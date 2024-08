IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DICE NO AL "GRANDE FRATELLO". AVREBBE ACCETTATO SOLO SE GLI FOSSE STATO PROPOSTO IL RUOLO DI OPINIONISTA – DANDOLATE PER "OGGI"

Alberto Dandolo per Oggi – www.oggi.it

principe emanuele filiberto

Paola Ferrari si sta godendo sullo yacht di famiglia nelle acque smeralde gli ultimi giorni di vacanza, in attesa di riprendere la conduzione di Novantesimo minuto e di tornare ad animare il tavolo de La vita in diretta nel ruolo di opinionista. La giornalista sportiva è anche alle prese con un serrato corteggiamento da parte di Piero Chiambretti : il conduttore la vuole come ospite fisso nel suo programma Donne sull'orlo di una crisi di nervi che tornerà a settembre nella prima serata di Rai 3. Paola ci sta pensando...

Giulia Salemi è al settimo cielo : è in attesa del suo primo bebè ed è sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli col quale si sta in una casa più grande in pieno centro a Milano in occasione del lieto evento. In pochi sanno che in queste ultime settimane si è ulteriormente cementata l'amicizia tra la influencer di origini persiane e Raffaella Zardo, ex conduttrice tv ora pr di locali di lusso.

asia argento

Le due spesso vengono avvisate assieme e tra loro la sintonia è palpabile: durante l'ultima, sfarzosa festa di compleanno sulla spiaggia di Porto Rotondo del comune amico Gianluca Vacchi erano inseparabili. La Salemi ha deciso di dedicare più tempo a sé stessa e ai suoi affetti durante la gravidanza e ha infatti ridotto all'osso gli impegni professionali. Il suo Pierpaolo invece riprenderà a breve il musical Rocky, diretto e coreografato da Luciano Cannito, in cui interpreta il ruolo del pugile più famoso del grande schermo.

Estate di fuoco per la inossidabile Alba Parietti: la conduttrice sta spopolando a Ibiza e non perde occasione, nonostante abbia superato i 60,di mostrare il suo fisico tonico indossando costumi mozzafiato e abiti super sexy. Con lei il fidanzato, il manager Fabio Adami : i due hanno un rapporto assai vivace e, dicono, animato da una passione sempre più bruciante.

giulia salemi

Se in amore Alba vive un momento felice, meno appaganta appare sul versante professionale. L'ex coscialunga della tv ancora non ha digerito la mancata riconferma del suo show sul mondo drag Non sono una signora (Rai 2) che lo scorso anno aveva chiuso con una buona media d'ascolti. La Parietti, che anche quest'anno ha detto no a tutti i reality sul mercato, dovrà per ora accontentarsi di imperversare in tv nel ruolo di opinionista.

Il gotha del mondo arabo in Italia si è concentrato qualche giorno fa a Milano per festeggiare il 25esimo anniversario dall'avvento al trono del Marocco di Sua Maestà Mohammad VI. Il grande evento si è svolto nel lussuoso hotel meneghino Melia' e vantava tra gli invitati il Console Generale del Qatar Abdullah Bin Jassim e quello del Marocco Mohammad Lakhal. Tra gli ospiti d'onore spiccava anche un volto noto della tv: Rajae Bezzaz, inviata di punta di Striscia la notizia e neo scrittrice di successo. La Bezzaz, marocchina naturalizzata italiana, ha fatto breccia tra le blasonate autorità arabe.

anna tatangelo

Asia Argento è una donna nuova: si è liberata dalle sue dipendenze grazie ai gruppi di sostegno e nonostante la fine della sua relazione con il campione di Arti marziali miste Michele Martigoni. "Sono stata felice con lui ma ora sento il bisogno di stare da sola" ha recentemente dichiarato la diva.

L'attrice romana ha dunque deciso di concentrarsi unicamente su se stessa e sul suo faticoso percorso di recupero. Lo dimostra il fatto che sta meticolosamente selezionando le offerte di lavoro in attesa di iniziare a girare il nuovo film di Abel Ferrara. Potremmo però vedere l'attrice in tv nella prossima stagione: ai piani alti di Viale Mazzini si parla di una trattativa top secret con Asia per averla come ospite fissa in un programma di Rai 3 di prima serata.

