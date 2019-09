PRIME VITTIME IN RAI DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO: TOLTA LA STRISCIA QUOTIDIANA A MONICA SETTA - LA GIORNALISTA, CHE QUEST'ESTATE PUBBLICAVA FOTO DELLA MADRE CON SALVINI, DOVEVA CONDURRE 7 MINUTI ALL'INTERNO DI ''UNOMATTINA''. PARE CHE SIA SALTATA, SU DECISIONE DELL'AD FABRIZIO SALINI - MANTIENE PERÒ IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Il governo giallo-rosso ha appena prestato giuramento, ancora non ha ricevuto la fiducia in Parlamento, e già come noi di affaritaliani avevamo ampiamente anticipato, cala la scure della censura sui palinsesti decisi nel periodo della "Rai del cambiamento".

Prima vittima del repulisti di Rai1, rete diretta da Teresa De Santis in quota Lega, è la striscia quotidiana di Monica Setta, quello spazio di piccola economia, risparmio, riciclo, che sarebbe dovuta andare in onda all'interno di UnoMattina nei giorni feriali.

La striscia non si farà più, insomma, malgrado la Setta avesse già firmato il contratto (a quanto ci risulta il 28 agosto, e quindi a crisi già inoltrata), avesse già iniziato a lavorare e fossero già stati convocati gli ospiti delle prime puntate.

Monica Setta era stata ritenuta vicina a Matteo Salvini e alle posizioni sovraniste, malgrado non si fosse mai espressa pubblicamente al riguardo e si fosse limitata ad apporre qualche like ai post dell'ex Ministro dell'Interno. Peraltro, la striscia non avrebbe riguardato temi di macroeconomia, né tantomeno di politica, ma avrebbe soltanto assolto funzione di servizio pubblico rivolgendosi ai consumatori per aiutarli a destreggiarsi nelle piccole questioni di economia domestica della quotidianità.

Da chi è partito l'ordine di cassare la giornalista? Dall'Ad Fabrizio Salini per dare un primo segnale di chiusura con la Rai giallo-verde, o dalla stessa Teresa De Santis, desiderosa di riposizionarsi con la nuova maggioranza giallo-rossa? Un mistero che senz'altro avrà soluzione in tempi brevissimi.

Avendo già firmato il contratto che prevedeva un impegno quotidiano all'interno di UnoMattina, apprendiamo che la conduttrice ha chiesto direttamente all'azienda - onde evitare contestazioni da parte della Corte dei Conti - una motivazione scritta della sospensione. Non ce ne vorrà la buona Setta, ma siamo portati a dubitare che tale "motivazione" - nel caso in cui le venisse data - sarà quella reale.

In ogni caso, la giornalista sarà comunque in onda ogni sabato e domenica - accanto a Tiberio Timperi - con UnoMattina in Famiglia, gioiellino del weekend mattutino di Rai1 con ascolti da prime time, dove la vedremo a partire dal 14 settembre prossimo.