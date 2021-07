PRIME SCINTILLE TRA CONCITA DE GREGORIO E DAVID PARENZO CHE SI PUNZECCHIANO RIEVOCANDO PCI E DC - LUI IRONIZZA: "UN PARTITO DEL NOVECENTO, DOVE C’ERANO STATUTO, CONGRESSI. TUTTI CHE FUMAVANO, LE MOZIONI, COSSUTTA, INGRAO…". LEI LO BACCHETTA: “PORTA RISPETTO” - LA TRASMISSIONE NON DECOLLA: FERMI AL 2.67% DI SHARE - VIDEO

DAVID PARENZO

1 - IN ONDA, PRIME SCINTILLE TRA DE GREGORIO E PARENZO: “PORTA RISPETTO” (VIDEO)

Massimo Falcioni per https://www.tvblog.it

Magari sarà stata una battuta non venuta benissimo. Fatto sta che la frecciata di Concita De Gregorio a In Onda nei confronti di David Parenzo nel mezzo di una discussione tutt’altro che animata con Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti ha lasciato interdetto lo stesso conduttore, che ha provato faticosamente ad abbozzare con un forzato sorriso stampato sulle labbra.

Un “porta rispetto” dell’ex direttrice de L’Unità ripetuto per ben due volte, a cui si è aggiunto un lapidario “lascia parlare il sindaco” che ha spiazzato Parenzo, che poco prima aveva provato ad alleggerire il dibattito proponendo un confronto tra la vecchia politica di cui Bassolino è stato testimone e l’attuale situazione dei Cinque Stelle.

CONCHITA DE GREGORIO

“Cosa ha capito di tutto questo? Lei che viene da un partito del novecento, il Partito Comunista Italiano dove c’erano statuto, congressi. Tutti che fumavano, le mozioni, Cossutta, Ingrao. Pure nella Dc, con i dorotei…”.

Parole accompagnate prima da una sbuffata non inquadrata della De Gregorio, fino ad arrivare alla frase incriminata. Uno stile, quello di Parenzo, esattamente identico al passato, quando con Luca Telese dava vita a gustosi siparietti e continui rimpalli figli di un’intesa coltivata per anni. Intesa che, evidentemente, ancora non si è creata con la nuova partner che, in compenso, si è subito impadronita della scena prendendo in mano il timone della trasmissione.

DAVID PARENZO

La De Gregorio, infatti, sembra essere la vera leader del talk, per nulla intimorita dal nuovo contesto, a differenza di Parenzo che appare più dimesso e defilato.

Troppo poca una settimana di ‘convivenza’ per sentenziare se saranno scintille o meno. Di certo, una conflittualità – a patto che risulti dichiarata – potrebbe regalare linfa al programma, creando uno spettacolo nello spettacolo. Come del resto già accadde nel 2012 quando Filippo Facci e Natasha Lusenti diedero vita ad un’edizione ricca di affondi e stoccate reciproche. Purtroppo mai replicata.

2 - DEL DEBBIO TRIPLICA DE GREGORIO-PARENZO, FERMI AL 2.67% DI SHARE

Da https://www.vigilanzatv.it

CONCHITA DE GREGORIO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 1 luglio 2021 vedono il primo appuntamento con In Onda in prima serata, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, arenarsi a 486.000 spettatori con il 2.67%, triplicato dall'ultima puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 che chiude la stagione con 1.093.000 individui all'ascolto e il 7.74% di share, terzo programma più visto della serata. In Onda PT è stato inoltre sfiorato dalla serie I Delitti del BarLume su Tv8 che ha segnato 407.000 spettatori e il 2.22%. La serata è stata vinta fiaccamente dalla replica di Doc - Nelle tue mani su Rai1 con 2.446.000 spettatori e il 12.68% nel primo episodio, e 2.122.000 (14.33%) nel secondo, mentre su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci si è fermato a 1.692.000 spettatori con il 10.29% di share.

DAVID PARENZO

Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha divertito 1.077.000 spettatori (5.45% di share) nel primo episodio e 915.000 spettatori con il 5.12% nel secondo. Su Italia 1 il film Vi Presento i Nostri ha totalizzato invece 1.309.000 spettatori (7.09%), mentre su Rai3 il programma Le Ragazze raggiunge 986.000 spettatori con il 5.45% di share (presentazione di 14 minuti: 681.000 – 3.49%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha invece totalizzato 209.000 spettatori con l’1.09% nel primo episodio e 160.000 con l’1.2% nel secondo.

Meglio è andata a De Gregorio-Parenzo in access prime time, con i loro 1.092.000 spettatori (5.75%), rispetto a Veronica Gentili con Stasera Italia News su Rete4 (984.000 individui all’ascolto - 5.56% nella prima parte e 965.000 spettatori - 5.05% nella seconda) e a Tg2 Post su Rai2 (1.025.000 - 5.33%).

DAVID PARENZO CONCHITA DE GREGORIO