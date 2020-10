PRONTI PER IL NUOVO LOCKDOWN? CI SONO TANTISSIME NUOVE MINISERIE CHE VI ATTENDONO NELLE PROSSIME SETTIMANE, QUANDO PER VIA DEI CONTAGI SARETE COSTRETTI A TAPPARVI DI NUOVO IN CASA – GUADAGNINO, LO SPECIALE DI SOUTH PARK DEDICATO AL CORONAVIRUS, LA DOCU-FICTION BASATA SUL MEMOIR ANTI-TRUMP DI JAMES COMEY, LO SPIN OFF DI “THE WALKING DEAD”: TUTTE LE USCITE DA NON PERDERE A OTTOBRE

south park – the pandemic special,

Angela Puchetti per https://it.businessinsider.com/

Numerose come mai le novità, il numero di miniserie di prossima programmazione, le storie ambientate negli Anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, le star (da Cate Blanchett a Jude Law, da Ethan Hawke a Chloë Sevigny). Non manca una miniserie che mette sotto la lente d’ingrandimento le gesta di Donald Trump, uno spin-off di The Walking Dead, produzioni a tema pandemia, serie tv apocalittiche e costruite per mostrare i risvolti della psiche umana.

south park – the pandemic special, 3

South Park – The Pandemic Special, create e diretta da Trey Parker, 2020

Primo episodio speciale, concepito come un evento a sé stante della durata di un’ora della celebre serie televisiva animata americana. Appuntamento tutto dedicato al Covid-19 che ha sconvolto il mondo, cambiato lo stile di vita delle persone e che presenta continue sfide anche ai cittadini di South Park, bambini che tornano a scuola compresi.

In programma su Comedy Central dal 1 ottobre 2020.

buongiorno veronica

Buongiorno,Verônica (Bom Dia, Verônica), ideata da Iliana Casoy e Raphael Montes, 2020

Serie tv brasiliana che racconta cosa capita a un’impiegata di Polizia di San Paolo che dopo essere stata testimone di un suicidio decide di svolgere delle indagini da sola su due casi che coinvolgono donne vittime di abusi.

In streaming su Netflix dal 1 ottobre 2020.

oktoberfest birra e sangue

Oktoberfest: Birra e sangue (Oktoberfest:Beer & Blood- Oktoberfest 1900), creata da Christian Limmer, Ronny Schalk, Alexis Wittgenstein, 2020

Miniserie tv ceco-tedesca ambientata nella Monaco di Baviera del 1900 dove arriva un uomo ricco dal passato oscuro con l’ambizione di sfidare l’Oktoberfest locale (la più grande festa popolare del mondo) con il suo birrificio. Quando sua figlia si innamora dell’erede di un birrificio rivale le cose si complicano parecchio.

In streaming su Netflix dal 1 ottobre 2020.

emily in paris

Emily in Paris, creata da Darren Star, 2020

L’attrice e modella inglese Lilly Collins (figlia di Phil) interpreta Emily, una giovane statunitense del Midwest che trova lavoro presso una società di marketing di Parigi come consulente per offrire la sua prospettiva e visione americana sulle cose…

In streaming su Netflix dal 2 ottobre 2020.

the walking dead world beyond 2

The Walking Dead: World Beyond, creata da Scott M. Gimple e Matthew Negrete, 2020

Spin-off della serie tv The Walking Dead (lo showrunner Matthew Negrete scriveva per la serie originale) ambientata in Nebraska dieci anni dopo l’apocalisse zombie che si concentra sulla prima generazione diventata maggiorenne dopo l’arrivo dei vaganti. Quattro i giovani protagonisti, alcuni destinati a diventare eroi, altri molto cattivi.

In streaming su Amazon Prime Video dal 5 ottobre 2020.

the good lord bird

The Good Lord Bird, creata da Ethan Hawke e Mark Richard, 2020

Miniserie basata sull’omonimo romanzo di James McBride, con Ethan Hawke nei panni dell’abolizionista John Brown, al fianco di Onion, un ragazzo schiavo (inventato) che diventa parte del corpo dei soldati abolizionisti di Brown e finisce nel raid del 1859 ad Harpers Ferry.

In programma su Sky Atlantic dal 7 ottobre 2020.

to the lake

To the Lake (Epidemiya), scritta da Yana Vagner e Roman Kantor, 2019

Serie tv apocalittica russa basata sul romanzo Vongozero di Yana Vagner, che racconta come un virus misterioso si diffonde a Mosca, che diventa una città di morti. Non c’è più corrente elettrica, il denaro è carta straccia, chi è ancora sano deve lottare per trovare cibo e carburante. Sergei, che è al sicuro fuori Mosca, ci torna per salvare la sua ex moglie e suo figlio.

In streaming su Netflix dal 7 ottobre 2020.

mrs. america 1

Mrs. America, creata da Dahvi Waller, 2020

Miniserie tv americana che racconta il femminismo Anni Settanta con Cate Blanchett che porta sullo schermo l’attivista conservatrice Phyllis Schlafly a capo di una lotta imprevista contro il movimento per l’Emendamento per la parità dei diritti nel 1970. Ad interpretare Gloria Steinem, invece, considerata la leader del movimento femminista negli Anni Sessanta e Settanta è l’attrice australiana Rose Byrne.

