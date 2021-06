PRIMA DIVENTA FAMOSA CON IL “POMPA TOUR” E POI FRIGNA: “CONTINUO AD ESSERE VISTA SPORCA, DA CENSURARE” - LA SEXY INFLUENCER PAOLA SAULINO SI LAMENTA DOPO L’ENNESIMA CHIUSURA DELL’ACCOUNT INSTAGRAM: “DOVREBBERO CHIUDERE IL 99.9% DEI PROFILI. IN GIRO C’E’ GENTE CHE FA PORNO IN LIVE - MI HANNO MANDATO DELLE DIRETTE DI PERSONE CHE FANNO COSE ASSURDE, MASTURBAZIONE, DIRETTE A QUATTRO CON DONNE CHE TWERKANO E POI L’ACCOUNT LO CHIUDONO A ME - SE FACESSI LA CARRIERA PORNOGRAFICA MAGARI VERREI TRATTATA DA INTELLETTUALE”

Federico Ciapini per mow https://mowmag.com/lifestyle/paola-saulino-bannata-di-nuovo-da-instagram-vengo-trattata-come-una-criminale-ho-paura-per-la-mia-incolumita

La sexy influencer napoletana si è ritrovata nuovamente senza Instagram: "Mi hanno tolto il lavoro, quello che facevo era videoarte ma continuano a censurarmi". In soli sei giorni l'account social Insta_Paolina2 è stato cancellato per la seconda volta dopo il primo ban al profilo da 1.5 milioni di followers: "Non vivo più serenamente, ci sono gruppi di individui che si divertono a rovinare la mia professionalità, forse devo preoccuparmi per la mia incolumità". Ecco quindi che Paola Saulino dice basta: "Non ce la faccio più, sono delusa e mi prenderò una pausa"

Non c’è pace per Paola Saulino, la sexy influencer di Instagram. Era tornata dopo cinque mesi dalla cancellazione del suo account da 1.5 milioni di followers con il suo nuovo profilo Insta_Paolina2. Una notizia che, visto l’importanza mediatica del personaggio, aveva fatto il giro del web con oltre 19mila followers raggiunti in soli quattro giorni. “Se devo essere catalogata in una precisa sezione per fare il mio lavoro in maniera serena farò un porno” ci aveva detto Insta_Paolina.

Era infatti tutto pronto per il suo ritorno, ma improvvisamente è stata nuovamente bannata senza spiegazioni da Instagram. Abbiamo così contattato Paola Saulino per capire meglio questa situazione spiacevole con la influencer napoletana che ci ha annunciato che si prenderà una pausa di riflessione dai social, almeno fino a settembre.

Paolina non hai pace…

Non si può fare niente, avevo un lavoro che mi è stato tolto. È stato un bel momento della mia vita, sembrava ci fosse l’opportunità anche di uscire da questo personaggio, ma continuo ad essere vista sporca, da censurare.

Quanto sei arrabbiata?

Sono più delusa, ho fatto tutto il possibile. Non so più che dire, era un profilo di 19.5mila followers, sto chiedendo aiuto perché forse qualcuno mi sta facendo pagare la popolarità. Se non posso fare qualcosa voglio avere la libertà di sapere le cose come stanno perché non ce la faccio più.

Ma la colpa del tuo secondo ban è di Instagram o degli utenti?

Non lo so, forse entrambe le cose, ma il problema non me lo pongo perché non posso farci niente. Il problema non è che hanno bannato il profilo ma la persona. Ma ti rendi conto che vengo trattata come una criminale? È assurdo, mi si viene tolta la libertà di libertà, questa è oppressione, accanimento.

Eppure ci sono profili molto più hard del tuo…

Dovrebbero chiudere il 99.9% dei profili Instagram, hai capito chi ci sta in giro? Diprè, Max Felicitas gente che fa porno in live. I miei ragazzi mi hanno mandato delle dirette di persone che sinceramente non seguivo, fanno cose assurde, masturbazione, dirette a quattro con donne che twerkano e poi me lo chiudono a me.

Sembri rassegnata…

Ho già dato tutta l’energia che potevo, quello che avrei fatto per gli Europei è videoarte. È una cosa che deve stare nei musei, sono troppo raffinata per una piattaforma come Instagram. Ho fatto autocritica la prima volta, ma quando ho visto il profilo eliminato nuovamente ho detto basta. Sono in pace con me stessa, ho fatto tutto il possibile e mi girano i c******i. Mi sono chiesta davvero se facessi la carriera pornografica magari verrei trattata da intellettuale.

Ma se ti ridessero il profilo Insta_Paolina2?

Questo qua è molto probabile che me lo ridiano. Sicuramente avrei un posto dove postare in serenità, ma se devo vivere con il terrore e la paura addosso, ma che ci sto a fare? Non mi vivo la mia vita serena fuori? Sono stanca.

Se tu fossi davanti alla persona-Instagram cosa gli chiederesti?

C’è qualcosa che sto facendo involontariamente che non devo fare? C’è dell’altro sotto? Chiederei anche se ci fosse un gruppo di individui che si diverte a rovinare la mia professionalità, forse devo anche preoccuparmi per la mia incolumità, devo aver paura di uscire di casa? Devo fare indagini più profonde? Mi sto chiedendo qualsiasi cosa.

E adesso?

Mi allontano dai riflettori, mi prendo proprio una pausa. Ho fatto tanto, volevo tornare con qualcosa da dire e con l’energia a bomba. Dopo essere stata senza Instagram per cinque mesi dopo sei giorni mi bannano. Non va bene. Ho una vita, sono giovane e bella, sono grata per tutto quello che ho avuto, ma adesso voglio farmi i cazzi miei, via i telefoni, via tutto. Basta.