Sfarzosa festa di compleanno per Monica Setta: la conduttrice ha deciso di spegnere le sue 60 candeline nella suggestiva cornice della Masseria Torre Maizza a pochi passi da Brindisi. Tavolata con più di 2000 rose, candele e fuochi d'artificio hanno accompagnato i festeggiamenti della giornalista che ha indossato un aderente abito rosso fuoco che metteva in mostra la sua siluette. Monica ha anche brindato alla realizzazione di un suo grande sogno: sbarcare in prima serata su Rai 2 con Donne al bivio, trasmissione da lei ideata e condotta. E l'amore? Si sussurra sia corteggiata da un giovane imprenditore...

alba parietti senza filtro

Tra un tuffo nelle acque di Malibu' e un aperitivo ad alto tasso etilico al Nikki Beach di Saint Tropez, Emanuele Filiberto di Savoia sta pianificando i suoi prossimi impegni lavorativi. La sua ultima trattativa professionale però non è andata a buon fine: Mediaset lo voleva come concorrente di punta nella prossima edizione del Grande Fratello ma lui ha rifiutato, nonostante l'ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa di Cinecitta'. Avrebbe accettato di partecipare al reality solo se gli fosse stato proposto il ruolo di opinionista al posto o al fianco della già confermata Cesara Bonamici. Il Biscione gli ha risposto picche.

fabio adami alba parietti

Estate da single per Anna Tatangelo fresca di separazione dal modello Andrea Narducci. La cantante di Sora nei giorni scorsi è partita per Es Vedrà, un isolotto a poche miglia da Ibiza, per un breve periodo di vacanza prima di iniziare il suo lungo tour estivo nelle principali piazze italiane. Nella incontaminata isola si è ritemprata a colpi di sole, paella e sangria. Ma si è anche scatenata come una adolescente: memorabile la sua serata al Lio, uno dei club più esclusivi di Ibiza. La Tatangelo si sta ricaricando anche in prospettiva della prossima stagione televisiva e la novità è che sarà rappresentata per la prima volta dal potente agente delle star Lucio Presta.

marcella bella

Qualche giorno fa Marcella Bella è stata avvistata nel lussuoso garden del costosissimo hotel Bulgari di Milano a salutare un gruppetto di amiche con un aperitivo a base di champagne e frutti di stagione. Dopo poche ore è poi partita alla volta di Ibiza per le vacanze. La cantante catanese ha una splendida villa nella isola più movimentata di Spagna, una dimora elegante che la diva ama raggiungere con il suo yacht Marcelita di ben 50 Mt e dotato di 3 ponti.Tra una escursione in barca, un party esclusivo e un giro di bollicine la Bella sta anche facendo fuoco e fiamme per convincere Carlo Conti a farle calcare come concorrente il palco dell'Ariston alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

… un famoso attore del nord Italia. La sua ex moglie è assai nota e il loro unico figlio ama le auto, il calcio e la tv. Parteciperà ad un reality Mediaset in qualità di concorrente. Chi è?

Il noto conduttore sta facendo fuoco e fiamme per avere come ospiti nel programma che condurrà un noto gruppo musicale. Per ora però è fumata nera!

fabio adami alba parietti anna tatangelo punta da una vespa a teramo 2 paola ferrari a la volta buona 8 PAOLA FERRARI NOTTI EUROPEE anna tatangelo punta da una vespa a teramo 1 anna tatangelo a ibiza 3 anna tatangelo a ibiza 5 anna tatangelo a ibiza 4 anna tatangelo a ibiza 10 anna tatangelo a ibiza 2 anna tatangelo a ibiza 7 anna tatangelo a ibiza 8 anna tatangelo a ibiza 9 anna tatangelo 8 anna tatangelo 7 anna tatangelo a ibiza 11 alba parietti fabio adami foto mezzelani gmt84