In streaming su Tim Vision dall’8 ottobre 2020.

we are who we are jordan kristine seamon & jack dylan grazer photo by yannis drakoulidis

We Are Who We Are, creata da Sean Conway, Paolo Giordano, Luca Guadagnino, Francesca Manieri, 2020

Miniserie tv italoamericana, diretta da Luca Guadagnino, che mostra la vita di due teenagers che vivono in una (immaginaria) base militare statunitense a Chioggia, nel 2016. Protagonisti sono i vari stati d’animo legati all’adolescenza vissuti in questa fetta d’America italiana. Nel cast anche Chloë Sevigny.

In programma su Sky Atlantic dal 9 ottobre 2020.

the right stuff uomini veri

The Right Stuff: Uomini veri (The Right Stuff), scritta da Howard Korder, Will Staples, Tom Wolfe, 2020

Miniserie tv basata sul romanzo The Right Stuff di Tom Wolfe, del 1979, che ci racconta la storia di sette piloti di caccia statunitensi reclutati per testare aerei e razzi sperimentali nell’ambito del progetto Mercury della Nasa che tra il 1958 e il 1963 portò i primi astronauti nello spazio.

In programma su Disney + dal 9 ottobre 2020.

sfida al presidente the comey rule

Sfida al Presidente – The Comey Rule, adattamento di Billy Ray, 2020

Miniserie tv basata su A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir (al primo posto della classifica del New York Times) di James Comey, ex direttore dell’FBI. Ad andare in scena è sono le vicende che secondo Comey portarono al suo allontamento dal Bureau per volere di Donald Trump, critico in particolare riguardo alle inchieste dell’Email-gate – contro Hillary Clinton – e del Russiagate più tardi. Una miniserie che arriva a ridosso delle elezioni presidenziali americane destinata a far discutere.

In programma su Sky Atlantic dal 12 ottobre 2020.

Social Distance, creata da Hilary Weisman Graham, 2020

social distance

Serie tv americana, antologica, tragicomica, interamente concepita e girata a distanza, in isolamento, che affronta le problematiche relazionali della quarantena e offre uno sguardo sui sistemi con cui le persone tentano di rimanere in contatto pur restando separate. Gli attori hanno recitato da casa, la regia è stata orchestrata da remoto. Alla serie ha dato il suo contributo anche Kenji Kohan, già creatrice della fortunata serie Orange is the New Black, ambientata nelle prigioni americane.

In streaming su Netflix dal 15 ottobre 2020.

grand army 2

Grand Army, creata da Katie Cappiello, 2020

Serie tv americana, di genere drammatico, basata sulla pièce Slut: The Play di Katie Cappiello che segue cinque studenti delle scuole superiori che frequentano la Grand Army High School di Brooklyn. E lottano con la politica razziale, sessuale ed economica, cercando di farsi strada nella vita.

In streaming su Netflix dal 16 ottobre 2020.

la revolution netflix

La Révolution, scritta da Aurélien Molas, 2020

Serie tv francese che propone una versione reinventata della Rivoluzione francese, in cui il futuro inventore della ghigliottina scopre una malattia che spinge l’aristocrazia a uccidere la gente del popolo…

In streaming su Netflix dal 16 ottobre 2020.

qualcuno deve morire

Qualcuno deve morire (Alguien tiene que morir- Someone Has to Die), creata da Manolo Caro, 2020

Miniserie tv, genere drammatico, crime e thriller, ambientata nella Spagna degli Anni Cinquanta che comincia con la richiesta a un ragazzo da parte dei suoi genitori di tornare dal Messico per incontrare la sua fidanzata. Il giovane torna accompagnato da un Lazaro, un misterioso ballerino.

In streaming su Netflix dal 16 ottobre 2020.

the third day 1

The Third Day, creata da Dennis Kelly e Felix Barrett, 2020

Miniserie tv, genere drammatico e mistery, con Jude Law, Naomi Harris, Katherine Waterston ed Emily Watson. La storia è quella di un uomo e una donna che fanno separatamente un viaggio nella stessa isola britannica dall’aria inquietante e custode di oscuri segreti.

In programma su Sky Atlantic dak 19 ottobre 2020.

la regina degli scacchi

La Regina degli scacchi (The Queen’s Gambit), scritta da Allan Scott e Scott Frank, 2020

Miniserie tv, basata sull’omonimo romanzo di Walter Tevis, con protagonista Beth Harmon che all’età di 8 anni, rimasta orfana, pare una bambina piuttosto insignificante. Quando comincia a giocare a scacchi le cose cambiano perché diventa molto più sicura di sé fino a gareggiare, a 16 anni, per il campionato Us Open. Con il successo cresce però anche il peso dell’isolamento.

In streaming su Netflix dal 23 ottobre 2020.

truth seekers 1

Truth Seekers, scritta da Nick Frost, Simon Pegg, Nat Saunders, James Serafinowicz, 2020

Protagonista di questa serie tv è un gruppo di investigatori paranormali e part-time che utilizzando strumenti fatti in casa condividono le loro avventure on line. Fino a quando i loro appostamenti si fanno più spaventosi ed è allora che scoprono una cospirazione apocalittica…

In streaming su Amazon Prime Video dal 30 ottobre 2020.

Lovecraft Country- La terra dei demoni (Lovecraft Country), sviluppato da Misha Green, 2020

lovecraft country la terra dei demoni

Atticus Freeman, un giovane afroamericano attraversa gli Stati Uniti degli Anni Cinquanta in cerca del padre scomparso. Un viaggio che si rivela un vero incubo a causa del razzismo dilagante e diventa una lotta per la sopravvivenza senza esclusioni di colpi. Basato sull’omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016.

In programma su Sky Atlantic dal 31 ottobre 2020.

