte. Davvero, non possono esserci figli prediletti».

Cosa rimarrà di questo Sanremo 2020?

«Fiorello in ogni declinazione, e per l' allegria contagiosa che mi ha portato; Benigni per il suo coraggio di portare all' Ariston Il Cantico dei Cantici ; le splendide reinterpretazioni di Tiziano Ferro di brani memorabili; la reunion dei Ricchi e Poveri».

Di tutte le polemiche quale è quella che l' ha ferita di più?

«È tutto alle mie spalle e le polemiche hanno lasciato il posto a tutto il bello che abbiamo mostrato: rispetto, amicizia, arte, musica».

amadeus roberto benigni

2 - "IL GUAIO DI FIORE? SI SVEGLIA SEMPRE PRESTO"

Luca Dondoni per “la Stampa”

È successo a tavola, due giorni fa. Alice, la figlia ventiduenne di Amadeus (Amedeo Sebastiani), è venuta a Sanremo a trovare il papà. Ama era seduto con sua moglie Giovanna e il figlioletto Josè al ristorante e il piccolino appena ha visto la sorella entrare nella sala, le è corso incontro e l' ha abbracciata. Una scena normale di famiglia, ma Amadeus si è molto emozionato, ha guardato i suoi figli e gli occhi si sono inumiditi. In quel momento tutto il resto si è volatilizzato.

amadeus georgina rodriguez

Amadeus che Sanremo!

«Cosa devo dire? Sono raggiante anche se ogni giorno, alla fine della serata e per tutti i cinque giorni di questa settimana, ho usato la stessa mentalità dell' allenatore di una squadra di calcio. Ogni mattina dicevo ai miei: abbiamo vinto una partita? Bene, si pensi alla prossima e giù a testa bassa. Per questo mi sono concentrato su ogni aspetto dello spettacolo pensando ai colleghi come a dei calciatori. Fiorello, il mio centravanti di sfondamento, la superstar alla Leo Messi. Peccato che si svegli troppo presto.

amadeus ornella vanoni alberto urso

E poi tutte le donne che mi hanno aiutato e affiancato ogni sera. E Tiziano ferro? E' stato magnifico».

Se lo sarebbe mai aspettato?

«Nemmeno se fossi stato il mago più mago di tutti avrei mai ragionato sui numeri che abbiamo messo in fila, un giorno dopo l' altro. Il pubblico è stato eccezionale e ha capito la nostra proposta anche se li abbiamo obbligati a stare un po' più svegli. Dallo scorso agosto ho lavorato con un' attenzione, una passione infinita per lo show più importante della televisione italiana».

cristiano ronaldo con amadeus 1

E le polemiche? Tante, pesanti, infinite. Sembrava che la seppellissero sotto tonnellate di problemi.

«Le polemiche sono ormai il sale e il pepe del festival. Impossibile anche solo pensare di portare a casa un festival indenni. Quella che sembra una dichiarazione innocente diventa magicamente un insulto. Il topolino si trasforma in elefante e in pochi minuti microfoni, telefonini, telecamere e computer amplificano piccoli suoni facendoli diventare urla a squarciagola».

Le è pesato squalificare Bugo e Morgan?

amadeus

«L'ho detto in trasmissione. Ho scelto la loro canzone e proteggo le mie scelte, ma il regolamento è rigidissimo e ciò che è successo è andato oltre ogni più incredibile previsione».

Amadeus, quando l' abbiamo intervistata qualche settimana fa le abbiamo chiesto se, immaginando un festival da dieci e lode, l'avrebbe rifatto nel 2021. Lei rispose così: «Oggi le dico che a Sanremo non si dice mai di no la prima volta, ma per la seconda mi ci faccia pensare». Ci sta pensando?

«Sarei un pazzo se non le dicessi che ci penso ogni giorno. La Rai mi si è stretta attorno ed è felicissima dei risultati anche se per ragionare su un' eventuale prossima edizione serve tempo. Ora mi godo il momento, torno a fare il mio lavoro, domani condurrò I soliti ignoti e poi andrò un po' in vacanza. Forse me la merito».

fiorello amadeus elettra lamborghini