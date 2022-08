https://twitter.com/GiusCandela/status/1562482936858873856?t=EZ7e8T3bO9e0tDmCbT0Akg&s=19

Giuseppe Candela per Dagospia

noemi letizia 4

Mettete a letto i pupi, spegnete la tv, silenziate la campagna elettorale. Ora correte su TikTok per guardare i video di Noemi Letizia. La ricordate? Ai suoi 18 anni, nel 2009, fece scalpore la presenza a sorpresa di Silvio Berlusconi, ai tempi presidente del Consiglio.

noemi letizia 5

La studentessa di Portici in pochi giorni divenne un personaggio mediatico, uno scandalo che fece tremare Arcore. Papi Silvio, la rottura con Veronica Lario, il Bunga Bunga e il resto è storia. Che fine ha fatto? Oggi a soli 31 anni Noemi è mamma di quattro figli, l'ultimo nato a luglio scorso. Leo Vincenzo avuto dal compagno Michele, imprenditore napoletano che opera nel settore intrattenimento.

Intrattenimento è la parola giusta per la coppia che delizia i quasi 53 mila follower con video ultra trash. In uno Noemi sembra omaggiare la sceneggiata napoletana, con il piglio drammatico di Mario Merola che canta Zappatore ma anche con un vago accenno alla recitazione di Giuliana De Sio ne "Il bello delle donne". Il compagno guarda donne nude sul telefono mentre entrambi sono a letto insieme, da qui la sceneggiata di gelosia di Noemi evidentemente scritta e diretta da Lory Del Santo: "Ma stai a ruota che ti guardi e' femmene ngop o telefono? Stu scem". Chiede la password e poi lo butta giù dal letto.

noemi letizia 7

In un video ci fa sapere di avere qualche problemino con le emorroidi, in un altro il compagno a tavola si gode la cena (elegante?) con romanticismo spinto: "Amore per te solo posti bellissimi tanto paghi tu. M'aggia magnà tutti i soldi tuoi". C'è spazio per far ascoltare le puzzette del neonato ma soprattutto per lanciare una compagna politica contro i call center che disturbano la domenica: "Hai rotto il cazzo", ripetuto all'infinito e arrivato fino ad Arcore.

