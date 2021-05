SALVINI VS MELONI, NE RESTERA’ SOLTANTO UNO - I DUE NON SI PARLANO PIU’, COMUNICANO VIA WHATSAPP, SI PUNZECCHIANO A MEZZO STAMPA E SI DETESTANO DA SEMPRE - IL SOSTEGNO AL GOVERNO DRAGHI, IL CASO COPASIR, LE CANDIDATURE PER LE AMMINISTRATIVE, LA RAI - UGO MAGRI: “SE OGGI SONO AI FERRI CORTI, IN UN CERTO SENSO LA COLPA RICADE SU BERLUSCONI, USCITO DI SCENA SENZA LASCIARE EREDI. IN MANCANZA DEL TESTAMENTO, VALE LA LEGGE DEI NUMERI…”