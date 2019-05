PRIMA DELL'ANDROPAUSA, TROVIAMO UN MARITO A COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - PARTE LA CAMPAGNA SU INSTAGRAM TV. PIO E AMEDEO: ''MARK CALTAGIRONE, TI PREGO PENSACI TU E SPOSA COSTANTINO. NON È BELLO, NON C'HA UNA LIRA MA AVRÀ DEI PREGI'' - BONAMI: ''SENZA DISPERAZIONE MA CON INSISTENZA CERCO UN MARITO PER COSTA'' - ANCHE LA CIRINNA', MISS KETA ED ELISABETTA CANALIS, DISPERATE, LO METTONO SUL MERCATO. VOLETE PARTECIPARE? SCRIVETE A...

Troviamo un marito per Costantino della Gherardesca

Dal profilo Facebook di Costantino della Gherardesca:

Siccome, evidentemente, non sono stato umiliato abbastanza finora, i miei amici, il mio manager e Monica Cirinnà vogliono che io trovi un compagno prima che sia troppo tardi. Tutti gli incontri saranno filmati per un programma Instagram TV. Chi vuole candidarsi può mandare una mail ad unmaritopercosta@gmail.com

Anche Pio e Amedeo vogliono che io trovi un marito. Certo, non pensano che io abbia molto da offrire. Ma comunque si preoccupano per me e mi vogliono bene. Chi si vuole candidare per il programma IGTV può mandare una mail a unmaritopercosta@gmail.com

pio e amedeo troviamo un marito per costantino della gherardesca francesco bonami troviamo un marito per costantino della gherardesca elisabetta canalis troviamo un marito per costantino della gherardesca elisabetta canalis troviamo un marito per costantino della gherardesca COSTANTINO DELLA GHERARDESCA miss keta troviamo un marito per costantino della gherardesca

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA APRI E VINCI